La exalcaldesa demócrata Tiffany Henyard entra en carrera por comisión en Georgia como republicana

Publicado por Luis Francisco Orozco 11 de marzo, 2026

La exalcaldesa demócrata Tiffany Henyard, cuyo mandato en el estado de Illinois estuvo marcado por varios escándalos, anunció este miércoles que busca ocupar un cargo público en Georgia representando ahora al Partido Republicano. Henyard se ha sumado a la contienda por un escaño vacante en la Comisión del Condado de Fulton para representar el Distrito 5 en las zonas del sur de dicho condado del estado de Georgia. Actualmente es la única candidata republicana en la carrera y se enfrentará a cuatro aspirantes demócratas.

Anteriormente, Henyard se desempeñó como alcaldesa de Dolton, Illinois, un suburbio de Chicago, convirtiéndose de esa forma tanto en la primera mujer elegida para ese cargo como en la primera mujer en dirigir Thornton Township como supervisora del municipio. A pesar de esto, su tiempo en el cargo estuvo marcado por numerosos escándalos y duras críticas tanto de opositores políticos republicanos como de residentes locales. Tras dejar el cargo, una revisión financiera encontró que las cuentas del municipio presentaban un déficit de aproximadamente 3,6 millones de dólares. Aunque no ha sido acusada formalmente de ningún delito, autoridades federales están investigando su manejo de fondos de los contribuyentes durante su gestión como supervisora de Thornton Township.

Lejos de acabar allí, lo cierto es que el escándalo que ha venido rodeando a Henyard también alcanzó sus finanzas personales, luego de que varios medios revelaran que esta realizó viajes a Las Vegas durante su tiempo como alcaldesa y posteriormente se le ordenó pagar 10.000 dólares a un antiguo arrendador tras presuntamente no pagar el alquiler y causar daños a la propiedad.

Henyard se registró para votar en Georgia apenas dos días después de su derrota en la elección para la alcaldía en 2025. Su nueva campaña podría enfrentar complicaciones, tomando en cuenta que los registros del Condado de Fulton indican que los candidatos deben haber vivido en el distrito durante al menos un año, y los documentos sugieren que la exalcaldesa podría no cumplir con ese requisito de residencia.