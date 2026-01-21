Milei en Davos: "América será el faro de luz que vuelva a encender a todo occidente"
El socialismo "siempre termina mal, horriblemente mal", enfatizó Milei, al referirse a los "daños aberrantes" que causó en Venezuela con el "establecimiento de una narcodictadura sangrienta cuyos tentáculos terroristas se expandieron por todo nuestro continente".
El presidente de Argentina, Javier Milei, principal aliado de Donald Trump en Hispanoamérica, arremetió contra el socialismo en su discurso ante el Foro Económico Mundial de Davos. Además, el mandatario aseguró que "América será el faro de luz que vuelva a encender a todo Occidente".
En su tercera participación en Davos, Milei evocó que en 2024 señaló que Occidente estaba en peligro y en 2025 dijo que diferentes organismos internacionales impulsaban "un conjunto de políticas socialistas arropadas de modo elegante para engañar personas".
Mundo
Trump en Davos: "Me encanta Europa y quiero verla prosperar, pero no va por buen camino"
Santiago Ospital
El socialismo "siempre termina mal, horriblemente mal", enfatizó Milei, al referirse a los "daños aberrantes" que causó en Venezuela con el "establecimiento de una narcodictadura sangrienta cuyos tentáculos terroristas se expandieron por todo nuestro continente".
Pero ahora, "el mundo ha comenzado a despertar. La mejor prueba de ello es lo que está pasando en América con el renacer de las ideas de la libertad. Por lo tanto América será el faro de luz que vuelva a encender a todo occidente", declaró el mandatario.
Milei en firma del Consejo de Paz
El discurso del mandatario tuvo como eje principal "probar" que el "capitalismo de libre empresa" es "justo" y "eficiente", y señalar que es necesario que los Estados intervengan menos en la economía.
"Los políticos deben dejar de fastidiar a quienes están haciendo un mundo mejor", dijo Milei.