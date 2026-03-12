Trump respalda una posible carrera política de Jake Paul durante un rally en Kentucky

Publicado por Joaquín Núñez 11 de marzo, 2026

Donald Trump encabezó un evento en Kentucky. Acompañado de funcionarios, candidatos y miles de simpatizantes, el presidente destacó su agenda económica, haciendo foco en el 'Big Beautiful Bill', también llamado Ley de Recortes Fiscales para Familias Trabajadoras. Uno de los momentos más virales del rally fue cuando subió a Jake Paul al escenario y respaldó una futura carrera política.

El evento tuvo lugar en un almacén operado por Verst Group Logistics en Hebron, a las afueras de Burlington. Allí, Trump promocionó su agenda económica de cara a las elecciones de medio término.

"Hemos creado 70.000 nuevos puestos de trabajo en la construcción, incluidos 8.000 nuevos puestos de trabajo en Kentucky. Hoy en día hay más estadounidenses trabajando que en cualquier otro momento de la historia", expresó el presidente.

"Una de las mayores victorias que hemos logrado para los estadounidenses trabajadores con la ayuda de nuestra gran mayoría republicana en el Congreso es la exención fiscal de las propinas, la exención fiscal de la Seguridad Social y, como les dije antes, la exención fiscal de las horas extras. Y todos los demócratas votaron en contra", añadió.

Para personificar su agenda, subió al escenario a Paul Verst, CEO de Verst Logistics, como así también a una bartender de Kentucky.

"Este año, gracias a la política de nuestro presidente de no gravar las propinas ni las horas extras, he recibido más devolución de impuestos que nunca, lo que me ha ayudado a acercarme mucho más a mi sueño americano", celebró la trabajadora local.

Trump a Jake Paul: "Tienes todo mi apoyo"

En medio del evento, Jake Paul subió al escenario para saludar al presidente y agradecerle por su liderazgo: "Lo que el Sr. Trump me ha enseñado es el valor. Nunca nos echamos atrás en una lucha, aunque sean mucho más grandes que tú, mucho, mucho más grandes que tú".

"Creo que todos los habitantes de Kentucky piensan lo mismo. Ustedes tienen ese espíritu luchador. Ustedes tienen ese estilo. (...) Mi padre me enseñó a luchar y que todas nuestras voces importan en Estados Unidos. Nunca tengo miedo de decir la verdad", añadió.

Posteriormente, Trump tomó la palabra y vaticinó una carrera política de Paul, una que contará con su apoyo. "Voy a hacer una predicción: en un futuro no muy lejano, te presentarás a un cargo político. Tienes todo mi apoyo", sumó.

Trump reiteró su respaldo a Ed Gallrein contra Thomas Massie

Además, el presidente volvió a criticar a Thomas Massie, uno de los republicanos de la Cámara de Representantes con el que más ha chocado desde que volvió a la Casa Blanca. "Es desleal al Partido Republicano. Es desleal al pueblo de Kentucky. Y, lo más importante, es desleal a los Estados Unidos de América", disparó Trump.

De cara a las elecciones de medio término, el mandatario eligió respaldar a Ed Gallrein, agricultor de Shelbyville y ex SEAL de la Marina, que estuvo presente en el evento.

"Se merecen un auténtico y verdadero conservador republicano que apoye a nuestro presidente y al Partido Republicano y se oponga a los demócratas que están tratando de destruir nuestra nación", exclamó Gallrein ante los presentes. A su vez, calificó las críticas de Massie a la guerra con Irán como "imperdonable".

¿Trump respaldará a Andy Barr para el Senado?

La carrera para suceder a Mitch McConnell en el Senado está muy reñida en Kentucky. Tres candidatos competitivos se disputan la nominación republicana: el congresista Andy Barr, el exfiscal general local, Daniel Cameron, y el empresario Nate Morris.

Durante el rally, Trump le agradeció a Barr, quien estaba entre los presentes, por su fidelidad a lo largo de los años: "Hoy nos acompañan algunos de los increíbles guerreros que, a diferencia de Massie, defendieron a los trabajadores de esta mancomunidad. Es un grupo de personas maravilloso. Las personas que construyeron la nación, incluido un hombre maravilloso que ha estado conmigo todo el tiempo, el congresista Andy Barr. Es un gran hombre y un guerrero".

Un accidente durante el evento

En un momento dado, una mujer mayor se desmayó en las tribunas de Kentucky. Trump frenó el evento y la mujer fue asistida por primeros auxilios y por Mehmet Oz, administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid.