Trump autoriza al Departamento de Energía a liberar 172 millones de barriles de la Reserva Estratégica de Petróleo

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 11 de marzo, 2026

El presidente Donald Trump autorizó la liberación de 172 millones de barriles de crudo de la Reserva Estratégica de Petróleo (SPR) a partir de la próxima semana como parte de un esfuerzo internacional para reducir los precios de la energía, de acuerdo con un comunicado del secretario de Energía, Chris Wright.

“Según las tasas de descarga previstas, la entrega llevará aproximadamente 120 días”, informó Wright. “El presidente Trump prometió proteger la seguridad energética de Estados Unidos gestionando de manera responsable la Reserva Estratégica de Petróleo, y esta acción demuestra su compromiso con esa promesa. A diferencia de la Administración anterior, que dejó las reservas petroleras del país agotadas y dañadas, Estados Unidos ha dispuesto reponer con creces estas reservas estratégicas con aproximadamente 200 millones de barriles dentro del próximo año, es decir, un 20% más de lo que se extraerá, y sin costo para el contribuyente”.

El anuncio de Wright fue realizado después de que los 32 países miembros de la Agencia Internacional de Energía (AIE) acordaran una liberación coordinada de reservas por un total de 400 millones de barriles de petróleo y productos refinados. En esa agencia, además de Estados Unidos, se encuentran aliados como Japón, Alemania, Reino Unido y Francia.

Más temprano, el propio presidente Trump había adelantado que EEUU iba a recurrir “un poco” a su reserva para intentar bajar los precios del crudo y, por ende, del combustible.

“Lo haremos, y luego la volveremos a llenar”, dijo Trump a la estación de noticias de Cincinnati Local 12. “La llené una vez, y la volveré a llenar. Pero ahora mismo la reduciremos un poco, y eso hará que bajen los precios”.

La Reserva Estratégica de Petróleo, almacenada en cavernas subterráneas de sal en Texas y Luisiana, es el mayor inventario de crudo de emergencia del país y se utiliza para responder a interrupciones graves del suministro energético.

La decisión se produce en medio de una fuerte volatilidad en los mercados petroleros tras el inicio de la guerra con Irán, que, en represalia a los ataques de EEUU e Israel, ha comenzado a atacar infraestructura petrolera y embarcaciones de crudo para interrumpir el tráfico en el Estrecho de Ormuz.

“Durante 47 años, Irán y sus representantes terroristas han intentado matar estadounidenses y manipular la seguridad energética de Estados Unidos y sus aliados”, dijo Wright en el comunicado. “Bajo el presidente Trump, esos días están llegando a su fin”.