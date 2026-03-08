Irán ataca los Estados del Golfo; dos muertos y un edificio en llamas en Kuwait

El humo se eleva desde un edificio de gran altura tras un ataque con drones en la ciudad de Kuwait AFP

Irán lanzó proyectiles el domingo y el sábado por la noche contra varios países vecinos, informaron medios locales e internacionales, entre ellos en Kuwait, donde el ataque de un dron provocó un gran incendio en un edificio gubernamental, y en Baréin, donde fue alcanzada una planta desalinizadora.

Imágenes de Kuwait mostraron llamas envolviendo el edificio de la Institución Pública para la Seguridad Social en Ciudad de Kuwait, informó la BBC. El ejército de Kuwait dijo que dos oficiales murieron en un ataque en el país el domingo.

Al menos 14 personas han muerto en ataques iraníes en todo el Golfo Pérsico, según un balance de cifras oficiales de víctimas del New York Times. Diez eran civiles, todos extranjeros, incluida una niña de 11 años muerta en Kuwait. Los proyectiles iraníes han matado a 10 personas en Israel desde que comenzó la guerra con Irán el 28 de febrero.

Israel también atacó infraestructuras petrolíferas iraníes por primera vez desde el 28 de febrero, destruyendo unas 30 instalaciones de almacenamiento de petróleo durante la noche del sábado al domingo, según informaron los medios de comunicación israelíes.

El Ministerio del Interior de Bahréin dijo el domingo que "la agresión iraní atacó indiscriminadamente objetivos civiles y causó daños materiales en una planta desalinizadora de agua tras un ataque con drones."

El ataque se produjo después de que Irán dijera que un ataque aéreo estadounidense había dañado una planta desalinizadora en la isla de Qeshm, en el Estrecho de Ormuz. El ministro iraní de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, dijo que los daños cortaron el suministro de agua a 30 aldeas.

El Ministerio de Defensa de Arabia Saudí dijo el sábado que las defensas aéreas interceptaron y destruyeron un avión no tripulado al este de Riad. Las autoridades también informaron de que un misil balístico lanzado hacia la base aérea Príncipe Sultán explotó en una zona deshabitada sin causar víctimas, informó la Associated Press.

El Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos dijo el domingo que detectó 17 misiles balísticos, interceptando 16 mientras que uno cayó al mar. Los militares también detectaron 117 drones, interceptando 113.

Irán ha lanzado al menos 238 misiles balísticos hacia EAU desde el 28 de febrero, según el ministerio, junto con más de 1.400 drones, la mayoría de los cuales fueron interceptados.

Irán ha disparado al menos contra 11 países desde el 28 de febrero, entre ellos Turquía y Azerbaiyán, según los medios de comunicación de esos países. Proyectiles alcanzaron también una base militar británica en Chipre, aunque no fueron lanzados desde Irán, según informó la semana pasada el Ministerio de Defensa británico.

El sábado, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, dijo que lamentaba los ataques a países vecinos y afirmó en un discurso televisado que "a partir de ahora, no debe haber más ataques ni ataques con misiles a menos que estén planeando atacarnos". Muchos estados del Golfo tienen bases militares estadounidenses, que forman parte de la operación de Estados Unidos contra Irán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que la disculpa mostraba que la presión sobre Irán estaba funcionando. Trump ordenó lo que dijo era un ataque preventivo contra Irán. Estados Unidos e Israel lanzaron el 28 de febrero la operación, cuyo nombre en clave es Furia Épica y León Rugiente, respectivamente.

"De repentem piden disculpas a los Estados de Oriente Medio por haberles disparado. Me sorprendió mucho que lo hicieran", dijo Trump a la prensa el sábado. "Supongo que ya no les dispararán más. Se disculparon ... Eso es una rendición allí mismo".

