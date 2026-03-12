Informe al Senado sitúa en más de $11.300 millones el costo de los primeros 6 días de la guerra con Irán

Publicado por Sabrina Martin 11 de marzo, 2026

Funcionarios del Departamento de Defensa de Estados Unidos informaron a senadores en una sesión informativa a puerta cerrada que los primeros seis días del conflicto con Irán generaron un costo estimado superior a 11.300 millones de dólares, según tres fuentes con conocimiento de la reunión.

La presentación se realizó el martes ante el subcomité de Asignaciones del Senado encargado del presupuesto de defensa. La cifra representa una evaluación preliminar del costo de las operaciones durante la primera etapa de la campaña militar.

El senador demócrata por Delaware, Chris Coons, afirmó este miércoles que el monto probablemente sea mayor una vez que se contabilicen todos los elementos de la operación.

Debate sobre financiación adicional La estimación surge en medio de las deliberaciones de la Administración del presidente Donald Trump sobre cuánto financiamiento adicional solicitar al Congreso para cubrir el aumento de los gastos militares.

La Casa Blanca evalúa presentar un proyecto de ley de financiación suplementaria para respaldar las operaciones, una iniciativa en la que el subcomité de asignaciones encargado del gasto en defensa desempeñará un papel clave en la elaboración de la propuesta.



Incertidumbre sobre la duración del conflicto

La duración de la guerra sigue siendo incierta. El martes, Trump afirmó que el conflicto podría terminar “muy pronto”, aunque también señaló que las declaraciones del secretario de Defensa, Pete Hegseth —quien describió la campaña como “solo el comienzo”— también podrían resultar acertadas.

“Creo que se podrían decir ambas cosas”, afirmó el presidente.

Escalada de tensiones en el Estrecho de Ormuz



Las tensiones también han aumentado en el Estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo para el comercio energético.

Al menos tres embarcaciones han sido atacadas en la zona, un incidente que Trump advirtió podría provocar una intensificación de las operaciones militares estadounidenses contra Irán.

El Comando Central de Estados Unidos informó este miércoles que sus fuerzas “eliminaron” a 16 minadores iraníes y varios buques navales cerca del estrecho, en operaciones destinadas a proteger la navegación internacional en ese punto clave.