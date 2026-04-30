DOJ: la Administración Biden "penalizó a los cristianos que vivían de acuerdo con sus creencias"

Publicado por Williams Perdomo 30 de abril, 2026

El Departamento de Justicia informó de que el Grupo de Trabajo para Erradicar el Prejuicio Anticristiano publicó un informe que detalla cómo los enjuiciamientos, las políticas y las prácticas de la Administración Biden demostraron prejuicios anticristianos en todo el Gobierno federal, de conformidad con la Orden Ejecutiva 14202.

"Las políticas de la Administración Biden chocaban con frecuencia con una visión cristiana del mundo y dificultaban las prácticas religiosas tradicionales. Estos conflictos surgían a menudo en torno al aborto, la ideología de género y la orientación sexual. En última instancia, la Administración Biden penalizó a los cristianos que vivían de acuerdo con sus creencias", resaltó el grupo.

El informe, de unas 200 páginas, concluye que el Gobierno demócrata solía permitir las creencias religiosas en el ámbito privado, pero actuaba con firmeza para restringir que los cristianos pudieran vivir conforme a su fe.

El documento también reveló información adicional sobre un memorando del FBI de enero de 2023, distribuido a varias oficinas regionales, en el que se instaba a actuar contra los católicos catalogados como “tradicionalistas radicales”, basándose en señalamientos sin fundamento procedentes del Southern Poverty Law Center, una organización de extrema izquierda.

"El informe examina cómo la Administración Biden impulsó su agenda política radical, incluso cuando sus acciones vulneraban las creencias cristianas, la libertad religiosa y asuntos de profunda importancia personal para casi todos los estadounidenses: la vida, la familia, el matrimonio, la identidad personal, la educación, las decisiones médicas y otros", detalló el Departamento de Justicia.

Entre los numerosos hallazgos, el Departamento de Justicia descubrió:

El presidente Biden impulsó políticas para eliminar las protecciones legales para los estadounidenses religiosos, lo cual interfería con sus objetivos políticos. Si bien no logró modificar la legislación federal, bajo su dirección, las agencias federales utilizaron políticas y mecanismos regulatorios para alcanzar los mismos objetivos.

El Departamento de Justicia de Biden se opuso enérgicamente a los padres preocupados a través del memorando de la Junta Escolar de Garland e intentó diligentemente utilizar su autoridad para hacer cumplir la ley contra los padres que defendieron la seguridad de sus hijos en las reuniones de la junta escolar local.

El Departamento de Justicia de Biden ordenó de inmediato la adopción de la ideología de género en todo el gobierno federal, mucho más allá del fallo de la Corte Suprema en el caso Bostock contra el condado de Clayton .

contra el condado de Clayton . El Departamento de Justicia de Biden informó a la Casa Blanca y a los altos cargos en una llamada telefónica que las objeciones religiosas de los empleados federales a las vacunas contra el Covid eran "poco sinceras" o "no religiosas".

La División de Derechos Civiles bajo la presidencia de Biden marginó a los cristianos en favor de grupos de interés específicos. Publicó materiales que sugerían que los cristianos no podían ser víctimas de discriminación religiosa, solo otros grupos de fe.

El Gobierno Trump protege a los cristianos

Entre tanto, el Departamento de Justicia explicó que el Gobierno de Donald Trump está restableciendo el derecho de los cristianos —y de todos los estadounidenses— a practicar su fe sin temor a represalias:

"El DOJ Trump está protegiendo los derechos de los padres al revocar el Memorando Garland y emprender acciones legales para proteger a los estudiantes, incluyendo una demanda para impedir que el Distrito Escolar del Condado de Loudoun imponga ilegalmente una ideología de género a estudiantes que han mantenido sinceras creencias religiosas sobre el matrimonio y la sexualidad humana", detalló el departamento.

Además, el departamento indicó que está poniendo fin al uso indebido de la Ley FACE como arma, protegiendo a los lugares de culto de la violencia y las amenazas amparadas por dicha ley. De igual manera, el DOJ aseguró que está protegiendo a las congregaciones religiosas de la discriminación.