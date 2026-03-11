"Orgulloso de ser el presidente más sionista del mundo", dice Milei en un acto en un evento de Yeshivá

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 10 de marzo, 2026

Javier Milei, el presidente argentino, dijo en una charla en la Universidad Yeshiva de Manhattan el lunes que está "orgulloso de ser el presidente más sionista del mundo".

Milei, que ha visitado Israel varias veces desde que es presidente y que ha sido fotografiado con frecuencia en lugares judíos, incluida la tumba del Rebe Lubavitcher en Nueva York, habló en español, con traducción simultánea a través de auriculares, en el acto.

La charla fue la última entrega de la serie de "grandes conversaciones" de la escuela, e incluyó una conversación entre Milei y Ari Berman, rabino y presidente de la Universidad Yeshiva.

Berman dijo a JNS que era "muy natural" que Milei visitara Yeshiva, una de las principales universidades de Nueva York, para dar una "charla de alto nivel sobre política económica y cómo está moldeando a las naciones en general y a Argentina en particular".

En la amplia charla en la Yeshiva, Milei se refirió varias veces a los Rolling Stones, los Beatles, Elvis, Salvador Dalí, Maquiavelo y un proverbio chino.

"Fue una experiencia muy importante para nuestros alumnos ver cómo ideas arraigadas en la tradición bíblica y en la tradición occidental cobran vida en el liderazgo para dirigir un país", dijo Berman. "Esto es lo que intentamos hacer en la Universidad Yeshiva. Intentamos enraizar a los estudiantes en la Torá con un pensamiento académico profundo como depósito cultural de la civilización occidental."

La Yeshiva también anima a los estudiantes a "encontrarse a sí mismos en la tradición y sacarla al mundo de una manera que sea un beneficio para la sociedad."

En Milei, los estudiantes de Yeshiva pueden "encontrar a alguien que es un ejemplo de pensamiento serio en una posición de liderazgo", dijo Berman a JNS. El presidente argentino es un "modelo para ellos en este sentido".

Berman preguntó a Milei durante el acto sobre el atentado de 1994 contra el centro comunitario judío AMIA en Buenos Aires. El presidente argentino dijo que su esperanza es que "ganemos" contra el enemigo iraní.

"Es increíble que el mundo se haya salvado por apenas un centímetro, y esa es la bala que le faltó a Trump", dijo sobre el atentado contra el presidente de Estados Unidos.

Dijo en Yeshiva que la alianza entre socialistas e islamistas se ha fortalecido desde el 7 de octubre.

"El socialismo descubrió que la base del sistema capitalista de libre empresa está anclada en los valores judeocristianos", dijo. "Descubrieron que si atacas al judaísmo, si atacas a Israel, entonces rompes la base del sistema capitalista y de la civilización occidental".

De lo que no se dan cuenta, dijo, es de que "nunca podrás derrotar al pueblo judío ".

Berman preguntó a Milei qué consejo tiene para los estudiantes del público. El presidente argentino citó al Rebe Lubavitcher, Menajem Mendel Schneerson.

"Como solía decir el Rebe, no se trataba sólo de orientarse para llegar desde este punto al paraíso, sino de traer el paraíso a la tierra", dijo.

"Cuando trabajas con pasión, y lo haces con fe y respeto por los valores, los valores de la tradición judía, eso no sólo te llevará al éxito, sino que también estarás haciendo una gran contribución al mundo", añadió.

Su visita a la universidad formó parte de un viaje de tres días a la ciudad de Nueva York que incluyó reuniones diplomáticas en el consulado argentino y una aparición como titular en JPMorgan Chase.

Berman dijo a JNS que Milei "representa algo único".

"El hecho de que sea amigo de Israel y amigo del pueblo judío es muy importante para nosotros, pero aquí hay algo más profundo", dijo. "Está su aprecio por el judaísmo y por la Torá".

"El hecho de que su carácter esté formado en parte por su estudio de la Torá... eso no es tan común", dijo Berman.

Cuando Milei dijo que una sociedad ética es una sociedad eficiente, eso impresionó a Berman.

"Ser justo forma parte de ser productivo. Es un modelo realmente importante para que nuestros estudiantes lo vean y lo tengan en cuenta en el mundo", dijo a JNS.

La serie de conferenciantes trae a Yeshiva a líderes del pensamiento, como Milei, lo que Berman considera importante tanto para los estudiantes como para los conferenciantes.

"He aprendido mucho de mis conversaciones con estas personas, y realmente quiero que nuestros estudiantes los conozcan", dijo. "También quiero que ellos conozcan a nuestros estudiantes".

"En mi experiencia, cuando el liderazgo se reúne con nuestros estudiantes, salen animados sobre el futuro y con una mayor comprensión de lo que el pueblo judío está trayendo y lo que el liderazgo para el pueblo judío del futuro son", dijo.

