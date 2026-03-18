Gabbard, sobre si Irán representa una "amenaza inminente": "El único que puede determinarlo es el presidente"

Tulsi Gabbard, en una reunión de gabinete de la Administración Trump. Imagen de archivo AP / Cordon Press .

Publicado por Alejandro Baños 18 de marzo, 2026

La directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, tuvo que dar la cara en el Senado tras la crisis interna surgida a raíz de la dimisión de Joseph Kent como jefe del Centro Nacional de Contraterrorismo. En el interrogatorio, en el que respondió a las preguntas formuladas por varios congresistas, también defendió la posición y las acciones llevadas a cabo por el presidente Donald Trump en Oriente Medio.

Una de las cuestiones que se le planteó a Gabbard durante su comparecencia en el Comité de Seguridad Nacional del Senado fue si Irán representa una "amenaza inminente", afirmación sostenida por la Administración Trump.

"La única persona que puede determinar qué es y qué no es una amenaza inminente es el presidente", respondió Gabbard al senador demócrata Jon Ossoff (Georgia), quien estuvo combativo durante toda la audiencia. "No es responsabilidad de la comunidad de inteligencia determinar qué es y qué no es una amenaza inminente".

Lo que sí precisó Gabbard fue que "el programa de enriquecimiento nuclear de Irán fue aniquilado", gracias a la Operación Midnight Hammer.

"Como resultado de la Operación Midnight Hammer, el programa de enriquecimiento nuclear de Irán fue aniquilado. Desde entonces no se han realizado esfuerzos para intentar reconstruir su capacidad de enriquecimiento", declaró la directora de Inteligencia Nacional.

¿Qué fue la 'Operación Midnight Hammer'? La Operación Midnight Hammer fue una misión militar de alta precisión, ejecutada por el entonces Departamento de Defensa —hoy, Departamento de Guerra— el 22 de junio de 2025, cuyo objetivo fue la neutralización definitiva del programa nuclear iraní.

Advertencia de Gabbard sobre el posible resurgir del régimen islamista

Pese a que señalase que el régimen islamista no diese síntomas "para intentar reconstruir su capacidad de enriquecimiento nuclear", Gabbard se mostró escéptica sobre si en un futuro pudiese surgir una nueva figura en Irán que reflotase su arsenal.

La comunidad de inteligencia "evalúa que el régimen de Irán permanece intacto, aunque considerablemente degradado debido a los ataques dirigidos contra su liderazgo y sus capacidades militares", dijo Gabbard.

"Si un régimen hostil logra sobrevivir, es probable que emprenda un esfuerzo de varios años para reconstruir sus fuerzas militares, sus arsenales de misiles y sus unidades de vehículos aéreos no tripulados", añadió la directora de Inteligencia Nacional.

¿Comparte Rusia información de inteligencia con Irán?

Otra de las cuestiones que le formularon fue si tiene conocimiento sobre la supuesta afirmación que indica que Rusia comparte recursos e información de inteligencia con Irán. A la pregunta, realizada por el senador independiente Angus King (Maine), Gabbard no dio una respuesta concreta.

"Si se está produciendo ese intercambio de información, esa sería una respuesta apropiada para una sesión a puerta cerrada", respondió Gabbard a King. "Si esto está ocurriendo, sería una respuesta apropiada para una sesión a puerta cerrada. Lo que sí puedo decirles es que, según el Departamento de Guerra, cualquier apoyo que Irán pueda estar recibiendo no está obstaculizando sus operaciones".