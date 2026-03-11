UN Watch: los ataques a Irán son en defensa propia, no una guerra ilegal

Una explosión cerca del aeropuerto internacional de Mehrabad en Teherán el 7 de marzo de 2026 AFP .

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 11 de marzo, 2026

El mundo observa cómo Israel y Estados Unidos llevan a cabo ataques masivos y selectivos contra la infraestructura militar, nuclear y del régimen iraní. Durante muchos años, Israel libró guerras indirectas con Irán a través de grupos como Hezbolá y Hamás. Pero la operación israelí de junio de 2025 -un enfrentamiento directo con la República Islámica- cambió el paradigma.

Israel dañó las instalaciones de enriquecimiento de uranio de Irán en Natanz e Isfahan, a lo que siguió una guerra de 12 días que terminó en un frágil alto el fuego. Los renovados esfuerzos de Irán por desarrollar sus capacidades nucleares y balísticas provocaron los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel del 28 de febrero, que mataron al ayatolá Ali Jamenei y a otros altos cargos, incluidos comandantes del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, en la salva inicial.

Las represalias iraníes con misiles han golpeado ciudades israelíes e incluso bases estadounidenses en la región, provocando la condena mundial y sesiones de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU, pero no necesariamente por las razones que cabría esperar.

En medio de la escalada del conflicto con el principal patrocinador del terrorismo en el mundo, JNS habló con Hillel Neuer, director ejecutivo de UN Watch, una ONG con sede en Ginebra conocida por vigilar y criticar la parcialidad antiisraelí en las Naciones Unidas, sobre las ramificaciones legales de la guerra contra Irán.

"Lo primero que hay que entender es que gran parte del debate público está utilizando el marco jurídico equivocado", dijo Neuer a JNS.

"Los críticos están tratando esto como si los Estados Unidos e Israel de repente lanzaran una nueva guerra", dijo, "pero en realidad, ha habido un conflicto armado en curso entre Irán e Israel - y en gran medida entre Irán y los Estados Unidos - durante décadas."

Neuer señaló que durante años Irán ha atacado a Israel a través de apoderados como Hezbolá, Hamás y los hutíes, dirigiendo milicias en toda la región. El año pasado, agregó, Irán incluso lanzó cientos de misiles y aviones no tripulados directamente contra Israel.

"Según el derecho internacional, eso importa", afirmó. "Se trata de un conflicto armado en curso".

Neuer también señaló el artículo 51 de la Carta de la ONU, que "reconoce explícitamente el derecho inherente de los Estados a defenderse."

"Así que cuando Estados Unidos e Israel atacan bases de la IRGC, lanzaderas de misiles o infraestructuras nucleares que suponen una grave amenaza para toda la humanidad, están actuando dentro de un marco legal bien establecido de legítima defensa", dijo Neuer.

El contexto histórico de la guerra por poderes Irán-Israel ayuda a explicar esta perspectiva. El conflicto se intensificó tras los ataques con misiles directos de Irán contra Israel el año pasado. Esos ataques se produjeron después de los ataques israelíes contra objetivos iraníes en Siria y Líbano que paralizaron el liderazgo de Hezbolá y ayudaron a allanar el camino para los cambios políticos en Siria.

Washington ha justificado su participación en los ataques de 2026 como legítima defensa contra el programa nuclear iraní y las amenazas por poder, citando el artículo 51 en las notificaciones a las Naciones Unidas. Los críticos, sin embargo, argumentan que las acciones violan el Artículo 2(4) de la Carta de la ONU, que prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial de un Estado sin un ataque armado inminente o la aprobación del Consejo de Seguridad.

Si el artículo 51 permite a los Estados defenderse, argumentó Neuer, es difícil entender por qué tantos críticos afirman que la decisión de la administración Trump de ir a la guerra es ilegal.

"Mucho de ello se reduce a la política", dijo.

"La frase 'derecho internacional' se convierte en un arma para los debates partidistas", añadió Neuer. "Algunas personas asumen que cualquier uso de la fuerza a través de las fronteras es automáticamente ilegal a menos que el Consejo de Seguridad de la ONU lo apruebe. Pero eso no es lo que dice la ley".

"La Carta de la ONU reconoce el derecho de legítima defensa precisamente porque los Estados a veces tienen que actuar para proteger a sus ciudadanos sin esperar el permiso de un Consejo de Seguridad -donde regímenes como Rusia y China tienen poder de veto-", dijo. "Si ese derecho no existiera, el derecho internacional se convertiría efectivamente en un pacto suicida".

El regreso al poder de la administración Trump en 2025 preparó el escenario para los ataques, tras el fracaso de las negociaciones nucleares en junio que fueron seguidas por asesinatos israelíes de altos funcionarios iraníes y ataques contra instalaciones clave. Los ataques estadounidenses posteriores tuvieron como objetivo instalaciones nucleares como Fordow, degradando las capacidades de desarrollo nuclear y de misiles balísticos de Irán.

Las voces discrepantes, especialmente entre los demócratas de Estados Unidos y los líderes europeos, han calificado las acciones de "desacertadas e ilegales", advirtiendo de un caos regional que podría afectar a las rutas marítimas y a las instalaciones petrolíferas.

Rusia y China, ambos miembros del Consejo de Seguridad con derecho de veto, han bloqueado las resoluciones que condenan a Irán, alimentando las acusaciones de que se está politizando el derecho internacional.

Neuer reconoció que la oposición a los ataques puede ser legítima si se enmarca en un debate político.

"En lugar de argumentarlo por motivos estratégicos o políticos, enmarcan sus objeciones en un lenguaje jurídico que no refleja con exactitud cómo funciona realmente el derecho de legítima defensa", afirmó.

Señaló que a menudo se malinterpreta el derecho internacional. "Con el derecho internacional, no hay un único tribunal o legislatura mundial que resuelva todas las disputas", dijo Neuer a JNS. "Los Estados interpretan y aplican los principios jurídicos en función de la evolución de las circunstancias".

Como ejemplo, citó el concepto de proporcionalidad en el derecho de los conflictos armados.

"Mucha gente piensa que significa que ambas partes deben sufrir aproximadamente el mismo número de bajas", dijo Neuer. "Pero eso no es en absoluto lo que dice la ley. Proporcionalidad significa en realidad sopesar la ventaja militar prevista de un ataque frente al daño civil previsto."

"Así que dos personas pueden invocar el mismo término legal pero significar cosas completamente diferentes", añadió.

Neuer también abordó la cuestión de las víctimas civiles.

"Mucha gente asume que si mueren civiles, eso significa automáticamente un crimen de guerra", dijo. "Eso es lo que han estado diciendo funcionarios de la ONU sobre la tragedia denunciada de una escuela iraní que aparentemente fue alcanzada por un ataque estadounidense".

"Pero esa no es la ley", continuó Neuer. "La cuestión legal es si los civiles fueron atacados deliberadamente, o si los militares estaban apuntando a objetivos legítimos mientras trataban de minimizar el daño civil."

"Sencillamente, no hay pruebas serias de que Estados Unidos esté apuntando intencionadamente contra escuelas o civiles", afirmó. "El derecho internacional juzga la intención y las decisiones sobre los objetivos, no simplemente el resultado. Esa distinción a menudo se pierde en los debates públicos".

UN Watch también ha criticado a los expertos de la ONU por lo que denomina enfoque selectivo, por ejemplo, amplificar las víctimas civiles en Irán mientras se ignoran en gran medida los asesinatos masivos de manifestantes por parte del régimen.

Neuer citó las críticas a la relatora especial de la ONU Francesca Albanese, a quien UN Watch acusó de difundir propaganda en defensa de Irán.

El Secretario General de la ONU, António Guterres, también ha adoptado una postura crítica hacia los ataques. En una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad celebrada el 28 de febrero, Guterres invocó el artículo 2 de la Carta de la ONU, que establece que los Estados miembros "se abstendrán en sus relaciones internacionales de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado".

Advirtió que la guerra está "desperdiciando una oportunidad para la diplomacia".

Neuer dijo que las declaraciones del secretario general "reflejan una lectura preocupante y unilateral del derecho internacional."

"Invoca repetidamente la prohibición del uso de la fuerza, pero dice mucho menos sobre el principio igualmente fundamental de la Carta de la ONU: el derecho inherente de los Estados a defenderse", dijo Neuer.

"Durante décadas, el régimen iraní ha financiado organizaciones terroristas, lanzado misiles contra poblaciones civiles, amenazado con la destrucción de Israel y perseguido la capacidad de fabricar armas nucleares", añadió. "Sin embargo, cuando las democracias actúan para neutralizar esas amenazas, los dirigentes de la ONU de repente se ponen a hablar de moderación y diplomacia".

Según Neuer, el derecho internacional "nunca fue concebido para funcionar como un escudo para los regímenes agresivos mientras ata las manos de quienes se defienden."

"Al centrarse casi exclusivamente en las acciones de Estados Unidos e Israel mientras resta importancia al largo historial de agresiones de Irán, el secretario general corre el riesgo de convertir el derecho en un tema de debate político en lugar de aplicarlo como un principio jurídico serio y coherente", afirmó.

Neuer criticó lo que calificó de indignación selectiva por parte de las agencias de la ONU. "Hicieron que UNICEF destacara a los niños víctimas de los ataques, pero guardando silencio sobre el propio asesinato masivo de niños por parte del régimen", dijo.

"La UNESCO denunció la 'grave violación' de la muerte de estudiantes, sin ninguna prueba de intencionalidad", añadió. "Sin embargo, no dijo nada sobre el hecho de que el régimen aloje fuerzas militares en escuelas y universidades para ocultarse tras infraestructuras civiles".

También señaló que la UNESCO había emitido una declaración sobre los daños causados a un sitio del patrimonio iraní, "pero se negó a decir una palabra sobre los misiles iraníes que alcanzaron los edificios Bauhaus de Tel Aviv, incluidos en la lista de la UNESCO."

"Lo que estamos viendo ahora de la ONU no es imparcialidad", dijo Neuer. "Sorprendentemente, estamos viendo complicidad para proteger a tiranos mientras socavan los esfuerzos para liberar al pueblo iraní".

