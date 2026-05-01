El Senado prohíbe a sus miembros y al personal realizar apuestas en los mercados de predicción

Publicado por Williams Perdomo 1 de mayo, 2026

El Senado votó este jueves a favor de una resolución que a sus miembros y al personal , de manera preventiva, realizar apuestas en los mercados de predicción como Polymarket, ante la creciente preocupación por el uso de información privilegiada en las plataformas.

El proyecto de ley fue presentado la semana pasada por el senador republicano de Ohio, Bernie Moreno. La propuesta se dio después de que un soldado estadounidense fuera acusado de supuestamente utilizar información clasificada para realizar apuestas en Polymarket sobre la operación militar para capturar a Nicolás Maduro.

En ese sentido, la resolución cambia las reglas del Senado para impedir que los legisladores realicen “acuerdos, contratos o transacciones que contemplen cualquier compra, venta, pago o entrega” condicionados al resultado de un evento.

“¡Me enorgullece anunciar que mi proyecto de ley para prohibir que los miembros del Congreso realicen transacciones con información privilegiada en los mercados de predicción acaba de ser aprobado por el Senado por unanimidad!”, escribió Moreno en X.

“Servir en el Congreso es un honor, no un trabajo secundario. ¡Los estadounidenses merecen saber que sus líderes están aquí por la razón correcta!”, agregó.