El experto en seguridad Hugo Achá sobre el conflicto en Irán: “Trump no quiere dañar al pueblo iraní”

Publicado por Luis Francisco Orozco 11 de marzo, 2026

La presentadora y directora ejecutiva de Voz News, Karina Yapor, entrevistó en el noticiero al analista político y experto en seguridad y defensa, Hugo Achá, sobre el impacto político que está teniendo la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán en Oriente Medio y la manera en que este podría extenderse también a lo largo y ancho del mundo.

“Desde un punto de vista de operaciones militares, creo que nos estamos acercando mucho al final de la guerra. El tema pasa por la solicitud formal de los Estados Unidos hacia su aliado Israel de reducir sus ataques a la infraestructura crítica de generación y transferencia de energía dentro de Irán. [...] El presidente Donald Trump no quiere dañar al pueblo iraní, no quiere en una eventual transición ocasionar daños que puedan ser de difícil reparación”, dijo Achá.

Puedes ver la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.