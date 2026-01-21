Lutnick ante el Foro Económico Mundial: "La globalización ha fallado a Occidente"

El secretario de Comercio, Howard Lutnick, en el WEF AFP .

Publicado por Natalia Mittelstadt 21 de enero, 2026

El secretario de Comercio, Howard Lutnick, declaró ante el Foro Económico Mundial que "la globalización ha fallado a Occidente".

Durante un panel celebrado el martes en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, Lutnick afirmó: "La Administración Trump y yo mismo estamos aquí para dejar muy claro -la globalización ha fallado a Occidente y a los Estados Unidos de América", según informó el New York Post.

"Es una política fallida. Es lo que ha defendido el Foro Económico Mundial: exportar, deslocalizar, buscar la mano de obra más barata del mundo y hacer que el mundo sea un lugar mejor gracias a ello", añadió.

"El hecho es que ha dejado atrás a Estados Unidos. Ha dejado atrás a los trabajadores estadounidenses. Y lo que estamos aquí para decir es que America First es un modelo diferente, uno que animamos a otros países a considerar, que es que nuestros trabajadores son lo primero", dijo Lutnick.

También abordó el impulso de Europa hacia las fuentes de energía alternativas.

"¿Por qué van a apostar por la energía solar y eólica? ¿Por qué Europa aceptaría alcanzar el objetivo de cero emisiones netas en 2030 si no fabrica baterías? No fabrican baterías", afirmó Lutnick.

"Por lo tanto, si apuestan por 2030, están decidiendo someterse a China".

© Just The News