Encuesta: gran parte de los ciudadanos ve a Irán como una amenaza, pero la mayoría se opone a atacar al régimen

Mientras continúan las ofensivas contra Irán, la mayoría de los estadounidenses se opone a la acción militar aunque califique a Teherán de amenaza, según un sondeo publicado el viernes.

En la encuesta de NPR/PBS News/Marist College, el 56% se opone a los ataques mientras que el 44% los apoya, y el 84% dice que Irán es una amenaza para la seguridad de Estados Unidos, con un 44% que lo califica de amenaza importante.

Una mayoría (54%) también desaprobaba la forma en que Trump estaba gestionando Irán, con un 36% que la aprobaba.

La opinión estaba dividida según los partidos, con un 84% de republicanos que apoyaban los ataques y un número casi igual de demócratas, el 86%, que se oponían. Pero el 61% de los independientes se opuso a las acciones militares, mientras que solo el 36% las respaldó. Asimismo, los votantes independientes desaprobaron la forma en que Trump estaba manejando a Irán por 59% a 34%.

Según la encuesta, menos estadounidenses (44%) califican ahora a Irán de amenaza importante que justo después de los ataques aéreos de junio de 2025 contra las instalaciones nucleares iraníes, cuando el 48% dijo que el país era una amenaza importante. La diferencia estaba dentro del margen de error de la encuesta.

Pero los republicanos que consideran a Irán una amenaza importante pasaron del 64% en 2025 al 70%, mientras que sólo el 27% de los demócratas estaban de acuerdo con esa afirmación, frente al 38% justo después de los ataques aéreos anteriores.

La encuesta, realizada entre 1.591 adultos del 2 al 4 de marzo, tiene un margen de error de más-menos 2,8 puntos porcentuales.

