El Barcelona derrota al Osasuna y se pone a un paso de revalidar el título de Liga

El delantero español del Barcelona #07 Ferran Torres (d) celebra el segundo gol de su equipo.AFP

Publicado por Víctor Mendoza 2 de mayo, 2026

(AFP) Robert Lewandowski y Ferran Torres llevaron al Barcelona al borde del título de Liga con goles en los últimos minutos que le dieron la victoria por 2-1 en Osasuna el sábado.

El gigante catalán aventajó en 14 puntos al segundo clasificado Real Madrid y se proclamará campeón si su rival cede puntos el domingo en el campo del Espanyol.

Lewandowski marcó de cabeza en el minuto 81 y Torres hizo el segundo a cuatro minutos del final.

Osasuna se acercó a través de Raúl García en los últimos minutos, pero Barça aseguró los tres puntos para acercarse a un segundo título de liga consecutivo y un 29 º en la historia del club.

Si el Real Madrid derrota al Espanyol, la próxima oportunidad del Barcelona para conquistar el título será en el Clásico contra su eterno rival del 10 de mayo.

"Hemos metido presión al Madrid porque mañana, si ellos no ganan, entonces sí que seremos campeones", dijo Torres a DAZN.

"Teste es uno de los campos más difíciles de la liga, donde sabíamos que tres puntos aquí valían más que tres puntos".

El entrenador del Barça, Hansi Flick, dijo que era una victoria "enorme" para su equipo.

"Queríamos ganar aquí y fue un partido duro, sobre todo en la primera parte, (lo hicimos) mucho mejor en la segunda", dijo Flick a DAZN.

"Estoy muy contento por el equipo, por el club y por los aficionados".

Flick había dicho que intentaría que su equipo se centrara en este partido, más que en el Clásico del próximo fin de semana, pero la primera parte del Barça fue la de un equipo encaramado a un cómodo colchón y con la sensación de tener poco en juego.

Sin el lesionado Lamine Yamal, el Barça pierde gran parte de su dinamismo, y aunque tuvo mucho el balón en la primera mitad tle costó doblegar a Osasuna para crear ocasiones claras.

Roony Bardghji, en la derecha en lugar del internacional español, obtuvo una sencilla parada del portero de Osasuna Sergio Herrera con un disparo lejano.

Osasuna dispuso de la mejor ocasión de la primera parte, obra del delantero croata Ante Budimir, que se plantó solo ante dos defensas y envió el balón al poste.

Aumentar el ritmo

El Barcelona subió ligeramente el ritmo en la segunda parte y Dani Olmo pudo haber adelantado a los suyos, pero remató fuera por poco.

Flick recurrió a su banquillo y realizó un triple cambio que incluyó la entrada del extremo Marcus Rashford para jugar en la banda derecha.

El delantero del Manchester United, cedido en el Barça, remató fuera por poco y ofreció una bienvenida inyección de velocidad.

Rashford creó el primer gol con un centro perfecto para Lewandowski, que aprovechó la falta de marca para encontrar espacio y rematar de cabeza.

"En la primera parte controlamos el partido, pero no tan bien como en la segunda", dijo Flick.

"Con Rashy y con Ferran tenemos velocidad, y eso es lo que queremos, atacar su última línea y lo hicimos mucho mejor".

Torres, otro suplente, realizó un remate clínico para doblar la ventaja del Barça, pero les hizo sudar durante ocho minutos de tiempo añadido después de que García cabeceara a la red para los locales cuando quedaba libre en el área.

Los catalanes lucharon duro, golpeando balones a la seguridad como Osasuna dio la vuelta al tornillo, pero finalmente fueron capaces de celebrar una 10 ª victoria consecutiva en la liga - y ahora esperan.

"Hoy hemos hecho nuestro trabajo, y esto es lo que quería ver del equipo -- (el resto) no está en nuestras manos, ya veremos", añadió Flick.