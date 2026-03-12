Arrestan a tres hermanos de origen iraquí por un atentado contra la embajada de Estados Unidos en Noruega

Publicado por Joaquín Núñez 11 de marzo, 2026

Tres hermanos fueron arrestados por el atentado contra la embajada de Estados Unidos en Noruega. Los hermanos, de entre 20 y 30 años, son ciudadanos noruegos de origen iraquí. Según informó Reuters, no tienen antecedentes penales. Las autoridades los acusan por una explosión cerca de la embajada en la que no hubo heridos.

Sobre el hecho, los hermanos habrían dejado un dispositivo explosivo improvisado (IED) en la puerta de la Embajada de Estados Unidos en Oslo. La bomba casera explotó durante la noche del domingo y dañó la entrada a la sección consular de la embajada. De acuerdo con el fiscal Christian Hatlo, los hermanos son "sospechosos de un atentado terrorista".

"Seguimos trabajando con varias hipótesis. Una de ellas es si se trata de una orden de una entidad gubernamental. Esto es bastante natural, dado el objetivo, la embajada de Estados Unidos, y la situación de seguridad en la que se encuentra el mundo hoy en día", expresó el funcionario.

"Creemos que uno de ellos es la persona que colocó la bomba fuera de la embajada y que los otros dos fueron cómplices del acto", añadió, para luego remarcar que no descarta que los hermanos tengan vínculos con "redes criminales".

A partir del hecho, la Policía local incrementó su presencia en la zona de la embajada y reforzó las medidas de seguridad. Desde que la Administración Trump comenzó la guerra con Irán, las embajadas estadounidenses en Medio Oriente han sido puestas en alerta máxima.

"Aunque la investigación se encuentra en una fase temprana, es importante que la policía haya logrado lo que considera un avance en el caso", señaló al respecto la ministra de Justicia y Seguridad Pública de Noruega, Astri Aas-Hansen, en un comunicado.