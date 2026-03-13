Un grupo de hackers vinculado a Irán ataca una empresa tecnológica con sede en Michigan

Una imagen ilustrativa de un hacker en acción detrás de una computadora Action press / Cordon Press

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 12 de marzo, 2026

Un grupo de hackers vinculado a Irán ha reivindicado la autoría de un ciberataque perpetrado el 11 de marzo contra Stryker, una empresa de tecnología médica con sede en Michigan, en represalia por los ataques militares de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Conocido como Handala Team, el grupo de hackers dijo en las redes sociales que llevó a cabo tel ciberataque que afectó a 200.000 sistemas, servidores y dispositivos móviles "en represalia por el brutal ataque a la escuela Minab y en respuesta a los ciberataques en curso contra la infraestructura del Eje de la Resistencia."

El grupo declaró que Stryker es una "corporación de raíz sionista" y "un anillo central en la cadena 'New Epstein'". Emitió una "clara advertencia a todos los líderes sionistas y sus grupos de presión que se esconden detrás de muros de hormigón y ventanas cerradas."

Los investigadores en ciberseguridad ya habían vinculado al grupo con el Ministerio de Inteligencia de Irán.

Stryker, que fabrica una amplia gama de dispositivos médicos y tecnologías hospitalarias, dijo el 11 de marzo que estaba "experimentando una interrupción de la red global de nuestro entorno Microsoft como resultado de un ciberataque".

El 12 de marzo, la compañía dijo que la situación estaba "contenida únicamente en nuestro entorno interno de Microsoft."

Handala Hack ha reivindicado anteriormente la responsabilidad de comprometer una empresa israelí de exploración energética y los sistemas de combustible de Jordania. Afirmó "tener como objetivo la sanidad civil israelí para crear presión interna pocos días antes de que estallara la guerra cinética", según investigadores de la Unidad 42 de Palo Alto Networks.

Unit 42 informó de que los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero desencadenaron una campaña de represalias que incluye operaciones cibernéticas de grupos "hacktivistas" vinculados al Estado y simpatizantes."

