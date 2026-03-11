Ted Cruz: "Tucker Carlson es el demagogo más peligroso de este país"

Publicado por Andrew Bernard 11 de marzo, 2026

El senador Ted Cruz (republicano de Texas) dio la voz de alarma el martes sobre el aumento del antisemitismo en el Partido Republicano y la derecha estadounidense, advirtiendo de que la marea puede estar volviéndose contra los partidarios de los judíos y de Israel.

En su intervención en un simposio sobre el odio a los judíos hosted by the Republican Jewish Coalition and National ReviewEl senador de Texas se refirió a la diferencia de reacción entre los republicanos electos ante el ex presentador de Fox News y actual podcaster Tucker Carlson, que en los últimos años se ha vuelto duramente contra Israel y sus partidarios, y el neonazi Nick Fuentes.

"Creo que Tucker Carlson es el demagogo más peligroso de este país", dijo Cruz. "Si nos fijamos en los políticos republicanos, Nick Fuentes es fácil de denunciar, y de hecho creo que es un indicio entre los políticos republicanos si van a denunciar a Fuentes pero tienen miedo de decir el nombre de Tucker. Eso dice mucho."

"Prácticamente todos y cada uno de mis colegas del Senado en el lado republicano están de acuerdo conmigo", dijo Cruz. "Sin embargo, casi ninguno de ellos dirá el nombre de Tucker".

Carlson recibió a Fuentes en su podcast de vídeo para una entrevista amistosa con el negacionista del Holocausto en octubre.

Ante una audiencia de unos 200 miembros del RJC y de la National Review, funcionarios de la administración, personal del Capitolio y líderes judíos en el Museo de la Biblia en Washington, Cruz advirtió que la política antiisraelí y antisemita de figuras como Fuentes y Carlson está teniendo una influencia maligna en los jóvenes conservadores.

"La Iglesia cristiana está dormida", dijo Cruz. "He visto más antisemitismo en los últimos 18 meses en la derecha que en ningún otro momento de mi vida. Hace año y medio, no podría haber imaginado que estaríamos aquí teniendo esta conversación".

"No estoy seguro de que sea exacto, como cuestión descriptiva, que estemos ganando ahora mismo", dijo el senador, sobre los conservadores filosemitas. "Estamos ganando con gente en esta sala con algunas canas o sal y pimienta en el pelo, pero en las aulas universitarias estoy mucho menos seguro".

Cruz señaló que el modelo de éxito de los opositores a Israel que ha florecido en la izquierda demócrata podría reproducirse en el Partido Republicano.

"No quiero despertarme dentro de cinco años y encontrarme en un país en el que los dos principales partidos políticos sean inequívocamente antiisraelíes y antisemitas sin paliativos", dijo.

A pesar de una irritada entrevista con el embajador de EE.UU. en Israel, Mike Huckabee, en febrero, Carlson aparentemente mantiene estrechos vínculos con la administración Trump. Fueal parecer visto regresando a la Casa Blanca días después de la entrevista con Huckabee.

El discurso de Cruz fue el más aplaudido entre los oradores, entre los que se encontraban los también senadores Tom Cotton (republicano de Arkansas) y Jim Banks (republicano de la India) y funcionarios de la Administración, como Leo Terrell, presidente del grupo de trabajo del Departamento de Justicia para combatir el antisemitismo, y Yehuda Kaploun, rabino y enviado especial de EEUU para vigilar y combatir el antisemitismo.

Cotton y Cruz se opusieron a las afirmaciones de algunos sectores de la derecha de que la acción militar de Estados Unidos contra Irán beneficia principalmente a Israel y fue a instancias de Israel.

"Antes de que comenzara esta guerra, Irán tenía miles y miles de misiles, y este vasto arsenal de misiles superaba con creces las defensas combinadas contra misiles de Estados Unidos, Israel y nuestros amigos árabes", dijo Cotton. "Esa es una amenaza inaceptable para Estados Unidos".

"Si es una amenaza inaceptable para Estados Unidos, es una amenaza existencial para Israel", añadió Cotton.

"No estamos bombardeando Irán por Israel", dijo Cruz. "Estamos bombardeando Irán por Estados Unidos".

© JNS