Kevin Morris, abogado de Hunter Biden, condenado a pagar 50.000 dólares a Garrett Ziegler, ex asesor de Trump

Publicado por Misty Severi 1 de mayo, 2026

El Tribunal Superior de California ordenó al abogado del "hermano azucarado" de Hunter Biden, Kevin Morris, pagar al ex asesor del presidente Donald Trump, Garrett Ziegler, 50.000 dólares para cubrir los gastos legales en los que incurrió después de que acusara a Ziegler de hacerse pasar por un estratega demócrata para obtener información sobre el caso del portátil.

Morris acusó a Ziegler de acoso, acoso criminal, suplantación criminal, falsa luz e imposición intencional de angustia emocional después de que respondiera a una llamada telefónica en 2022 y hablara con alguien que inicialmente creyó que era un operativo demócrata sobre el portátil, según Fox News..

El abogado asumió más tarde que la persona al otro lado era realmente Ziegler, que era un estratega republicano que había trabajado en peinar el contenido del portátil, después de recibir una imagen que representaba un calamar, la frase "NADA ESTÁ MÁS ALLÁ DE NUESTRO ALCANCE" y las palabras "Marco Polo", al colgar de la llamada.

La abogada de Ziegler, Jennifer Holliday, afirmó que la sentencia de 50.000 dólares no compensa ni remotamente los tres años de batallas legales que Ziegler y su equipo tuvieron que afrontar y dadas las débiles pruebas del caso.

"No es realmente como yo imaginaba que se desarrollaría, y no creo que sea así como la Constitución prevé que se desarrolle algo como esto, que es por lo que presentamos una petición ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos para que lo revise", dijo Holliday a Fox News. "Desde luego, espero que examinen muy a fondo lo que ha ocurrido aquí, porque no es una situación que debiera haber ocurrido nunca".

Holliday declinó especular sobre quién estaba realmente detrás de la llamada telefónica, pero dijo que era sorprendente que el caso durara tanto como lo hizo, ya que no había ningún número de teléfono que conectara a Ziegler con la llamada.

El tribunal ha dado a Morris 30 días para pagar la suma de 50.000 dólares. Morris es conocido por financiar el lujoso estilo de vida de Biden e incluso le dio al menos 5 millones de dólares para pagar sus deudas fiscales y cubrir sus gastos personales.

Misty Severi es reportera de noticias para Just The News. Puede seguirla en X para más cobertura.



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