Un César en la Casa Blanca

25 de enero, 2026

Esta fue la semana en la que gran parte de Occidente despertó para darse cuenta de que el viejo orden mundial había muerto. Estaba naciendo uno nuevo, y no les gustaba nada. Y tampoco está nada claro que Israel pueda estar tranquilo.

La Administración Trump acudió al Foro Económico Mundial de Davos -las entrañas mismas de la bestia liberal universalista- para decirle al resto de Occidente que la globalización había muerto. Había hecho fracasar a Europa y Estados Unidos, había perjudicado su prosperidad y crecimiento y les había hecho dependientes e incluso serviles de otros, incluidos sus enemigos.

Los líderes mundiales obligados a escuchar esta conferencia aún estaban conmocionados por la amenaza del presidente estadounidense Donald Trump de apoderarse de Greenland y castigar a los países que se opusieran. En Davos, se retractó de eso y llegó a un acuerdo marco con el jefe de la OTAN Mark Rutte sobre la seguridad del Ártico, que suena a largo plazo para la defensa del mundo libre.

Sorprendentemente, un universalista no menos comprometido que el primer ministro de Canadá, Mark Carney, dijo a los participantes en el foro que el orden mundial había llegado a su fin. Muchos países han llegado a la conclusión de que deben desarrollar una mayor autonomía estratégica. "Cuando las reglas ya no te protegen", dijo, "debes protegerte a ti mismo".

No se dice. ¿Mejor el pecador que se arrepiente, etc.? No del todo.

Carney y otros líderes liberales lamentando el fin del juego globalista se limitan a reconocer que Washington ya no lo tolerará. No admiten, sin embargo, que han estado apuntalando un orden internacional que prometía ideales liberales, pero que ofrecía todo lo contrario.

Estos son los dirigentes que siguen desarrollando vínculos económicos con China, una de las principales amenazas para la libertad y la seguridad en el mundo.

Estos son los líderes que, durante más de cuatro décadas, apaciguaron al fanático régimen islámico de Irán mientras exportaba terrorismo y asesinatos en masa por todo el mundo, perseguía el desarrollo de armas nucleares, libraba una guerra por poderes contra Israel y oprimía a su propio pueblo. En las últimas semanas, mientras al menos 16.500 iraníes eran asesinados en su intento de derrocar al régimen, estos líderes mundiales no dijeron prácticamente nada e hicieron aún menos.

Incluso ahora, Francia, España e Italia están bloqueando la designación del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica -el principal instrumento de la agresión global del régimen- como organización terrorista.

Los líderes de Davos han seguido permitiendo que Rusia blanquee su dinero mal habido a través de sus capitales y no han hecho más que retorcerse las manos ante Ucrania.

Dicen que no les gustan los líderes bravucones como Trump. Pero estos mismos países han intimidado implacablemente a Israel en su momento de máxima necesidad.

Lo han castigado por defenderse del genocidio, han promovido las mentiras de Hamás como verdades y han incentivado a los árabes palestinos en su objetivo de exterminar a Israel al seguir financiando las recompensas de la Autoridad Palestina por los atentados terroristas y el adoctrinamiento de sus niños en el odio asesino a los judíos.

Así que su hipocresía al levantar las manos horrorizados ante en lo que se ha convertido Estados Unidos es épica. Pero el nuevo orden mundial de Trump también debería causar más de un reparo.

Ha invitado a unirse a su Junta de Paz -el organismo que supuestamente marcará el comienzo de una nueva era de paz y prosperidad en Gaza- nada menos que a Qatar y Turquía. Sin embargo, estos dos países son enemigos mortales de Israel, los judíos y Occidente.

Como Khaled Abu Toameh ha escrito en Gatestone, ambos países no creen en ningún proceso de paz entre Israel y el mundo musulmán, y siguen abrazando y patrocinando a islamistas que apoyan a terroristas islamistas.

La Unión Internacional de Eruditos Musulmanes, que describe a Qatar y Turquía como sus mayores patrocinadores, emitió una fatwa el año pasado obligando al mundo islámico a librar la guerra santa yihadista "contra la entidad sionista y todos los que participan con ella", instando a la formación de una alianza militar islámica unificada.

A principios de este mes, emitió otra fatwa que afirmaba "la prohibición de la normalización con el enemigo sionista [Israel] en todas sus formas."

Lo ocurrido en Siria no es menos alarmante. Trump ha adulado al nuevo presidente de Siria, el ex Al-Qaeda y IS comandante Ahmed al-Sharaa, como "duro" y "guapo", y lo ha tratado como un personaje reformado con un valioso papel que desempeñar en un nuevo Oriente Medio pacífico.

Sin embargo, en las últimas semanas, las fuerzas de al-Sharaa, respaldadas por Turquía, han estado masacrando a los kurdos, los inestimables aliados de Estados Unidos, a los que ahora ha traicionado.

A principios de esta semana, Tom Barrack, embajador de Estados Unidos en Turquía, dijo de la milicia kurda, las Fuerzas Democráticas Sirias: "El propósito original de las SDF como la principal fuerza anti-ISIS sobre el terreno ha caducado en gran medida. Damasco está ahora dispuesto y posicionado para asumir las responsabilidades de seguridad, incluido el control de los centros de detención del ISIS."

El resultado, atrozmente, ha sido que los ISIS prisioneros custodiados por los kurdos quedaron en el limbo. Algunos de ellos fueron liberados rápidamente, lo que obligó al Mando Central de Estados Unidos a intervenir al día siguiente para trasladar a esos prisioneros a Irak y ponerlos fuera del alcance del régimen sirio.

Al-Sharaa ya ha masacrado a drusos, cristianos y alauitas en Siria. Si se le diera la oportunidad, volvería sus armas contra Israel.

Si alguien se pregunta cómo es posible que una administración estadounidense sea tan lamentablemente ignorante de la naturaleza implacable del fanatismo islamista, basta con escuchar las chocantes inanidades del enviado especial de Trump Steve Witkoff. Dijo en Davos: "Irán necesita cambiar su forma de actuar (...) si indican que están dispuestos a hacerlo, creo que podemos resolver esto diplomáticamente".

Así que incluso ahora, la administración Trump parece creer que los fanáticos islamistas de Teherán son personas razonables que elegirán el pragmatismo sobre lo que creen que es su deber dado por Dios de destruir a Israel y Occidente.

Pero entonces Witkoff aseguró previamente al mundo que los 800 manifestantes hechos prisioneros por Teherán y amenazados de ejecución serían perdonados. Si el régimen no había empezado ya a asesinarlos antes de que él hablara, lo ha estado haciendo desde entonces.

Witkoff también ha dicho que Hamas no era "ideológicamente intratable" y que los gobernantes de Qatar habían renunciado a su radicalismo y ahora eran "nuestros aliados."

Es sencillamente asombroso que un hombre así pueda ser el "enviado especial" del presidente de Estados Unidos, y en un momento tan profundamente peligroso para el mundo.

Hace más de dos semanas, Trump dijo a los heroicos manifestantes iraníes que "la ayuda está en camino". Esa ayuda aún no ha llegado, y miles de personas han sido asesinadas y torturadas. La concentración militar estadounidense en la región sugiere que Estados Unidos atacará Irán o se está preparando para un ataque iraní. Pero, ¿quién lo sabe?

La opinión hoy está dividida entre los que afirman que Trump está salvando el mundo y los que afirman que Trump está destruyendo el mundo.

La realidad es que no es un fascista, racista o loco; es más bien un autoproclamado emperador. Exige lealtad, se mueve por el transaccionalismo, el narcisismo y la venganza, y se sale con la suya mediante el ejercicio del poder bruto.

Esto no es nada deseable. Aun así, Trump está motivado por el amor a Estados Unidos, la civilización occidental y el pueblo judío. Sus oponentes políticos, por otro lado, están motivados por el odio a Estados Unidos, la civilización occidental y el pueblo judío, o son escalofriantemente indiferentes a quienes lo hacen.

Sin duda, no hay discusión.

El nuevo orden mundial de Trump ha surgido porque el antiguo ha fracasado de forma catastrófica. El derecho internacional y las instituciones transnacionales se crearon para destruir el poder de la extralimitación imperial en aras de la paz, la libertad y la justicia Pero ese orden internacional ha traicionado y abandonado la paz, la libertad y la justicia. El resultado es un César en la Casa Blanca.

Trump es el mejor amigo que Israel ha tenido en el Despacho Oval. Eso no le hace perfecto. Puede ser la mejor baza de los judíos y puede hacer cosas brillantes, y al mismo tiempo ser un individuo con defectos. Esos defectos pueden a veces impedirle hacer lo correcto y llevarle a cometer terribles errores.

Todos debemos contener la respiración.

© JNS