El tirador de Old Dominion fue condenado anteriormente por apoyar al ISIS

La policía acordona el campus de la Old Dominion University tras el tiroteo del 12 de marzo de 2026 ZUMAPRESS.com / Cordon Press .

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 13 de marzo, 2026

Un hombre armado que abrió fuego en la Old Dominion University en Norfolk, Virginia, el jueves y mató a una persona e hirió a otras dos, fue condenado previamente por intentar ayudar al grupo terrorista ISIS.

Las fuerzas del orden identificaron al autor de los disparos como Mohammed Bailor Jalloh, de 36 años y natural de Virginia, informó NBC News. El director del FBI, Kash Patel, dijo que el FBI está investigando el ataque como un acto de terrorismo.

Al parecer, Jalloh abrió fuego contra una clase del Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de Reserva en Old Dominion el jueves por la mañana. Los dos heridos se encuentran en estado estable.

Las víctimas no han sido identificadas, pero el New York Post informó de que la víctima fallecida era el instructor de la clase, un militar retirado.

Según Patel, los alumnos de la clase sometieron y mataron a Jalloh después de que éste empezara a disparar.

Jalloh era un antiguo miembro de la Guardia Nacional del Ejército que fue condenado a 11 años de prisión en 2017 por intentar proporcionar apoyo material al ISIS. Jalloh nació en Sierra Leona y era ciudadano estadounidense naturalizado, según la denuncia del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Salió de prisión en 2024.

© JNS.