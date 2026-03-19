EN VIVO | El precio del gas y petróleo se dispara tras los ataques de Irán a refinerías y yacimientos en Oriente Medio

Publicado por Israel Duro 19 de marzo, 2026

La energía volvió a convertirse en la protagonista absoluta del conflicto de Oriente Medio. No sólo por el constante incremento de su precio, sino porque éste vino como consecuencia de los ataques directos por parte de ambos bandos contra centros energéticos básicos de la región.

La respuesta de los ayatolás al bombardeo de Israel contra el yacimiento de gas iraní, el mayor del mundo, atacando instalaciones gasistas y petroleras en la región ha disparado las alarmas en los mercados sobre un posible problema de desabastecimiento e incremento brutal de los precios, especialmente tras la amenaza de Donald Trump de arrasar los centros energéticos de Irán.

Por el momento, el gas ha protagonizado la subida más espectacular, disparando su precio un 35%. El petróleo ha incrementado su precio en torno a un 10%, con el barril del Brent a 119,13 dólares y el del West Texas International (WTI) a 98,81 dólares.

Las horas corresponden al horario del Este

05:51 am Arabia Saudita no descarta una acción militar contra Irán

10:42 19/03/2026 10:42 19/03/2026 Arabia Saudita no descarta una acción militar en respuesta a los repetidos ataques iraníes con misiles y drones, declaró el ministro de Relaciones Exteriores, el príncipe Faisal bin Farhan.



"Nos hemos reservado el derecho a emprender acciones militares si se considera necesario", advirtió.

05:44 am El precio de la energía se dispara tras los ataques a centros energéticos en Oriente Medio 10:04 19/03/2026 10:04 19/03/2026 El precio del gas se disparó un 35% y el del petróleo en torno al 5% tras los ataques de ambos bandos contra centros energéticos en Oriente Medio.

​

​Tras el cierre de las bolsas asiáticas y las primeras operaciones de los mercados europeos, el gas ha protagonizado la subida más espectacular. En cuanto, al crudo, el barril del Brent se paga a 119,13 dólares y el del West Texas International (WTI) a 98,81 dólares.

05:35 am Un dron se estrella en una refinería de petróleo saudí en el puerto de Yanbu, en el Mar Rojo 10:35 19/03/2026 10:35 19/03/2026 Un avión no tripulado se estrelló contra la refinería de petróleo saudí Samref, en la zona industrial del puerto de Yanbu, en el Mar Rojo, informó el Ministerio de Defensa, añadiendo que se estaba realizando una evaluación de los daños.

​

El jueves por la mañana, el ministerio anunció en X que había interceptado un misil balístico dirigido contra el puerto.



La refinería de Samref es propiedad del gigante energético estatal saudí Aramco y de Mobil Yanbu Refining Company, una filial de la empresa estadounidense ExxonMobil.

05:23 am Incendiadas dos refinerías en Kuwait en ataques de drones 10:33 19/03/2026 10:33 19/03/2026 Dos refinerías de la compañía petrolera nacional kuwaití resultaron incendiadas tras unos ataques con drones, indicó este jueves el ministerio de Información de Kuwait.



La primera refinería golpeada fue la de Mina Al Ahmadi, alcanzada por un dron, que causó un incendio.



Poco después se declaró otro incendio a causa de un ataque con dron contra "una de las unidades operativas de la refinería de Mina Abdullah, perteneciente a la Kuwait National Petroleum Company (KNPC)", indicó el ministerio en la plataforma X.

05:08 am Trump amenaza con destruir los yacimientos de gas de Irán tras ataques contra Qatar 10:08 19/03/2026 10:08 19/03/2026 Donald Trump amenazó con destruir los yacimientos de gas iraníes si Teherán continúa sus ataques contra Qatar, el segundo exportador mundial de gas natural licuado, en una escalada que hizo subir de nuevo los precios del petróleo el jueves.



Si Irán "decide imprudentemente atacar" a Catar, entonces Estados Unidos, "con o sin la ayuda y el consentimiento de Israel, destruirá masivamente la totalidad del yacimiento de gas de South Pars", escribió el presidente de Estados Unidos en su plataforma Truth Social.



También confirmó que el ataque del miércoles a ese yacimiento iraní en el golfo fue responsabilidad de Israel y que Estados Unidos "no tenía conocimiento" de esa acción. Mundo Trump se desmarca del ataque israelí contra campo gasífero de Irán y lanza una dura advertencia a Teherán tras la represalia contra Qatar Emmanuel Alejandro Rondón

04:48 am Irán "boicoteará a Estados Unidos", pero "no el Mundial" de fútbol, 10:53 19/03/2026 10:53 19/03/2026 Irán "boicoteará a Estados Unidos", pero "no el Mundial" de fútbol, dijo este miércoles el presidente de la federación iraní, Mehdi Taj.



Según el programa, Irán debe jugar los partidos de la fase de grupos en Estados Unidos, pero ahora se estudia la posibilidad de pasar esos partidos a México.



"Nos prepararemos para la Copa del Mundo. Boicotearemos a Estados Unidos, pero no la Copa del Mundo", dijo Taj este miércoles en un video publicado por la agencia de prensa Fars.

04:18 am Qatar denuncia que los daños del ataque iraní contra su instalación gasífera fueron "considerables" 10:18 19/03/2026 10:18 19/03/2026 La empresa estatal de energía de Qatar afirmó que los ataques de Irán del jueves con misiles contra la principal instalación gasífera del país del Golfo causaron daños "considerables".



QatarEnergy dijo en un comunicado que varias de sus instalaciones de gas natural licuado (GNL) "fueron blanco de ataques con misiles, causando grandes incendios y daños considerables", después de un ataque previo.



La compañía señaló que el ataque del miércoles contra la Ciudad Industrial Ras Laffan había causado daños considerables en la planta. La defensa civil catarí controló dos de los tres incendios provocados por los misiles, indicó el Ministerio del Interior, que no reportó víctimas por los misiles.