Trump en Davos: "Me encanta Europa y quiero verla prosperar, pero no va por buen camino"

Publicado por Santiago Ospital 21 de enero, 2026

"Me encanta Europa y quiero verla prosperar, pero no va por buen camino", aseguró el presidente Donald Trump este miércoles en el Foro de Davos. El mandatario llega en un contexto de crecientes tensiones con países europeos aliados por Groenlandia.

"Ciertos lugares de Europa son casi irreconocibles", sostuvo y recomendó a aquellos -a quienes dijo no querer nombrar para no generar disputas- que podrían mejorar si "siguieran nuestro ejemplo". En ese sentido, Trump enumeró logros del primer año de su segundo mandato, en sus palabras: "Un crecimiento como ningún otro país ha visto antes".