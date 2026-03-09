Un proyecto de ley bipartidista del Senado renovaría la comisión de seguimiento de la persecución religiosa

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 9 de marzo, 2026

Los senadores Ted Budd (republicano de Carolina del Norte) y Chris Coons (demócrata de Delhi) presentaron el 4 de marzo una legislación bipartidista para prorrogar la autorización de la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional, que expira el 30 de septiembre.

S. 3984, extraoficialmente titulada Ley de Reautorización de la Comisión Estadounidense para la Libertad Religiosa Internacional de 2026, prorrogaría la autorización y la financiación de la comisión durante dos años más.

El Congreso creó la USCIRF en virtud de la Ley de Libertad Religiosa Internacional de 1998 para vigilar las violaciones de la libertad religiosa en todo el mundo y ofrecer recomendaciones políticas al presidente, al Departamento de Estado y al Congreso. Este organismo independiente y bipartidista publica informes anuales en los que evalúa las condiciones en el extranjero e identifica a los gobiernos responsables de graves abusos.

"Durante casi tres décadas, el USCIRF ha contribuido a dar forma a la política exterior de EE.UU. sacando a la luz las violaciones más atroces de la libertad religiosa en el mundo", declaró Budd a JNS. "Como firme defensor de la libertad religiosa en el Senado, estoy orgulloso de liderar la reautorización de esta comisión esencial para que Estados Unidos continúe oponiéndose firmemente a estos abusos y responsabilice a los autores."

Budd instó a sus colegas de ambos partidos a "reconocer el papel vital que desempeña la USCIRF en el avance de nuestra política exterior y en la defensa de ouna de nuestras libertades más fundamentales".

Coons declaró que como copresidente del Caucus de Derechos Humanos del Senado, ha visto cómo personas de todo el mundo son "injusta y brutalmente atacadas por sus creencias."

"El derecho a rendir culto a quien uno quiera -o a nadie- es fundamental para la democracia y la estabilidad en todo el mundo", añadió.

El senador Jim Risch (republicano de Idaho), presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado y copatrocinador de la legislación, dijo que la libertad religiosa "es la piedra angular de la sociedad estadounidense", y añadió que el USCIRF ayuda a salvaguardar ese derecho en todo el mundo.

El proyecto de ley ha sido remitido al Comité de Relaciones Exteriores del Senado para su consideración.

© JNS