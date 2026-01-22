Trump y la OTAN alcanzan un marco de acuerdo preliminar sobre el futuro de Groenlandia

Publicado por Joaquín Núñez 21 de enero, 2026

Donald Trump alcanzó un marco de acuerdo con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) sobre el futuro de Groenlandia. Así lo anunció el presidente apenas unas horas después de su discurso en el Foro Económico Mundial, donde remarcó que la adquisición de la denominada isla más grande del mundo sería para “garantizar la seguridad nacional y la estabilidad internacional”.

A través de su cuenta de Truth Social, el republicano explicó que el acuerdo llegó tras una reunión con el secretario general de la OTAN, el neerlandés Mark Rutte. A su vez, adelantó que dejará sin efecto los aranceles anunciados a Europa, que hubiesen impactado el 1 de febrero. Estos aranceles eran del 10% para el Reino de Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, el Reino Unido, los Países Bajos y Finlandia.

"Tras una reunión muy productiva que he mantenido con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, hemos establecido el marco de un futuro acuerdo con respecto a Groenlandia y, de hecho, a toda la región ártica. Esta solución, si se consuma, será muy positiva para los Estados Unidos de América y para todos los países de la OTAN. Sobre la base de este entendimiento, no impondré los aranceles que estaban previstos que entraran en vigor el 1 de febrero", expresó en su cuenta de Truth Social.

"Se están celebrando conversaciones adicionales sobre el Golden Dome en lo que respecta a Groenlandia. Se facilitará más información a medida que avancen las conversaciones. El vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado Marco Rubio, el enviado especial Steve Witkoff y otras personas, según sea necesario, se encargarán de las negociaciones y me informarán directamente a mí. ¡Gracias por su atención a este asunto!", añadió.

Durante su discurso en Davos, Suiza, el presidente había descartado el uso de la fuerza militar para adquirir Groenlandia, inclinándose por la vía de la negociación. A su vez, subrayó que el territorio es vital para garantizar la estabilidad del hemisferio occidental.

“Solo Estados Unidos puede proteger esta gigantesca masa de tierra, este gigantesco trozo de hielo, desarrollarlo y mejorarlo y hacer que sea bueno para Europa, seguro para Europa y bueno para nosotros", señaló el republicano.

Los posibles detalles del acuerdo

Según informó The New York Times luego de hablar con tres altos funcionarios familiarizados con la discusión, las partes estarían abiertas a un "compromiso en el que Dinamarca daría a Estados Unidos soberanía sobre pequeñas zonas de tierra groenlandesa donde Estados Unidos podría construir bases militares".