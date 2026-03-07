Si los demócratas pro-Israel se extinguen, ¿qué harán los judíos liberales?

7 de marzo, 2026

El lobby pro-israelí AIPAC se reunió la semana pasada en su primer gran acto público en Washington desde la pandemia del covid-19. El ambiente entre los miles de asistentes a sus sesiones extraoficiales exudaba un espíritu de solidaridad con el Estado judío y la determinación de ceñirse a su tradicional y antaño muy exitosa fórmula de buscar apoyo bipartidista para el Estado de Israel.

Pero sobre todo ello se cernía una cruda verdad sobre el ambiente actual que no puede negarse. Ser pro-Israel, y mucho menos estar dispuesto a trabajar con el AIPAC, se ha convertido en algo políticamente peligroso para los demócratas.

El AIPAC se vuelve tóxico para los demócratas



Es una historia familiar que se está repitiendo en las elecciones de mitad de mandato que tienen lugar en todo el país, así como en los primeros murmullos de la carrera hacia las elecciones presidenciales de 2028.

Dondequiera que se mire, se encuentran pruebas de que los demócratas de la corriente dominante corren a ponerse a cubierto cuando sus oponentes en las primarias, invariablemente más izquierdistas, utilizan visitas pasadas a Israel o informes de que reciben financiación de PAC pro-Israel, así como de los relacionados con el AIPAC, como temas de campaña. Entre los demócratas, el AIPAC es cada vez más falsamente comparado con los grupos de odio de la derecha radical, a pesar de lo absurdo de las comparaciones.

Abundan los ejemplos. En Illinois, la senadora estatal Laura Fine está siendo atacada por su oponente Daniel Bliss por aceptar dinero de PAC pro-Israel, mientras compiten por la nominación demócrata para sustituir a la diputada Jan Schakowsky (D-Ill.), ella misma una veterana defensora de Israel en el 9º Distrito del estado, densamente judío, en la zona norte de Chicago y suburbios adyacentes. Los tres son judíos.

Aún más incómoda es la controversia en el 10º Distrito de Nueva York, donde el diputado Dan Goldman (D-N.Y.) se presenta a un tercer mandato en otra circunscripción con una importante población judía en Manhattan y Brooklyn. Goldman se sintió obligado a distanciarse de su esposa y tesorera de campaña, Corrine Levy Goldman, por su apoyo en línea a Israel y su indignación por los atentados terroristas palestinos árabes del 7 de octubre de 2023.

Aunque es tan liberal de limusina como su marido, que es uno de los herederos de la fortuna de los vaqueros Levi Strauss & Company, está en el punto de mira por la ofensa de dar a me gusta a publicaciones en Facebook que decían que "Judíos por Palestina" tenía tanto sentido como "Pollos por KFC" y que sugerían que quienes abogaban por una "Palestina libre" deberían ir a la Franja de Gaza y experimentar la vida bajo el gobierno de Hamás. Aunque se trata de puntos de vista totalmente razonables, The New York Times los calificó de "odiosos" e "insensibles", que es, sin duda, lo que piensan de ellos quienes apoyan las masacres del 7 de octubre y a Hamás.

El caso de los Goldman podría ser cómico si no fuera tan preocupante.

Goldman, que fue el abogado principal del primer intento de destituir a Trump, es considerado un demócrata relativamente moderado y partidario de Israel, aunque uno que se siente obligado a distanciarse continuamente del gobierno del Estado judío y de prácticamente cualquier cosa que haga para defenderse de los terroristas y de sus patrocinadores iraníes. Pero ahora se encuentra en desventaja al intentar defenderse de un desafío en las primarias del ex controlador de la ciudad de Nueva York Brad Lander (también judío), que es un ardiente oponente del AIPAC y de Israel.

Sin embargo, los ataques contra el AIPAC van más allá de estas guerras civiles liberales en distritos profundamente azules.

Hito en las encuestas



Como indica la encuesta más reciente de Gallup, que mide las actitudes hacia Israel, la división partidista ya existente sobre Oriente Medio está creciendo.

En la actualidad, el 65% de los que se identifican como demócratas simpatizan con los palestinos, mientras que sólo el 17% están del lado de Israel. Por el contrario, el 70% de los republicanos apoya a Israel y sólo el 13% a los palestinos. Mientras tanto, los independientes también se inclinan ahora por los palestinos, con un 41% que simpatiza con ellos y un 30% que apoya a Israel. Como resultado, por primera vez en el siglo XXI, una pluralidad de estadounidenses en su conjunto son pro-palestinos, a pesar de las atrocidades del 7 de octubre.

Que los demócratas ya no son un partido pro-Israel no es noticia.

La adopción por parte de la izquierda de ideas tóxicas como la interseccionalidad, la teoría crítica de la raza y el colonialismo de los colonos, que etiquetan a los judíos como opresores "blancos" frente a la gente de color, ha provocado que los dos partidos intercambien identidades en esta cuestión. Hace más de medio siglo, los demócratas simpatizaban en gran medida con Israel, mientras que la mayoría de los republicanos se mostraban tibios al respecto. Pero a lo largo del siglo XXI, el creciente distanciamiento hacia el Estado judío en el Partido Demócrata no ha dejado de aumentar. Hasta el punto de que apoyar el derecho del único Estado judío del planeta a existir y defenderse es casi tan impopular entre los demócratas como oponerse al aborto.

Por eso no es tan sorprendente que algunos demócratas, considerados moderados durante mucho tiempo y deseosos de ser identificados como pro-Israel, estén abandonando esa postura. Es el caso del senador Ruben Gallego (D-Az), considerado con muchas posibilidades como aspirante demócrata a la presidencia en 2028, y

que recientemente se unió al coro de los que culpan al Estado judío de la implicación de Estados Unidos en el conflicto de Irán.

El cínico giro de Newsom



La adopción de la retórica antiisraelí por parte del gobernador de California, Gavin Newsom, ahora que apunta claramente a una candidatura a la presidencia, es una prueba del clima político actual. No hace mucho, Newsom, que actualmente ocupa el segundo lugar en las primeras preferencias presidenciales de los demócratas por detrás de la ex vicepresidenta Kamala Harris, estaba ansioso por ser identificado como partidario de Israel, e incluso realizó una visita solidaria tras los atentados del 7 de octubre. Pero el gobernador de 58 años, que siempre ha sido una especie de camaleón político, ha puesto el dedo contra el viento y ha decidido cambiar de bando.

En lugar de alejarse gradualmente de su anterior postura, ha llegado a la conclusión de que los pasos a medias no servirían de mucho en unas primarias en las que predominarán claramente los votantes antiisraelíes. Por tanto, no se limita a decir que cortará la ayuda estadounidense a Israel, incluso mientras siga en guerra con terroristas y naciones que buscan su destrucción. Está doblando totalmente la rodilla ante los llamados "progresistas" al desprestigiarlo como un Estado de "apartheid".

No está nada claro si estos ataques tan despiadados acabarán ganando las elecciones fuera de las primarias demócratas o en los estados más azules. Pero no sirve de nada fingir que lo que una vez se describió con precisión como un consenso bipartidista pro-Israel simplemente ya no existe.

Y eso deja al AIPAC, así como a la mayoría de los judíos que se identifican como demócratas, con un difícil problema y una dura elección.

El mito del llamado "lobby israelí

La idea de que el AIPAC -el temible "lobby israelí"- ha sido siempre una fuerza dominante en Washington es un completo disparate. El movimiento antiisraelí, financiado por emiratos islamistas ricos en petróleo como Qatar y por izquierdistas como la familia Soros, tiene mucho más dinero para repartir. Y comparado con lobbies corporativos como los que representan a las industrias petrolera y farmacéutica, el AIPAC es un actor menor dentro del Beltway.

Aun así, la idea de su importancia fue reforzada tanto por sus partidarios, que pensaban que ayudaba a convencer a más gente para que escuchara sus argumentos, como por sus oponentes, para quienes ha sido durante mucho tiempo objeto de sus teorías de conspiración antisemita sobre el dinero judío que compra Washington y la supuesta doble lealtad de los judíos estadounidenses. Si la mayoría de los miembros del Congreso simpatizaban con Israel, era porque el Estado judío gozaba de una amplia popularidad entre los votantes. Y lo sigue siendo, al menos entre los republicanos.

Otro mito era la afirmación de que se inclinaba a la derecha, una idea que ha cobrado mucha fuerza en la última década. Eso nunca fue cierto y sigue sin serlo.

El lobby siempre ha estado animado por la idea de que era vital conseguir apoyo para Israel en ambos partidos. Como tal, hizo todo lo posible por cultivar a demócratas y republicanos. A día de hoy, trata de ayudar a los demócratas pro-Israel a triunfar sobre los que se oponen al Estado judío y aborda las contiendas del Partido Republicano de la misma manera.

Sin embargo, los demócratas se han vuelto cada vez más hostiles a Israel, una tendencia que se aceleró durante la presidencia de Barack Obama, que trató de apaciguar a Irán. Mientras esto sucedía, los republicanos -en gran medida debido a la influencia de los cristianos evangélicos- se convirtieron en un partido pro-Israel.

La dirección del AIPAC se sintió profundamente avergonzada y pidió disculpas por la reacción de muchos de los asistentes a su conferencia de 2016 cuando habló el entonces candidato presidencial Donald Trump. El mero hecho de que le dieran audiencia indignó a muchos demócratas. Pero una fuerte ovación se levantó entre la multitud cuando Trump mencionó que Obama estaba en el último año de su presidencia. Esto se consideró una prueba de que el grupo estaba siendo tomado por derechistas. Todo lo que significaba era que los activistas de base pro-Israel, la mayoría de los cuales eran demócratas, estaban alienados por una administración que se había vuelto contra Israel.

El factor Trump

Trump ha demostrado una y otra vez ser el presidente más pro-Israel que se ha sentado en la Casa Blanca desde la fundación del Estado judío moderno en 1948. Esa creencia, arraigada en muchas de las decisiones de su primer mandato, como el traslado de la embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén y los Acuerdos de Abraham de 2020, se ha visto reforzada por su reciente postura sobre Irán. Su voluntad de utilizar la fuerza para defender tanto al Estado judío como a los estadounidenses de la amenaza nuclear y terrorista que Obama trató de apaciguar le ha granjeado de nuevo la gratitud de la comunidad proisraelí.

La cuestión para el AIPAC y los votantes judíos no es tanto lo que Trump está haciendo en realidad. Tampoco es la forma en que las voces antiisraelíes y antisemitas de la derecha, como el ex presentador de Fox News Tucker Carlson, se oponen al presidente. Más bien, es el colapso general del sentimiento pro-Israel entre los demócratas y la forma en que los tropos del odio a los judíos se han normalizado en el partido. Carlson y otros derechistas aún más odiosos representan una minoría ruidosa en el Partido Republicano con un apoyo mínimo entre los cargos públicos y los activistas del partido. Sin embargo, como se ha vuelto dolorosamente obvio, la hostilidad hacia Israel y el sionismo, junto con la voluntad de tratar a los que piden el genocidio judío como razonables e idealistas, es ahora la opinión de la mayoría de los demócratas.

Una cosa era cuando Harris y el ex presidente Joe Biden trataban a los que odian a los judíos con guantes de seda en un intento inútil de ganárselos sin abrazar plenamente sus posiciones. Pero hoy en día, los demócratas de la corriente dominante, como Newsom, redoblan sus ataques contra Israel e incluso igualan las invectivas de quienes hace sólo unos años eran considerados extremistas.

Una prueba para los judíos



Para los judíos que están abandonando Israel, no será un gran dilema. De hecho, muchos judíos de izquierdas y publicaciones que apelan a ellos, como The Forward, afirman que sólo es comprensible. Algunos se han tragado la campaña de propaganda a favor de Hamás, incluidos los libelos de sangre sobre Israel cometiendo genocidio en la Franja de Gaza. Como resultado, quienes piensan así ahora parecen creer que el sionismo es incompatible con su sesgado concepto del liberalismo o con sus equivocadas nociones sobre el judaísmo que lo despojan de la condición de pueblo judío y de la importancia religiosa de la tierra de Israel.

Pero la mayoría de los judíos liberales que todavía dicen que se preocupan por Israel, aunque no sean admiradores de su gobierno actual, pronto se enfrentarán a una profunda prueba de sus principios. Puede que sigan detestando a Trump y al Partido Republicano. Sin embargo, ¿están dispuestos a votar a demócratas, como Newsom, que están dispuestos a demonizar al Estado judío y a tratar a los principales defensores políticamente neutrales del mismo, como el AIPAC, como si fuera un grupo de odio? Si es así, estarán enviando el mensaje de que sus lazos con aliados de izquierdas y su tradicional hostilidad hacia los republicanos son más importantes para ellos que la supervivencia de Israel en tiempos de guerra y de creciente antisemitismo.

En estas circunstancias, va a ser cada vez más difícil para los demócratas pro-Israel mantenerse dentro del partido, por no hablar de aspirar a liderarlo. Será igualmente difícil para el AIPAC encontrar demócratas a los que apoyar. Los incondicionales, como el senador John Fetterman (D-Pa.), que están dispuestos a respaldar a Israel y apoyar los esfuerzos para derrotar a los que buscan su destrucción, eran antes habituales en el partido. Ahora son atípicos. Pronto, al igual que los demócratas provida, podrían extinguirse por completo.

