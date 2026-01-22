Trump firma el documento fundador de la Junta de Paz: "Vamos a tener paz en el mundo"

Publicado por Santiago Ospital 22 de enero, 2026

Acompañado de mandatarios y cancilleres de 19 países, Donald Trump rubricó en Davos la carta fundadora de la Junta de Paz. En un discurso previo, en que repasó la situación en Gaza, aseguró que el nuevo organismo internacional trabajará en coordinación con las Naciones Unidas (ONU).

"Vamos a tener paz en el mundo", aseguró el presidente previo a la firma. "Los primeros pasos hacia un futuro más prometedor para Oriente Medio y un futuro mucho más seguro para el mundo se están desarrollando ante sus ojos".

"Esta no es solo una Junta de Paz, es una junta de acción", aseguró el secretario de Estado, Marco Rubio, también integrante de la junta. "Hoy es el comienzo de eso, de una nueva era, y una nueva etapa que consideramos tan importante, como un modelo para el resto del mundo de lo que es posible".

"Hemos logrado un acuerdo de paz en Gaza. Hemos traído a los rehenes a casa... y quizás lo más importante, hemos creado un sentimiento de esperanza sobre lo que el futuro puede traer a Gaza y a todos los demás lugares donde operará la Junta de Paz", añadió, por su parte, Steve Witkoff, enviado especial para Misiones de Paz.

Entre los mandatarios presentes en el acto de firma se encontraban el presidente argentino, Javier Milei, y el paraguayo, Santiago Peña. También asistieron sus homólogos de Indonesia y Kazajistán, así como los ministros de Exteriores de Marruecos, Arabia Saudita, Qatar, Turquía y Jordania. Todos rubricaron la carta, comprometiéndose a participar.

La recién creada junta prevé una membresía permanente que cuesta 1.000 millones de dólares, según AFP. Entre los varios líderes invitados se encuentran también el ruso Vladimir Putin, el israelí Benjamin Netanyahu, el ucraniano Volodimir Zelenski y el papa León XIV.

Otras declaraciones de Trump

Durante su discurso, Trump lanzó un dardo a España -"quieren ir por libre" y "tendremos que hablar"- por no sumarse el pasado junio en una cumbre de la OTAN al objetivo de gastar un 5% del PIB en Defensa, según AFP.

Asimismo, se refirió a la situación en Irán, donde amagó recientemente con atacar, en apoyo a los manifestantes movilizados contra el poder islámico y sangrientamente reprimidos, según denunciaron varias oenegés.

El mandatario recordó en esta ocasión los bombardeos de su país a tres centrales nucleares iraníes el pasado 22 de junio, como parte de la guerra entre Israel y la república islámica, y para impedir que Teherán se dote de una bomba atómica. "No podemos dejar que eso ocurra", dijo. "Irán quiere hablar, y hablaremos".

También lanzó un mensaje a Hamás, el movimiento islamista palestino, advirtiéndole de que debe deponer las armas "o será su fin".