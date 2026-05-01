Trump firma una orden ejecutiva para ampliar el acceso al ahorro para la jubilación

Publicado por Luis Francisco Orozco 30 de abril, 2026

El presidente Donald Trump firmó este jueves una orden ejecutiva destinada a ampliar el acceso a opciones de ahorro para la jubilación para trabajadores que no cuentan con planes patrocinados por sus empleadores. La propuesta tiene como objetivo ayudar a cerrar la llamada brecha de cobertura de jubilación, que ha dejado rezagados a más de 50 millones de trabajadores del sector privado, en su mayoría de ingresos bajos y moderados. Se trata de empleados que no cuentan ni con una pensión empresarial de beneficio definido ni con una forma sencilla y subsidiada de ahorrar para la jubilación en el trabajo. Si bien la medida no establece un nuevo sistema federal de jubilación, esta conecta a los trabajadores elegibles con planes existentes ofrecidos por proveedores privados.

“Estoy encantado de firmar una orden ejecutiva histórica que amplía el acceso a cuentas de ahorro para la jubilación de alta calidad para millones de estadounidenses. En mi discurso sobre el Estado de la Unión a principios de este año, prometí poner a disposición de todos los estadounidenses el mismo tipo de cuentas de jubilación de las que disfrutan los empleados federales, así que eso es lo que estamos haciendo”, dijo Trump en la Oficina Oval antes de firmar la orden.

Como parte de la iniciativa, el Departamento del Tesoro anunció que lanzará una nueva plataforma llamada TrumpIRA.gov, que permitirá a las personas seleccionar cuentas de jubilación que se ajusten a sus necesidades, detallando que aquellos estadounidenses que ganen menos de 35.500 dólares al año —o las parejas que perciban menos de 71.000 dólares— tendrán la oportunidad de acceder al “Saver’s Match” a través del sitio.

La orden ejecutiva especifica que los proveedores de la cuenta individual de jubilación (IRA) incluidos en TrumpIRA.gov deben “mantener bajos costos administrativos”, donde el índice total de gastos anuales —incluidos costos operativos, comisiones de gestión y gastos administrativos— no podrá superar el 0,15 % del saldo de la cuenta. Las empresas también tienen prohibido imponer requisitos mínimos de contribución o de saldo.