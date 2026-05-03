La OPEP+ incrementa su producción de petróleo tras la salida de Emiratos Árabes Unidos
Siete países miembros de la OPEP+ anunciaron un aumento de sus cuotas de producción de petróleo en 188.000 barriles diarios. Rusia y Arabia Saudí lideran el reajuste.
Siete países integrantes de la OPEP+ -alianza estratégica que amplía la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) original- decidieron aumentar sus cuotas de producción de petróleo tras reunirse este domingo.
Esta iniciativa llega días después de que Emiratos Árabes Unidos (EAU) anunciase que abandona la OPEP por motivos de "interés nacional".
Concretamente, los siete países que tomaron la decisión fueron Argelia, Irak, Arabia Saudí, Rusia, Kuwait, Omán y Kazajistán.
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A través de un comunicado publicado en su página web, la OPEP informó de que este grupo de países determinó "aplicar un ajuste de la producción de 188.000 barriles diarios".
Rusia y Arabia Saudí lideran el reajuste
Este ajuste, que será efectivo en junio, será del siguiente modo:
- Rusia: 62.000 barriles diarios.
- Arabia Saudí: 62.000 barriles diarios.
- Irak: 26.000 barriles diarios.
- Kuwait: 16.000 barriles diarios.
- Kazajistán: 10.000 barriles diarios.
- Argelia: 6.000 barriles diarios.
- Omán: 5.000 barriles diarios.
Con esta decisión, es la segunda vez que países de la OPEP+ deciden aumentar la producción de petróleo. La primera fue en marzo, cuanto tuvo por objetivo reducir el impacto del cierre del Estrecho de Ormuz.
La salida de EAU de la OPEP
"Esta decisión refleja la visión estratégica y económica a largo plazo de Emiratos Árabes Unidos y la evolución de su perfil energético, especialmente la aceleración de las inversiones en la producción energética nacional", afirmaron en un comunicado.
Se trató de una elección que busca "concentrar nuestros esfuerzos en lo que dicta nuestro interés nacional" después de que EAU "aportó contribuciones importantes y consintió sacrificios aún mayores en el interés de todos", agregaron.