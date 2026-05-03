La OPEP+ incrementa su producción de petróleo tras la salida de Emiratos Árabes Unidos

Sede de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) AFP .

Publicado por Alejandro Baños 3 de mayo, 2026

Siete países integrantes de la OPEP+ -alianza estratégica que amplía la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) original- decidieron aumentar sus cuotas de producción de petróleo tras reunirse este domingo.

Esta iniciativa llega días después de que Emiratos Árabes Unidos (EAU) anunciase que abandona la OPEP por motivos de "interés nacional".

Concretamente, los siete países que tomaron la decisión fueron Argelia, Irak, Arabia Saudí, Rusia, Kuwait, Omán y Kazajistán.

A través de un comunicado publicado en su página web, la OPEP informó de que este grupo de países determinó "aplicar un ajuste de la producción de 188.000 barriles diarios".

Rusia y Arabia Saudí lideran el reajuste

Este ajuste, que será efectivo en junio, será del siguiente modo:

Rusia : 62.000 barriles diarios.

: 62.000 barriles diarios. Arabia Saudí : 62.000 barriles diarios.

: 62.000 barriles diarios. Irak : 26.000 barriles diarios.

: 26.000 barriles diarios. Kuwait : 16.000 barriles diarios.

: 16.000 barriles diarios. Kazajistán : 10.000 barriles diarios.

: 10.000 barriles diarios. Argelia : 6.000 barriles diarios.

: 6.000 barriles diarios. Omán: 5.000 barriles diarios.

Con esta decisión, es la segunda vez que países de la OPEP+ deciden aumentar la producción de petróleo. La primera fue en marzo, cuanto tuvo por objetivo reducir el impacto del cierre del Estrecho de Ormuz.