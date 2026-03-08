Israel y Emiratos Árabes Unidos llegan a un acuerdo sobre los vuelos de repatriación

Un Boeing 737 Max de Fly Dubai taxi en el aeropuerto internacional de Dubái en Dubái. AFP

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 8 de marzo, 2026

Israel y los Emiratos Árabes Unidos han llegado a un acuerdo sobre un marco para traer de vuelta a casa a miles de israelíes varados en el país del Golfo después de que sus aeropuertos se cerraran temporalmente la semana pasada debido a los ataques sin precedentes de misiles y drones iraníes en la región, según anunció este fin de semana la ministra israelí de Transportes, Miri Regev.

El acuerdo alcanzado entre el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el presidente de EAU, Mohammed bin Zayed, tiene como objetivo operar vuelos de repatriación para los aproximadamente 14.000 pasajeros israelíes varados en Dubái y Abu Dabi.

Los aeropuertos emiratíes, que reabrieron parcialmente la semana pasada, han sufrido repetidos ataques de drones iraníes, lo que ha dificultado la salida de vuelos del país.

Algunos de los vuelos previstos se desviarán a través de Aqaba (Jordania) y Taba (Egipto), mientras que otros pasarán por Atenas (Grecia), en función de las condiciones de seguridad.

Los EAU fueron el primer país en firmar la paz con Israel en el marco de los históricos Acuerdos de Abraham de 2020.

Las aerolíneas emiratíes encabezadas por Fly Dubai y Etihad continuaron volando a Israel durante los dos años de guerra con Hamás.

© JNS