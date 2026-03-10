El rugido de Trumpeldor que aún late en el corazón de Israel

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 10 de marzo, 2026

El Estado judío conmemoró el Día de Tel Hai a finales de febrero, apenas unas horas después de lanzar la 'Operación León Rugiente' y abatir a su archienemigo, el dictador de Irán, el ayatolá Alí Jamenei.

El nombre en clave de la campaña militar no fue casual.

Dirigiéndose a la nación la noche del estallido de la guerra, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró: "Hace ciento seis años, el héroe nacional Joseph Trumpeldor cayó en la batalla de Tel Hai. Su legado y su valentía aún laten en nosotros".

Y continuó: "En el monumento en su honor, en la cima de la Alta Galilea, donde cayó junto con sus siete camaradas, se erigió la estatua del León Rugiente. Muchas veces a lo largo de mi vida he visitado ese lugar. Cuando miraba la estatua, así es como siempre os veía a vosotros, así es como siempre nos veía a nosotros: el pueblo de Israel. Con la ayuda de Dios, el rugido de león de nuestros soldados, de nuestros pilotos, de nuestros ciudadanos se escucha ahora en todo el mundo. Y hoy más que nunca, el mundo entero sabe: ¡Am Yisrael Chai! [El pueblo de Israel vive]".

La batalla de Tel Hai



La semana anterior al comienzo de la guerra contra Irán, un pequeño grupo de personas, en su mayoría jubilados, se reunió en un club local de la ciudad de Kamon, en el norte de Galilea, para escuchar una conferencia sobre la batalla de Tel Hai.

El ambiente pacífico que se respiraba en la cima del frondoso monte Kamon, a unos 40 kilómetros al suroeste de Tel Hai, contrastaba con el sangriento suceso que tuvo lugar en la asediada granja judía de la Alta Galilea el 1 de marzo de 1920.

Los hechos de aquel día nunca dejaron de conformar el ethos nacional del Israel moderno.

El naciente liderazgo sionista del Yishuv (Estado en formación) había enviado al comandante judío de origen ruso Joseph Trumpeldor, que había hecho la aliá sólo unos meses antes, para organizar la defensa de cuatro asentamientos judíos aislados en el norte.

La pequeña comunidad judía de la Alta Galilea se encontraba en una situación desesperada. Las fuerzas británicas se habían retirado recientemente de la zona en medio de ajustes fronterizos con Francia, lo que había llevado a la anarquía.

Los residentes judíos de Metula, Tel Hai, la adyacente Kfar Giladi y Hamara se vieron atrapados en el fuego cruzado entre las milicias árabes y las fuerzas francesas. A principios de febrero, sólo quedaba un pequeño contingente judío en Tel Hai y Kfar Giladi.

Motta Har-Lev, de 82 años, escritor e historiador militar, relató en Kamon lo que ocurrió a continuación. Decenas de árabes armados llegaron a Tel Hai el primero de marzo y exigieron entrar en los parámetros cerrados del patio del asentamiento para buscar a los soldados franceses.

Trumpeldor accedió y acompañó a tres oficiales árabes en su búsqueda en el interior. Le dieron su palabra de que no buscaban una escaramuza.

Aún se desconoce qué provocó el primer disparo, pero en un momento dado, los oficiales subieron al ático mientras Trumpeldor permanecía en el patio. El comandante árabe se encontró con dos residentes judías, Deborah Drukler y Sarah Chizik, que probablemente se asustaron al ver a un beduino armado en el pueblo.

Har-Lev señaló que Trumpeldor reaccionó inmediatamente al tiroteo que se produjo, corriendo a cerrar las puertas para impedir que los árabes entraran por la fuerza. En su camino hacia las puertas, recibió un disparo en el estómago y quedó herido en medio del patio.

Se declaró un alto el fuego para atender a Trumpeldor y permitir la retirada de los oficiales, atrincherados en el ático.

Murieron seis judíos, entre ellos Trumpeldor, que más tarde sucumbió a sus heridas, y cinco árabes. Dos judíos más fueron asesinados días antes de la batalla por bandas de merodeadores. Tel Hai fue abandonada y los árabes le prendieron fuego.

La heroicidad de Trumpeldor fue inmortalizada poco después de que la noticia llegara al Yishuv. Sus últimas palabras fueron canonizadas en el maduro hogar nacional judío: "Es bueno morir por nuestro país".

El espíritu de Tel Hai



Yair Belachovsky, presidente de la organización sin ánimo de lucro Tel-Hai Trustees, dialogó con JNS por teléfono antes de la conmemoración anual de la batalla de Tel Hai. Este hombre de 42 años es nieto de Zalman Belachovsky, que trató a Trumpeldor en la granja hasta sus últimos momentos.

Belachovsky dijo que la batalla de Tel Hai puede ser el único acontecimiento histórico que permanece firmemente dentro del consenso israelí hasta el día de hoy. Cualquiera puede encontrar un valor relacionable, ya sea el heroísmo de Trumpeldor, el asentamiento en la frontera o el ideal socialista de trabajar la tierra en una granja comunal, subrayó.

Continuó comparando la batalla de 1920 con las guerras actuales de Israel, afirmando que "la historia de Tel Hai es el espíritu de Tel Hai. Mi abuelo, [de 19 años en aquel momento], era un joven que hizo historia. Se trata de personas que comprendieron que estaban sirviendo a algo más grande que ellas mismas. Y creo que este espíritu late hoy en cada uno de nosotros cuando presenciamos la generación de la victoria, el sacrificio realizado en la actual Guerra de Redención".

El legado de Tel Hai es "la unidad nacional, la convicción en tu causa y servir a algo más grande que tú", declaró Belachovsky. "También representa el heroísmo de las mujeres... Las mujeres de Kfar Giladi dijeron: 'Si nos metéis en la cocina, nos vamos'. Tomaron las armas y lucharon. [Estas jóvenes sionistas] defendieron ideales, construyeron el Estado, hicieron sacrificios por el futuro", añadió.

La inclusión de la Alta Galilea en el futuro Estado judío en el Plan de Partición de 1947 fue gracias a la batalla de Tel Hai, afirmó Belachovsky.

Israel aprobó recientemente la conversión del Colegio Académico de Tel-Hai, cerca del lugar de la Batalla de Tel Hai, en la Universidad de Kiryat Shmona en la Galilea, la universidad más nueva del país.

Entre el mito y el realismo



Berl Katznelson, uno de los fundadores intelectuales del sionismo laborista, escribió dos días después de la caída de Trumpeldor: "Toda la tierra es para nosotros Tel Hai", dijo Har-Lev. "Se trata de un lema central, político e ideológico que aún nos acompaña", señaló el historiador militar.

Sin embargo, echó por tierra la premisa de que el asentamiento "equivale" a la soberanía nacional. "Contrariamente a la opinión que sigue prevaleciendo hasta el día de hoy, las fronteras no están determinadas por los asentamientos; ni por Torre y Empalizada [método de asentamiento sionista durante el posterior periodo del Mandato Británico], ni por los héroes de Tel Hai", dijo Har-Lev.

"Las fronteras las determinan los resultados de los acontecimientos militares", subrayó.

Sostuvo además que la idea de que las comunidades judías a lo largo de la frontera pueden defenderse de ejércitos invasores es un mito que ha sido desmentido por los acontecimientos del siglo pasado.

Los cuatro asentamientos judíos de Gush Etzion, al sur de Jerusalén, fueron conquistados y arrasados durante la Guerra de la Independencia, señaló como ejemplo. Otros pueblos que lucharon valientemente, fueron significativamente reforzados con combatientes por el gobierno provisional israelí, añadió Har-Lev.

Trumpeldor es un héroe personal suyo, continuó, pero es función del Estado y del ejército proteger a sus ciudadanos, no de los residentes del kibutz o moshav.

Concluyó diciendo que los judíos de Israel no son un fenómeno temporal: en cada generación los judíos se enfrentan a un enemigo malvado, desde Amán el Persa hasta el expresidente de Egipto Gamal Abdel Nasser o el maestro del terror palestino Yasser Arafat, y sin embargo el pueblo judío prevalece.

Preguntado por la relación entre asentamiento y soberanía, Belachovsky declaró a JNS: "¿Se conquista territorio mediante la guerra? Sí. Pero mire Gush Etzion [hoy]. Hace treinta o cuarenta años, nadie habría hablado de él como parte integrante del Estado de Israel. Hoy es inconcebible [pensar lo contrario]. ¿Ariel y su universidad [en Samaria] no cambiaron las fronteras del Estado? Tel Hai es la prueba de ello.

"La gente siempre pregunta cuál es el gran problema de Tel Hai. No acabó en gloria militar. Tel Hai fue arrasada. Tel Hai fue reconstruida. Un puñado de individuos fijaron las aspiraciones nacionales y dieron forma al futuro Estado", afirmó.

