"Nunca antes en la historia" EEUU e Israel han integrado operaciones a esta escala

Publicado por Yaakov Lappin 6 de marzo, 2026

La campaña conjunta estadounidense-israelí contra Irán representa un nivel de integración militar sin precedentes. Su objetivo es transformar fundamentalmente la realidad estratégica de Oriente Próximo y neutralizar al mismo tiempo las amenazas nuclear y de misiles balísticos iraníes, afirmaron el jueves varios ex funcionarios de defensa y analistas israelíes.

Hablando durante un seminario web organizado por el Instituto de Estrategia y Seguridad de Jerusalén (JISS), el coronel (res.) Dr. Eran Lerman, vicepresidente del JISS y ex subdirector de política exterior y asuntos internacionales del Consejo de Seguridad Nacional de Israel, destacó el carácter histórico de la ofensiva aliada.

"Nunca antes en nuestra historia -y hemos estado trabajando alineados con Estados Unidos- habíamos trabajado realmente en modo de operaciones combinadas, algo que el último [caso] que nos recuerda es el de los británicos y los estadounidenses en Normandía [en 1944]", dijo Lerman.

"Se trata de un esfuerzo continuo, codo con codo, con pleno intercambio de inteligencia, con total transparencia operativa entre sí, con una división del trabajo altamente coordinada. Totalmente sin precedentes", añadió.

Lerman dijo que la motivación estadounidense al más alto nivel para la guerra está impulsada fundamentalmente por la cuestión nuclear. Sostuvo que después del conflicto anterior, en junio de 2025, el establishment de defensa estadounidense se dio cuenta de que Irán no había sido disuadido de seguir su curso de acción.

Otros objetivos estadounidenses, dijo, son mantener el Estrecho de Ormuz abierto al tráfico marítimo y contrarrestar el intento iraní de tomar como "rehenes" a los Estados árabes del Golfo atacándolos con misiles y aviones no tripulados.

En cuanto al cambio de régimen, Lerman señaló la aversión de la administración Trump a los proyectos prolongados de construcción de naciones.

"Las propias palabras cambio de régimen son muy problemáticas para la administración Trump", explicó Lerman, citando la sombra de Vietnam e Irak. En su lugar, la estrategia se centra en "crear las condiciones para que el pueblo iraní tome su destino en sus manos", principalmente a través de la destrucción de los mecanismos represivos del régimen.

El general de división (reserva) Yaakov Amidror, ex asesor israelí de seguridad nacional, se hizo eco de la opinión de que el cambio de régimen no puede garantizarse mediante la fuerza militar externa.

"Lo que debería garantizarse con la operación, con la guerra, [es] que cualquier régimen, éste u otro, será muy, muy débil", dijo Amidror.

Estimó que el conflicto podría durar "de dos a seis semanas", señalando que las fuerzas aliadas deben llegar a un punto en el que estén de acuerdo en que el régimen está suficientemente degradado.

El profesor coronel (res.) Gabi Siboni, director general del JISS, situó las operaciones actuales en el contexto más amplio de la gran estrategia de Israel desdela masacre dirigida por Hamás el 7 de octubre de 2023.

"Creo que si se analiza detenidamente, se ve una estrategia muy clara de Israel, desarrollada por nuestro primer ministro y el Gabinete, que consistía en eliminar a los apoderados de Irán, aislar a Irán y luego tratar con Irán", explicó Siboni.

Elogió el cambio de postura, señalando que el ejército de Estados Unidos opera sin las restrictivas capas de limitaciones legales autoimpuestas que Israel había adoptado típicamente para sí mismo.

"Ahora estamos aprendiendo de los estadounidenses", dijo Siboni. "Estamos aprendiendo una lección muy importante sobre la forma en que deben llevarse a cabo las operaciones militares para asegurarnos de que lo hacemos para matar al enemigo y ganar la guerra".

El mayor (res.) Alex Grinberg, experto del JISS en Irán y el mundo chií, aportó su visión sobre la dinámica interna del régimen iraní bajo el fuego. Dijo que el objetivo debe ser "romperle la espalda al enemigo".

"Es un régimen que es sádico y que chantajea con dinero a las familias para [recuperar] los cuerpos de sus seres queridos [manifestantes] que fueron masacrados. Por tanto, este régimen debe ser destruido", argumentó Grinberg.

Analizó los ataques de Irán contra las naciones del Golfo, sugiriendo que son un intento desesperado de saturar los sistemas de defensa aérea estadounidenses.

"Su comportamiento geopolítico demuestra que no hay forma de llegar a un compromiso con este régimen", dijo Grinberg, describiendo a la República Islámica como "incurablemente agresiva".

También pidió la eliminación de ex altos mandos y asesores militares del CGRI, diciendo: "Se trata de gente muy poderosa, y hay que acabar con ellos lo antes posible porque son muy peligrosos".

Cualquier escenario de rendición del régimen como hizo la Alemania nazi en 1945 carece de fundamento, dijo Grinberg, añadiendo que éste se basa en redes de poder descentralizadas, y que el objetivo bélico debe ser "romper por separado todas las vértebras de esta columna vertebral. Y así dejará de funcionar".

La Dra. Pnina Shuker, experta en seguridad nacional del JISS, se centró en el profundo impacto de estos ataques iraníes en los estados árabes del Golfo.

"Parece que la lógica iraní detrás de atacar a los estados del Golfo es crear inestabilidad interna, con el objetivo de ejercer presión indirecta sobre Estados Unidos para que ponga fin a la guerra", evaluó Shuker.

"Hay una lógica detrás de este modus operandi. Sin embargo, parece que estos ataques están consiguiendo exactamente el resultado contrario."

En lugar de abrir una brecha entre los aliados regionales, los ataques están acelerando la integración de la defensa y profundizando la dependencia estratégica de las asociaciones internacionales, observó Shuker.

Señaló que Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos han dejado de lado sus recientes disputas políticas para unirse contra la amenaza iraní compartida.

Explicó que Qatar se enfrenta a una situación aún más compleja, ya que anteriormente había mantenido un delicado equilibrio con Teherán. Sin embargo, el intento iraní de atacar el aeropuerto internacional de Doha cruzó una línea roja.

"El primer ministro qatarí rechazó rotundamente estas afirmaciones [de que los misiles iban dirigidos a intereses estadounidenses]", señaló Shuker. "Acusó a Irán de arrastrar a sus vecinos a la guerra".

Si bien los estados del Golfo han ejercido una notable moderación, Shuker advirtió de la incertidumbre a medida que Irán continúa su escalada.

"Los estados del Golfo se enfrentan ahora a un desafío de doble frente: mantener una interceptación efectiva contra enjambres de misiles impredecibles, al tiempo que salvaguardan la estabilidad interna frente a la movilización proiraní", concluyó.

Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de que la administración Trump busque el fin del conflicto antes del calendario deseado por Israel, Shuker advirtió que la política interna estadounidense podría desempeñar un papel.

© JNS