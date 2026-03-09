Un estudio revela que los estudiantes tienden a ocultar su fe y a apegarse a sus correligionarios

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 9 de marzo, 2026

En general, la religión se veía con buenos ojos en las universidades de Estados Unidos, pero hoy en día los estudiantes de las escuelas estadounidenses de élite suelen considerarla sospechosa, según Ilana Horwitz, profesora adjunta de estudios judíos y catedrática de vida judía contemporánea en la Universidad Tulane de Nueva Orleans, La..

La fe de los estudiantes religiosos"los coloca en el lado equivocado de la línea invisible de lo que se considera aceptable o no aceptable", dijo la socióloga de la religión a JNS. Añadió que muchos estudiantes de élite piensan que "si eres lo suficientemente inteligente para estar aquí, deberías haber pasado de la religión."

Horwitz es autora principal de un estudio sobre "compromisos sagrados en espacios seculares" que se publicó el mes pasado en Sociology of Religion.

Ella y sus colegas de las universidades de Stanford, Princeton y Cornell entrevistaron a 145 estudiantes de una "universidad de élite", que los investigadores no identificaron, a lo largo de sus carreras universitarias entre 2017 y 2021.

Los académicos descubrieron que los estudiantes religiosos notaron rápidamente un costo social por ser religiosos. Abordaron ese costo con tres estrategias -todas las cuales Menachem Altein, el rabino de Jabad que dirige el Jabad en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, dijo a JNS que ve.

Los estudiantes se "difuminan" ocultando o moderando su identidad religiosa, se "contraen" construyendo su vida social en torno a sus correligionarios y se "reposicionan" alejándose de su fe para evitar el escrutinio, según los investigadores.

Entre los ejemplos citados en el estudio se encuentran Noah, que optó por guardar su kipá en el bolso en lugar de llevarla puesta, y Naomi, que se convirtió en presidenta de la organización de estudiantes judíos.

"Intentan encontrar espacios en los que simplemente puedan estar sin tener que dar explicaciones", dijo Horwitz a JNS,sobre el compromiso de Naomi con el grupo judío del campus.

"Dalia", a quien también se menciona en el estudio, estaba cada vez más convencida de que participar en la vida judía del campus hacía que otros estudiantes asumieran que apoyaba a Israel, lo que conllevaba un coste social, por lo que se retiró de la vida judía en el campus.

"Ser judío en el campus conlleva navegar por toda una serie de suposiciones sobre lo que son los judíos y lo que hacen en el mundo", dijo Horwitz a JNS..

Estudios sociológicos anteriores han sondeado si los estudiantes pierden la religión en la universidad pero no investigaban por qué se producía ese cambio, y tendían a asumir que los estudiantes ajustan su fe de forma pasiva, según Horwitz.

El nuevo estudio reveló una imagen más profunda de las fuerzas detrás de este fenómeno y mostró que los estudiantes cambiaron activamente en respuesta a la presión, dijo a JNS..

Amy Lawton, directora de investigacióny de proyectos especiales en la oficina del presidente del Bryn Mawr College de Pensilvania, dijo a JNS que las conclusiones del estudio probablemente se aplicarían también a las universidades que no son de élite.

Según Lawton, sociólogo de la religión estadounidense, el estudio pone de manifiesto hasta qué punto los estudiantes judíos son "marginados", es decir, tratados como diferentes, en el campus. Ser tratado de esa manera "siempre ha sido una parte importante de la experiencia judía estadounidense", dijo.

"Pertenecer es una necesidad humana esencial, y requiere trabajo", dijo a JNS. "Debemos ser conscientes de a quién pedimos que haga ese trabajo".

Los investigadores realizaron las entrevistas antes del 7 de octubre. Horwitz cree que los resultados serían más pronunciados para los estudiantes judíos después de los ataques dirigidos por Hamás contra Israel.

"Las universidades se enorgullecen de la diversidad y la inclusión, pero tienen este punto ciego sobre la religión", dijo a JNS. "No tienen muy claro dónde encajan los judíos en la retórica de la diversidad".

"Después del 7 de octubre realmente se puso de manifiesto esa complejidad en lo mal que las oficinas de diversidad entendían las necesidades de los estudiantes judíos", dijo.

Altein, el rabino de Jabad, dijo que los estudiantes judíos se han sentido cada vez más intimidados en el campus desde el 7 de octubre.

Los estudiantes le han hablado de compañeros que dibujan cruces gamadas en las puertas de sus dormitorios y arrancan carteles de fiestas de Janucá. En el seder de Pascua que el rabino celebró, pidió a los estudiantes que cerraran los ojos y levantaran la mano si experimentaban odio judío en el campus.

"Casi toda la sala levantó la mano", dijo a JNS..

Altein ha visto a estudiantes judíos optar por los extremos en respuesta al 7 de octubre y sus secuelas.

"Hay una especie de línea invisible en la arena, y cualquiera que estuviera de un lado se implicó mucho más", dijo. "Nuestra junta de estudiantes universitarios ha duplicado o triplicado su tamaño".

Por otro lado, los estudiantes del otro lado de la línea se retiraron.

"Tenemos mucha más gente que está cayendo por las grietas", dijo. "Si invitaba a un estudiante a venir a la cena de Shabat hace cinco años, tal vez. Ahora, es como, 'No estoy interesado'".

© JNS