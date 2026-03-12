Champions League: Valverde hunde al Manchester City con un triplete y Kvaratskhelia al Chelsea

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 11 de marzo, 2026

El uruguayo Federico Valverde, capitán del Real Madrid, firmó una de las mejores actuaciones de un mediocampista en la historia de la UEFA Champions League: tres goles (golazos) en una primera mitad para hundir al Manchester City de Pep Guardiola y Erling Haaland, quien volvió a tener una performance decepcionante ante el conjunto merengue.

Además de sus goles, el último brillante en cuanto a técnica y golpeo, Valverde realizó un despliegue con y sin pelota que impulsó a los de Arbeloa a redondear su mejor actuación de la temporada.

Fue a los 20’, tras un inicio de juego complicado, cuando el arquero belga Thibaut Courtois, de sólida actuación, lanzó un balón largo para Valverde, quien partió desde la derecha con libertad para pisar zonas centrales. Ante la duda de O’Rilley, elegido por Guardiola para defender el flanco izquierdo, el uruguayo controló perfectamente hacia adelante y, lanzado en velocidad, venció la salida tardía y errónea de Donnarumma, quien evitó contactar la pelota con su mano creyendo que estaba fuera del área grande. Ya con el italiano vencido y el arco a placer, Valverde solo tuvo que soplar la pelota hacia las redes y levantar al Bernabéu, que se volvió un manicomio en cuestión de segundos.

A partir de ahí, el City fue un barco que se hundía centímetro a centímetro mientras el Madrid martillaba su casco inferior.

A los 27’ Vinicius Jr., quien lideró en solitario el ataque blanco ante la ausencia del francés Mbappé, rápidamente empezó a hacerse eje por izquierda y logró conectar con Valverde en un desmarque que descolocó a la defensa citizen. Ya con el espacio ganado y el tiempo suficiente para definir, el uruguayo controló de forma orientada y batió de zurda a Donnarumma, confirmando una gran noche para el capitán merengue.

Guardiola, que mandó al campo a solo dos mediocampistas (Rodri y Silva) en un marcado 4-2-4, se estaba viendo superado por un novato Arbeloa, quien le pobló el mediocampo con un mix de futbolistas de buen pie y despliegue físico. Tchouaméni, Valverde, Díaz, Guler y jovencito Pitarch, los cinco hombres merengues en el medio sector, sin dudas se impusieron y despedazaron el planteamiento de Pep, que quiso explotar en vano la espalda de un Trent Alexander-Arnold bien rodeado por los suyos.

Ya con el 2-0 en contra y el partido en territorio madridista, el City fue un cúmulo de errores, nerviosismo y poca creatividad ofensiva. La cereza del postre fue un golazo de su propio verdugo, Valverde, quien para cerrar su obra cumbre, lanzó desmarque en el área, recibió un precioso pase de Brahím Díaz, se sacó de encima a Guéhi con un control/sombrerito y, finalmente, batió a Donnarumma con una volea perfecta.

Fue 3-0 y resultado final, un resultado corto incluso, pues el Madrid pudo, en los pies de Vinicius, sentenciar definitivamente le eliminatoria con un penal en la segunda mitad. Sin embargo, Donnarumma, que sufrió el primer tiempo, logró detener la pena máxima y mantener, si acaso, vivas las pocas de esperanzas de un City hundido que tendrá que apelar a la épica en su cancha.

PSG sentencia al Chelsea

En el Parque de los Príncipes, a la misma hora, se jugaba el otro plato fuerte de la jornada: PSG vs. Chelsea. Los parisinos, favoritos a repetir el campeonato, tuvieron un trámite complejo que no se reflejó en el marcador gracias al gran ingreso de una de sus figuras, el georgiano Khvicha Kvaratskhelia.

El primer tiempo, parejo, estuvo lleno de goles franceses: Barcola y Dembele, el balón de oro, marcaron para los locales mientras que, para el club londinense, anotó el lateral Malo Gusto, tras un pase magistral del argentino Enzo Fernández, quien tuvo su primera gran noche europea con el Chelsea a pesar de la derrota.

Fue el propio Fernández, a los 57’, el encargado de poner el 2-2 parcial en un momento donde los londinenses dominaban y complicaban las posesiones del PSG, que no estaba cuajando una gran actuación colectiva.

Sin embargo, a los 63’, con el ingreso de Kvaratskhelia, quien tomó la batuta ofensiva parisina en cuestión de minutos.

Primero, un error clamoroso: el arquero Jorgensen, con un muy mal pase, dejó vencida a su defensa y terminó viendo como el portugués Vitinha ponía el 3-2 con una vaselina perfecta.

El Chelsea, que pudo emparejar el encuentro, se vio frustrado por un offside de Enzo Fernández, que había armado una gran jugada para el 3-3 de Joao Pedro, finalmente anulado.

Luego, Kvaratskhelia sentenció a los londinenses, primero con un golazo a los 86’ y, posteriormente, con una anotación sobre el propio final del encuentro. El Chelsea, que se había plantado, pasó del 3-2 al 5-2 en menos de diez minutos, prácticamente diciéndole adiós al sueño europeo.

Arsenal “rescata” un empate polémico y el Bodo sigue sorprendiendo

Los otros dos resultados de la jornada tuvieron como protagonistas al Bayer Leverkusen y el Arsenal y al Bodo/Glimt de Noruega con el Sporting de Lisboa.

Los ‘gunners’, flamantes líderes de la Premier, fueron ampliamente dominados por el Leverkusen, que estuvo a punto de llevarse un triunfo en la ida gracias al tanto de su capitán Andrich. Sin embargo, a los 89 minutos, un polémico penal sobre Madueke permitió a Havertz conseguir el empate que deja en una buena posición al Arsenal para pasar de ronda en su cancha.

Finalmente, el Bodo, el club sorpresa que eliminó al Inter de Milán y se clasificó a las rondas eliminatorias tras vencer a equipos como el City y el Atlético de Madrid, siguió sorprendiendo al mundo al despechar al Sporting de Lisboa por 3-0, un resultado que los deja con pie y medio en los cuartos de final.