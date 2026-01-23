Por qué reemplazar a las Naciones Unidas no es un escándalo, sino una necesidad

23 de enero, 2026

¿Es realmente tan chocante que la nueva organización para Gaza parezca un intento -por imperfecto que sea- de sustituir a las Naciones Unidas? ¿Estamos tan apegados emocionalmente a los pasillos verdosos de la ONU que olvidamos lo que han representado durante décadas?

Desde los años sesenta, esos pasillos han servido de bastidores de la ideología tercermundista, más tarde rebautizada como "woke", un cómodo hogar para los partidarios abiertos y encubiertos de las peores dictaduras del mundo. Se crearon docenas y docenas de comisiones para legitimar una inversión moral en la que Irán podía sentarse durante 24 años en la Comisión de Derechos Humanos -presidiéndola en 2001- y presidir el Foro Social del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en fecha tan reciente como 2023, mientras que un relator nombrado por la ONU decide si los palestinos deben o no ser detenidos mientras un relator nombrado por la ONU decide si los palestinos tienen "razón" e Israel está perpetuamente equivocado.

¿Es realmente una tragedia que Donald Trump esté tratando de jubilar a una organización multimillonaria financiada en gran parte por los contribuyentes estadounidenses, después de darse cuenta de que, desde la década de 1960, ha funcionado primero como un instrumento de dominación soviética, luego como una fábrica de antiamericanismo y, en última instancia, como un deslegitimador sistemático de Israel?

No está nada claro que la llamada Junta de la Paz reunida en Davos -unos 60 países, un consejo ejecutivo y una comisión tecnocrática- vaya a conseguir algo significativo bajo la pesada mano de Trump. Su tarea es hercúlea: reconstruir Gaza mientras media en constantes disputas, manteniendo unidas democracias y autocracias, cristianos decididos e islamistas militantes. Ni siquiera se puede estar seguro de que el comité tecnocrático palestino siga siendo tecnocrático, en lugar de deslizarse -como sugiere la historia- hacia un descarrilamiento yihadista.

Turquía y Qatar sentados junto a Israel; Pakistán y Hungría en la misma mesa. ¿Extraño? Tal vez. Pero menos surrealista que las Naciones Unidas. Al menos aquí las reglas son explícitas: atacar a Estados Unidos e Israel no está permitido, como tampoco lo está demonizar a Europa, al menos no a la Europa que no se ha rendido totalmente al antiamericanismo al estilo Macron.

La verdadera prueba, sin embargo, es lingüística y moral. ¿Perderá finalmente el antiimperialismo su estatus de vocabulario universalmente autorizado de la ONU? ¿Dejaremos de aprobar resoluciones como la infame declaración de 1975 de que "el sionismo es racismo", la semilla venenosa de la que ha crecido gran parte del antisemitismo contemporáneo?

Desde la llegada de Nikita Jruschov a Nueva York en 1960, la ONU abandonó progresivamente los valores democráticos por los que fue fundada. Fueron sustituidos por una ideología de odio anticolonial disfrazada de pacifismo. Durante la guerra de Vietnam, la ONU se convirtió en el motor de los movimientos globales antiamericanos. El Movimiento de Países No Alineados se consolidó en un bloque que todavía coquetea con Rusia y China, mientras que la narrativa árabe se convirtió en la ortodoxia institucional. El terrorismo se rebautizó como "liberación nacional".

Israel, por su parte, se convirtió en el acusado permanente de la ONU. La resolución posterior a la Guerra de los Seis Días sobre los "territorios en disputa" se transformó en una acusación de violaciones sistemáticas del derecho internacional. UNRWA se convirtió en la única agencia de refugiados del mundo cuya misión es perpetuar indefinidamente el estatuto de refugiado, mientras sus empleados participan directamente en el terrorismo.

Después del 7 de octubre, la ONU no pudo emitir una condena clara e inmediata de Hamás. En lugar de ello, desencadenó mecanismos de investigación contra Israel -la víctima- en lugar de contra los terroristas. Este colapso moral explica por qué Estados Unidos se ha retirado de 31 organismos afiliados a la ONU, por qué Trump se alejó del Consejo de Derechos Humanos, del OOPS, del ACNUR, de la UNESCO -que absurdamente declaró Jerusalén patrimonio exclusivamente islámico- y de otros organismos dedicados menos a la paz que a la difamación.

¿Es esto radical? Sí. ¿Es fácil? No. ¿Es necesario? Absolutamente.

Si el sistema internacional quiere tener alguna credibilidad, debe pasar página. Lo que Trump ha comenzado puede ser desordenado, incompleto y controvertido, pero tras décadas de hipocresía institucionalizada, es un comienzo que merece la pena.

