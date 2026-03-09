Trump asegura que decidirá con Netanyahu el fin de la guerra con Irán

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 9 de marzo, 2026

La decisión sobre cuándo poner fin a la guerra contra la República Islámica se tomará en conjunto con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo el domingo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Creo que es mutuo (...) un poco. Hemos estado hablando", dijo el mandatario a The Times of Israel en una breve entrevista telefónica. "Tomaré una decisión en el momento adecuado, pero todo se va a tener en cuenta", añadió.

Preguntado sobre si las Fuerzas de Defensa de Israel podrían continuar la lucha contra Teherán incluso después de que el Ejército estadounidense detenga su campaña, Trump se limitó a decir: "No creo que vaya a ser necesario".

Trump dijo al medio que el régimen islámico podría haber destruido Israel si no fuera por su cooperación con Netanyahu.

"Irán iba a destruir Israel y todo lo que le rodea", dijo Trump. "Hemos trabajado juntos. Hemos destruido un país que quería destruir Israel".

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, dijo a CBS News en una entrevista publicada el domingo que la exigencia de Washington de una "rendición incondicional" se producirá tanto si Teherán quiere "admitirlo como si no".

"Esto es la guerra. Esto es un conflicto, es poner a tu enemigo de rodillas. Ahora bien, que celebren una ceremonia en la plaza de Teherán y se rindan, eso depende de ellos", declaró el secretario.

"Lo que quiero que entiendan sus telespectadores es que esto es sólo el principio", dijo Hegseth. "Nuestras capacidades son abrumadoras comparadas con las de Irán".

"Y francamente, cuando se combina nuestra Fuerza Aérea con la de Israel... son las dos más poderosas del mundo", añadió.

Se espera que Steve Witkoff, enviado de Estados Unidos para Oriente Medio, y Jared Kushner, el asesor principal de la Casa Blanca, se reúnan con Netanyahu en Jerusalén el martes, informó Axios el domingo.

La visita sería la primera de altos funcionarios estadounidenses a Israel desde el lanzamiento el 28 de febrero de la Operación León Rugiente/Furia Épica, la campaña militar conjunta contra la República Islámica.

Witkoff, uno de los dos funcionarios estadounidenses que dirigieron las negociaciones con Irán, dijo la semana pasada que los negociadores iraníes presumieron de su capacidad para producir 11 bombas nucleares.

"Los dos negociadores iraníes nos dijeron directamente, sin ningún pudor, que controlaban 460 kilogramos [1.014 libras] de uranio enriquecido al 60% y que son conscientes de que con eso podrían fabricar 11 bombas nucleares, y ese fue el principio de su postura negociadora", reveló Witkoff el 2 de marzo.

Witkoff y Kushner hablaron con los negociadores iraníes en Suiza días antes de que Estados Unidos e Israel lanzaran su operación militar conjunta.

Los iraníes "estaban orgullosos de ello, estaban orgullosos de haber eludido todo tipo de protocolos de supervisión para llegar a un lugar donde podían lanzar 11 bombas nucleares", dijo Witkoff en la entrevista con Fox News, Sean Hannity.

© JNS