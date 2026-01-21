Milei en Davos: "América será el faro de luz que vuelva a encender a todo occidente"

Publicado por Williams Perdomo 21 de enero, 2026

El presidente de Argentina, Javier Milei, principal aliado de Donald Trump en Hispanoamérica, arremetió contra el socialismo en su discurso ante el Foro Económico Mundial de Davos. Además, el mandatario aseguró que "América será el faro de luz que vuelva a encender a todo Occidente".

En su tercera participación en Davos, Milei evocó que en 2024 señaló que Occidente estaba en peligro y en 2025 dijo que diferentes organismos internacionales impulsaban "un conjunto de políticas socialistas arropadas de modo elegante para engañar personas".

El socialismo "siempre termina mal, horriblemente mal", enfatizó Milei, al referirse a los "daños aberrantes" que causó en Venezuela con el "establecimiento de una narcodictadura sangrienta cuyos tentáculos terroristas se expandieron por todo nuestro continente".

Pero ahora, "el mundo ha comenzado a despertar. La mejor prueba de ello es lo que está pasando en América con el renacer de las ideas de la libertad. Por lo tanto América será el faro de luz que vuelva a encender a todo occidente", declaró el mandatario.