Lo volvió a hacer

23 de enero, 2026

Groenlandia es importante en el siglo XXI. En un mundo de nuevas armas y capacidades tecnológicas avanzadas, el Ártico ya no es el equivalente funcional de Plutón.

Los adversarios de Estados Unidos han estado trabajando para establecerse en la región y establecer vías de acceso al hemisferio occidental. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no bromeaba sobre el valor de una roca fría y prácticamente vacía; estaba jugando a ponerse al día con Rusia y China.

Los europeos no querían oírlo. Su error.

Sí, ha sido ruidoso sobre el tema. Y sí, fue ruidoso en el Davos Foro Económico Mundial. Sí, exigió la "compra" de la isla y sugirió el uso de la fuerza militar. Sí, amenazó con subir los aranceles a los países europeos. Sí, incluso sugirió que, dada la oposición europea, no necesariamente tomaría sus decisiones sobre la noción de una "defensa común", es decir, la OTAN.

Así es como aborda los problemas. Escribí en 2025: "Toda la segunda Administración Trump ha demostrado, hasta ahora, ser un anuncio de yoga. El presidente Donald Trump lanza una idea bomba: anexionarse Canadá, invadir Panamá, vaciar Gaza, aranceles al aire importado, despedir a mil millones de trabajadores federales... y a todo el mundo le sale urticaria."

O anexionarse Groenlandia. Los europeos declararon que defenderían la isla de Trump. Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia, Francia, Alemania, Reino Unido y Holanda enviaron pequeños contingentes de tropas para participar en ejercicios militares allí. Qué extraño que países que no podían aportar el dinero que estaban obligados a gastar en la defensa de la OTAN contra Rusia, de repente encontraran los fondos y las tropas para Groenlandia.

Yoga. Respira. Perro boca abajo.

Luego te enteras de que un montón de países están abiertos a conversaciones comerciales; que los Acuerdos de Abraham tienen algunas ideas para Gaza; que la frontera está cerrada, a salvo y segura.

Y que la OTAN podría ser receptiva a las exigencias estadounidenses para Groenlandia.

Tras el discurso del presidente estadounidense en Davos, en el que se retiró la amenaza de aranceles y acción militar, y se mantuvieron negociaciones con el Secretario General Mark Rutte de la OTAN, parece que el acuerdo real podría parecerse más a un acuerdo ampliado de defensa y recursos que a una transferencia directa de territorio.

The Dow subió un 1.2%, el S&P 500 ganó un 1,16% y el Nasdaq un 1,18%. Dinamarca conserva la soberanía y Estados Unidos obtiene espacio soberano para bases militares, además de derechos mineros. ¿Lo mejor? La declaración de la OTAN decía: "Las negociaciones entre Dinamarca, Groenlandia y Estados Unidos seguirán adelante con el objetivo de garantizar que Rusia y China nunca se afiancen, económica o militarmente, en Groenlandia".

Yoga. Respira. Cobra.

La defensa antimisiles, los derechos mineros y la amplia defensa del Ártico son los puntos principales. Sí, sigue queriendo la titularidad (lo dejó claro), pero también es cierto que Estados Unidos es el país que más invierte en el apego de Groenlandia a Occidente. En 2022, la Fuerza Aérea estadounidense adjudicó un contrato de 4.000 millones de dólares para operaciones, mantenimiento, logística y servicios en la base, y este año destinó 25 millones de dólares a una mejora de las infraestructuras de la base espacial de Pituffik.

Eso nos sirve a todos. Este es un buen momento para señalar que los países tienden a caer en patrones de comportamiento asfixiantes. En Europa, la seguridad, la inmigración y la política energética encabezan la lista. Trump lo hace imposible. Comprueba la "solución de los dos Estados" en Oriente Medio para comparar.

Una mala interpretación de los Acuerdos de Oslo de 1993 (que no contemplaban la creación de un Estado palestino) llevó a los gobiernos, incluido el israelí en algunos momentos, a ignorar las horribles maquinaciones y rechazos que los palestinos imponían al pueblo de Israel. La estatalidad palestina se consideraba el "primer paso" esencial hacia la aceptación árabe de Israel.

Hasta el "Paz para la prosperidad" plan de Trump para Oriente Medio, que permitía a los Estados árabes iniciar el proceso sin esperar a los palestinos, dejando a la Autoridad Palestina la posibilidad de unirse más tarde. Los entendidos se rieron. Pero nueve meses después, nacieron los Acuerdos de Abraham. Y han sobrevivido y se han ampliado, incluso después de la pesadilla vivida en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023.

El 7 de octubre fue el final de la tolerancia de Israel hacia la idea de la independencia palestina. Pero algunos líderes europeos, entre ellos Francia, Reino Unido, Irlanda, España y Noruega, se aferraron a su respuesta de siempre: dos Estados. Nada de lo que hiciera Hamás era lo suficientemente malo como para romper el mantra. Así que Trump creó la "Junta de la Paz" y, hasta ahora, aunque ninguno de esos países se ha unido, había representantes de Jordania, Arabia Saudí, Indonesia y Pakistán, junto con los aliados de Israel, Paraguay, Argentina, Kazajstán, Bulgaria y Hungría.

Ya se ve cómo funciona esto.

Los objetivos políticos y de seguridad de Trump son claros e importantes. Pero igual de importante es sacudir a los líderes, ya sean europeos o de Oriente Medio, de su estupor y hacerles enfrentarse al mundo. No es fácil. De hecho, da miedo. Pero el mundo cambiará, pase lo que pase.

Respira. Triángulo. Estira.

©JNS