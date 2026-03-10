Para los opositores a la guerra, el problema es Trump, no Israel ni el régimen de terror de Irán

10 de marzo, 2026

Diez días después del comienzo de la ofensiva aérea estadounidense-israelí contra el régimen terrorista de Irán, el resultado final de la campaña conjunta sigue siendo incierto. El Gobierno y el Ejército de Irán han sido en gran medida decapitados, y la capacidad del país para infligir terror en la región se ha reducido drásticamente. Sus programas de misiles balísticos y nuclear han sufrido daños adicionales. Sin embargo, aún no está claro si la tiranía teocrática de Teherán caerá, como desean y esperan tanto América como Israel.

Lo que está claro es el enfoque de la oposición. Su campaña gira principalmente en torno a un tema-y no es el Estado judío.

Esto ocurre a pesar de los intentos de antisemitas tanto de derecha como de izquierda de promover la gran mentira de que Estados Unidos fue obligado o arrastrado al conflicto por Jerusalén. Muchos de los críticos de la guerra, en ambos extremos del espectro político, están unidos por su antipatía hacia Israel, simple y llanamente. También existen puntos en común en su rechazo a responsabilizar a la República Islámica por su comportamiento y en los argumentos que buscan deslegitimar la guerra de Israel contra Hamás tras los atentados terroristas palestinos en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023.

Pero a medida que las críticas a la guerra contra Irán comienzan a endurecerse, es obvio que el papel de Israel como socio de Estados Unidos en el conflicto no es el principal factor que impulsa la oposición.

División partidista

Las encuestas de opinión realizadas durante la primera semana de la guerra dejaron una cosa clara: la decisión de atacar Irán parece contar con la oposición de la mayoría de los estadounidenses.

Un análisis en profundidad de las cifras revela que el principal impulsor de la opinión sobre el conflicto es el partidismo. Una abrumadora mayoría de republicanos —hasta un 84% según una encuesta de NPR/Marist—, están a favor de una acción militar contra Teherán, mientras que el 86% de los demócratas y el 61% de los independientes están en contra. Eso lleva a un resultado global de 56% en contra de la guerra y 44% a favor. Cuando se les pregunta qué piensan sobre Irán, el 70% de los republicanos perciben a Irán como una amenaza importante para Estados Unidos; sin embargo, sólo el 27% de los demócratas lo ven así.

Las raíces de ese desacuerdo se remontan al debate sobre el apaciguamiento de Irán por parte del expresidente Barack Obama que culminó en el acuerdo nuclear de 2015. En 2013, la mayoría de los congresistas demócratas eran bastante beligerantes cuando se trataba de impedir que Irán adquiriera armas nucleares y castigarlo por ser el principal Estado patrocinador del terrorismo. Pero una vez que Obama hizo del apoyo al acuerdo nuclear una prueba decisiva de lealtad personal hacia él, su partido se alineó obedientemente. Eso también contribuyó materialmente al declive del apoyo demócrata a Israel. El pueblo y el Gobierno del Estado judío estaban, por buenas razones, horrorizados por un documento que habría garantizado que un país comprometido con su destrucción habría adquirido finalmente un arma nuclear.

Por mucho que aquel argumento de hace una década sobre un intento diplomático fallido —que, en palabras de Obama, buscaba permitir que Irán "se reconciliara con el mundo"— haya configurado la división actual sobre cómo tratar con Irán, eso no es lo que está determinando la opinión sobre el conflicto. Y aunque el aumento del antisemitismo y de la hostilidad hacia Israel tras el 7 de octubre esté relacionado con el debate sobre la decisión de Trump, tampoco lo explica por completo.

En realidad, todo tiene que ver con Trump.

La desaprobación de la guerra es diferente del debate sobre Israel que se ha estado cocinando a fuego lento durante los últimos 30 meses.

La negativa deliberada a reconocer la realidad respecto a la guerra palestina —de carácter genocida— para eliminar al Estado judío no es lo mismo que la crítica sobre cómo enfrentar a Irán. Muchas personas en todo el mundo aceptaron el engaño que presentaba a Hamás y a sus aliados como víctimas, en lugar de a los israelíes que fueron atacados. El hecho de que hubieran iniciado una guerra con atrocidades indescriptibles y la mayor masacre de judíos desde el Holocausto no fue tanto justificado como simplemente puesto en duda. Poco después, muchos estuvieron dispuestos a aceptar la propaganda de Hamás que calificaba la guerra de autodefensa de Israel como un "genocidio". Gran parte de ello tuvo que ver con la influencia de ideologías tóxicas que afirmaban falsamente que los israelíes y los judíos eran opresores "blancos" que siempre estaban equivocados, y que los palestinos eran "personas de color" que siempre eran sus víctimas.

Aunque existe cierta comparación superficial de actitudes sobre la guerra contra Irán con la guerra contra Hamás, fuera de la extrema izquierda, el argumento contra la guerra no se centra en un intento falso de transformar a los ayatolás y sus secuaces en víctimas tercermundistas del racismo, como es el caso de la multitud "pro-Palestina".

A lo que todo se reduce es a la creencia de que cualquier cosa que haga este presidente tiene que ser errónea y manipuladora.

La comparación con Putin

Un ejemplo clásico de cómo funciona esto fue un supuesto "análisis de noticias" publicado por The New York Times el 8 de marzo, que intentaba argumentar que los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán eran análogos a la invasión rusa de Ucrania en 2022. Incluso si el artículo del exjefe de la oficina de Times en Moscú, Anton Troianovski, se hubiera enmarcado como un artículo de opinión (que lo es, a pesar de la etiqueta de "análisis" y su disposición en la sección de noticias del periódico), estaba absurdamente argumentado y carente de contexto o sentido. Su único propósito era retratar a Trump como indistinguible de Putin.

Se piense lo que se piense de la batalla entre Rusia y Ucrania o de la operación conjunta de Estados Unidos e Israel contra Teherán, sencillamente, no hay comparación entre ambos acontecimientos. Una larga disputa entre el nacionalismo ucraniano y las ambiciones imperiales rusas se remonta a la época zarista. Ucrania no era una amenaza nuclear o terrorista para Rusia -ni para ningún otro país-. Su Gobierno no estaba impulsado por una creencia mesiánica en su derecho a imponer una religión determinada en el mundo. Tampoco estaba construyendo misiles ni tratando de adquirir armas nucleares para destruir otra nación, como era el caso de los intentos de Irán de eliminar a Israel.

Después de haber promovido incansablemente durante años la teoría —luego desacreditada— de la supuesta colusión rusa, el Times sigue intentando reavivar la idea de que Trump es un matón fascista, no muy distinto de Putin.

Este artículo es un ejemplo particularmente grave de periodistas que no tienen reparo en dejar que su síndrome de desquiciamiento por Trump afecte su trabajo. Pero incluso una mirada desapasionada a la mayor parte de la cobertura de la guerra en los principales medios progresistas muestra que se parece más a cómo trataron el engaño de la supuesta colusión con Rusia que a su cobertura del 7 de octubre y de los múltiples frentes bélicos que siguieron.

El tema constante que tiñe los argumentos sobre el derecho de Trump a autorizar ataques aéreos estadounidenses, las relaciones de Estados Unidos con sus aliados, sus declaraciones sobre la guerra y la incertidumbre sobre su resultado es la creencia de que los detalles específicos sobre la amenaza de Irán no son tan importantes como la detestación liberal por el presidente. La cuestión es: Si te has pasado la última década creyendo que es un fascista y un neonazi autoritario, entonces realmente no importa si la posición que ha tomado es una que todos sus predecesores del siglo XXI han respaldado en esencia, aunque él es el primero en actuar en consecuencia.

Curiosamente, incluso muchos de los críticos más vociferantes de Trump en medios como el Times y otros no intentan blanquear al régimen iraní, a pesar de que muchos de ellos vitoreaban su apaciguamiento durante las presidencias de Obama y Biden. La mayoría está de acuerdo en que el Gobierno que masacró a decenas de miles de su propio pueblo en enero y que se dedica al terrorismo internacional es horrible y al menos una amenaza potencial para Estados Unidos.

Y así, incluso si la guerra se libra en defensa de los intereses estadounidenses y la paz mundial -y los líderes de Irán son asesinos que han estado librando una guerra terrorista islamista contra Occidente durante los últimos 47 años - simplemente no pueden respaldar ninguna iniciativa emprendida por la Administración Trump.

Concedamos que se pueden esgrimir argumentos razonables sobre los límites del poder presidencial y el hecho de que las guerras ya no vayan precedidas de declaraciones aprobadas por el Congreso. También hay razones para dudar de que un impulso estadounidense al cambio de régimen funcione incluso en el peor de los países. Tampoco se puede estar seguro de que un cambio suponga una mejora respecto a la situación actual, aunque es difícil imaginar algo peor que la tiranía islámica que existe en Irán desde 1979.

El argumento "fascista"

El debate sobre la guerra no tiene tanto que ver con esas preocupaciones como con la creencia de que Trump está simplemente más allá de lo aceptable y hay que oponerse a él en todo momento y a toda costa.

Sus oponentes intensificaron sin descanso el argumento de que era un "fascista" durante su primer mandato y también después, y continúan haciéndolo pese a su regreso a la Casa Blanca tras ganar el voto popular y el Colegio Electoral en 2024. Aunque la narrativa anti‑Trump de la "resistencia" se atenuó durante un tiempo tras la contundente derrota de la exvicepresidenta Kamala Harris, ha vuelto con fuerza. El debate sobre la guerra contra Irán es solo su última manifestación.

Parte de esto puede entenderse como una reacción automática contra un presidente que no se parece a ninguno de sus predecesores. Como admitió un artículo de The Washington Post, la conducta de Trump como líder en tiempos de guerra no es muy distinta de la forma en que actúa en otras circunstancias, por lo que no sorprende que las reacciones a su política hacia Irán hayan cambiado.

Al igual que en Israel y en muchas otras democracias, la democracia estadounidense del siglo XXI es el reflejo de una sociedad profundamente dividida, en la que la izquierda y la derecha ya no leen, escuchan ni ven los mismos medios. En esencia, se evitan mutuamente en las redes sociales y en casi cualquier espacio donde se desarrolla el discurso público. Y, dado que la política ha pasado a ocupar el lugar que antes tenía la religión en la vida de muchas personas, no sorprende que las divisiones partidistas se hayan endurecido hasta convertirse en creencias inflexibles sobre las que resulta imposible alcanzar compromisos.

El estilo poco ortodoxo de Trump sigue irritando a sus oponentes y deleitando a sus partidarios. Los primeros aún parecen incapaces de comprender que su ascenso político se vio impulsado por los fracasos de los líderes tanto del Partido Republicano como del Demócrata a la hora de hacer frente a los nuevos desafíos, así como por la arrogancia y el desprecio que Obama y las élites que lo rodeaban mostraron hacia una parte considerable del electorado estadounidense.

En cuanto a Irán, al igual que en otras cuestiones, como la inmigración ilegal y la desindustrialización de Estados Unidos, Trump no hace sino enfrentarse a un problema de larga data que sus predecesores ayudaron a crear y luego ignoraron. Lo mismo ocurrió con su enfoque hacia Israel, donde barrió el pensamiento del establishment con respecto a decisiones como el traslado de la embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén, y declinando dejar que la intransigencia palestina se interpusiera en el camino de sus Acuerdos de Abraham de 2020.

No se le reconoce el mérito

La negativa a darle crédito por ese logro diplomático fue prueba de la creencia entre sus partidarios de que aunque curara el cáncer, sus oponentes no aplaudirían. Poner fin al apaciguamiento de Irán y tomar medidas decisivas para garantizar que ya no pueda amenazar a Estados Unidos y Occidente no es exactamente lo mismo que curar un cáncer. Sin embargo, el tono de las críticas a su decisión no difiere mucho del modo en que sus esfuerzos pacificadores han sido desestimados por quienes ahora se oponen a la guerra.

Lo culpan por no haber defendido suficientemente la causa de la guerra, mientras que al mismo tiempo se niegan a reconocer los argumentos que sí ha presentado para justificar la acción militar. Lo acusan de actuar por un capricho autoritario. Sin embargo, la larga preparación de la ofensiva, junto con los últimos intentos de la Administración por lograr que Irán aceptara un acuerdo diplomático, deja claro que la decisión fue el resultado de un proceso extenso y profundamente meditado. Criticarlo por no haber logrado un apoyo bipartidista a su política ignora el hecho de que sus opositores no tienen interés en desempeñar el papel de una oposición leal; en cambio, avanzan como una "resistencia" frente a una presidencia que consideran intrínsecamente ilegítima.

También están ignorando la clara evidencia, como el oficial retirado del Ejército estadounidense y experto militar John Spencer señala, que las predicciones catastrofistas de los opositores a Trump sobre la guerra están equivocadas. Aunque nada es seguro, hasta la fecha, la estrategia empleada tanto por Estados Unidos como por su aliado israelí parece estar funcionando, y las del Gobierno iraní están fracasando. El éxito no está garantizado, pero no hay motivos para pensar que se trate de otro Irak ni nada parecido al desastre que los que odian a Trump están seguros de que se avecina.

Tanto la histeria de la izquierda sobre el supuesto autoritarismo de Trump como la conspiranoia antisemita de algunos opositores derechistas a la guerra —como en el caso del podcaster de extrema derecha Tucker Carlson— deben entenderse por lo que realmente son. La mayoría de los llamados argumentos contra la guerra con Irán tienen poco que ver con la situación real sobre el terreno y resultan, en esencia, poco serios.

Que los argumentos sobre Irán, el terrorismo islamista y la guerra para destruir a Israel hayan quedado en gran medida eclipsados por los debates sobre Trump resulta frustrante para quienes consideran que estos temas trascienden la política. La lucha por resistir el terrorismo islamista de Irán no debería quedar atrapada en el desquiciamiento que Trump provoca en sus opositores.

Los israelíes están esquivando misiles disparados por el régimen islamista y sus grupos terroristas aliados, mientras los civiles iraníes sopesan si vale la pena arriesgarse a una nueva lucha para derrocar a sus tiranos. En medio de todo ello, en Estados Unidos deberíamos ser capaces de mantener una conversación abierta sobre estos temas. Ese diálogo no debería estar condicionado por los sentimientos hacia el presidente, sino centrarse en la clara amenaza que el régimen islamista representa para Occidente y para Estados Unidos.

Por el momento, eso no parece posible. Aun así, los críticos de la guerra contra Irán necesitan tomarse un respiro. Deben dejar de pensar en si un fracaso de Estados Unidos en el conflicto beneficiaría a los demócratas en las elecciones de mitad de mandato y empezar a centrarse en un asunto que debería unir a los estadounidenses, en lugar de dividirlos.

Jonathan S. Tobin, redactor jefe de JNS (Jewish News Syndicate). Sígale en: @jonathans_tobin.

© JNS