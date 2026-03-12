Trump defiende continuar la ofensiva contra Irán: “No queremos irnos antes de tiempo”

Publicado por Sabrina Martin 11 de marzo, 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió la continuidad de la ofensiva contra Irán y advirtió contra una retirada anticipada de la operación militar. “No queremos irnos antes de tiempo, ¿verdad? Tenemos que terminar el trabajo”, afirmó al referirse a la campaña en curso.

Durante el mismo mensaje, el mandatario sostuvo que las operaciones militares han tenido un impacto significativo. “En los últimos 11 días, nuestro ejército ha destruido prácticamente Irán”, declaró, al tiempo que describió al país como “un país duro”.

Liberación global de reservas petroleras

Trump también anunció una medida coordinada para contener el impacto del conflicto en los mercados energéticos. El presidente dijo que países de todo el mundo liberarán 400 millones de barriles de petróleo desde reservas nacionales en un esfuerzo conjunto para estabilizar la oferta global.

“Me complace informar que hoy más temprano, la Agencia Internacional de Energía acordó coordinar una liberación récord de 400 millones de barriles de petróleo procedentes de diversas reservas nacionales de petróleo en todo el mundo, lo que reducirá sustancialmente los precios del petróleo”, dijo Trump.