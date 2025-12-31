Charlie Kirk, papa Francisco, Dick Cheney, Robert Redford...: los famosos que nos dejaron en 2025
Políticos, activistas, actores, científicos, cantantes, diseñadores de moda o deportistas. Estos son algunos de los famosos que murieron este año.
Nombres propios como los del papa Francisco, el vicepresidente Dick Cheney, el activista conservador Charlie Kirk, el boxeador George Foreman, el cantante Ozzy Osbourne, los actores Val Kilmer y Robert Redford o el escritor peruano Mario Vargas Llosa. Todos ellos nos dejaron en 2025.
Jean-Marie Le Pen
Quien fuese el emblema del movimiento conservador (Frente Nacional) en la política francesa, Jean-Marie Le Pen, murió el 7 de enero a los 95 años.
David Lynch
Director de cine, guionista, artista, actor y productor, David Lynch murió el 15 de enero a los 78 años. En su legado cinematográfico figuran películas de culto como Mulholland Drive o series como Twin Peaks, entre otras.
Gene Hackman
Gene Hackman y su esposa, la pianista Betsy Arakawa, fueron hallados muertos en su vivienda, ubicada en la localidad de Santa Fe (Nuevo Mexico), el 26 de febrero, aunque la muerte del intérprete se produjo días antes, igual que la de su cónyuge. El actor -quien formó parte del elenco de películas como Superman y sus secuelas o Enemy of the State- tenía 95 años.
George Foreman
Uno de los boxeadores de todos los tiempos, George Foreman, murió el 21 de marzo a los 76 años. Será recordado por haber coprotagonizado una de las peleas de boxeo más emblemáticas contra Muhammad Ali en 1974.
Val Kilmer
El actor que interpretó a personajes como Tom Iceman Kazansky en Top Gun, Bruce Wayne y su alter ego Batman en Batman Forever o Jim Morrison en The Doors, Val Kilmer, murió el 1 de abril a los 65 años.
Mario Vargas Llosa
Mario Vargas Llosa, escritor peruano con nacionalidad española, murió el 13 de abril a los 89 años. Recibió el premio Nobel de Literatura en 2010 y fue una figura clave del Boom Latinoamericano, junto a autores como Gabriel García Márquez, Julio Cortázar y Carlos Fuentes.
Papa Francisco
El papa Francisco murió el 21 de abril a los 88 años y tras algo más de 12 años al frente de la Iglesia católica. Con el nombre de León XIV, el entonces cardenal Robert Prevost fue designado por la Santa Sede como su sucesor, convirtiéndose en el primer papa estadounidense de la historia.
José Mujica
El expresidente uruguayo José Mujica, más conocido como Pepe Mujica, murió el 13 de mayo a los 89 años. Gobernó su país durante un lustro, desde 2010 hasta 2015.
Frederick Forsyth
Autor de obras de espionaje y suspense como The Day of the Jackal o The Odessa File, el escritor británico Frederick Forsyth murió el 9 de junio a los 86 años.
Brian Wilson
A los 82, Brian Wilson, cofundador y vocalista del grupo musical The Beach Boys, murió el 11 de junio. Proyectó en su música la esencia de la juventud californiana de los años 1960.
Violeta Barrios de Chamorro
Violeta Barrios de Chamorro, quien gobernó Nicaragua de 1990 a 1997 y fue la primera mujer elegida presidente en América, murió el 14 de junio a los 95 años. Ha sido una de las más firmes opositoras del dictador Daniel Ortega.
Diogo Jota
El futbolista portugués Diogo Jota murió el 3 de julio a los 28 años en un accidente de tráfico en la provincia de Zamora (España). Estaba acompañado de su hermano André, también futbolista y quien también murió.
Felix Baumgartner
El deportista extremo austriaco Felix Baumgartner murió el 17 de julio a los 56 años tras sufrir un accidente mientras practicaba parapente en Italia. Será recordado por ser la primera persona en saltar desde la estratosfera, concretamente desde unos 128.000 pies de altura.
Ozzy Osbourne
El vocalista de la banda de heavy metal Black Sabbath, Ozzy Osbourne, murió el 22 de julio a los 76 años. Pocos días antes, se produjo la última actuación del grupo antes de retirarse del panorama musical.
Hulk Hogan
Hulk Hogan, el icónico rostro de la lucha libre profesional de la década de 1980, murió el 24 de julio a los 71 años. También participó en diversas películas y programas de televisión durante su trayectoria.
Eddie Palmieri
Eddie Palmieri, quien revolucionó la música latina y contribuyó enormemente a la explosión de la salsa en Nueva York, murió el 6 de agosto a los 88 años. Hijo de puertorriqueños, Palmieri nació en Nueva York, en el barrio de Harlem y, en 1961, fundó La Perfecta.
Jim Lovell
El astronauta Jim Lovell murió el 7 de agosto a los 97 años. Fue el comandante de la misión Apolo 13, que casi terminó en catástrofe en 1970 tras una explosión en pleno vuelo.
Miguel Uribe Turbay
Después de dos meses ingresado en el hospital en estado crítico tras ser tiroteado en un mitin, el candidato presidencial de Colombia Miguel Uribe Turbay murió el 11 de agosto a los 39 años. Fue uno de los mayores críticos del presidente Gustavo Petro.
Giorgio Armani
El diseñador Giorgio Armani, uno de los grandes referentes de la moda italiana y mundial desde que fundó el grupo Armani hace cinco décadas, murió el 4 de septiembre a los 91 años.
Rick Davies
Rick Davies, cantante y cofundador del grupo de rock británico Supertramp, murió el 6 de septiembre a los 81 años, tras una lucha de más de una década contra un cáncer
Charlie Kirk
Charlie Kirk murió el 10 de septiembre a los 31 años tras ser asesinado cuando ofrecía un evento en la Utah Valley University. Poco después de comenzar, el activista conservador recibió un disparo en el cuello desde larga distancia. El presunto tirador, Tyler James Robinson, se encuentra en prisión provisional a la espera de juicio.
Robert Redford
El legendario intérprete Robert Redford murió el 16 de septiembre a los 89 años. Entre su filmografía, destaca Butch Cassidy and the Sundance Kid, The Sting o All the President's Men, entre otras. Su última aparición en el séptimo arte fue en la película de superhéroes Avengers: Endgame.
Claudia Cardinale
Claudia Cardinale murió el 23 de septiembre a los 87 años. La actriz italiana participó en películas de reconocidos directores italianos como Sergio Leone, Luchino Visconti o Federico Fellini. Figura en los créditos de producciones como The Leopard, Rocco and His Brothers o The Pink Panther.
Jane Goodall
La doctora Jane Goodall murió el 1 de octubre a los 91 años. La investigación de la primatóloga transformó la comprensión sobre el comportamiento de los chimpancés.
Diane Keaton
La ganadora del Óscar a Mejor Actriz en 1978 por su papel en Annie Hall, Diane Keaton, murió el 11 de octubre a los 79 años. Participó en otras grandes producciones como The Godfather -y sus secuelas-, Reds, Marvin's Room o Something's Gotta Give, entre otras.
Dick Cheney
Quien fuese vicepresidente durante la Administración de George W. Bush, Dick Cheney, murió el 3 de noviembre a los 84 años debido a complicaciones derivadas de una neumonía y una enfermedad cardiovascular. Figura clave en el panorama político durante las últimas cuatro décadas, fue una de las voces más críticas con Donald Trump dentro del Partido Republicano.
Jimmy Cliff
El jamaicano Jimmy Cliff, icónica estrella del reggae, murió el 24 de noviembre a los 81 años. Deja un legado musical con canciones como 'Many Rivers to Cross', 'You Can Get It If You Really Want' o 'The Harder They Come'.
Frank Gehry
Frank Gehry, una de las figuras más reconocidas de la arquitectura contemporánea, murió el 5 de diciembre a los 96 años, tras sufrir complicaciones derivadas de una enfermedad respiratoria que padecía.
Rob Reiner
El director de cine Rob Reiner y su esposa Michele fueron hallados muertos el 14 de diciembre en su vivienda ubicada en California. Nick Reiner, uno de los hijos del matrimonio, ha sido acusado de homicidio en primer grado por la Fiscalía del condado de Los Angeles. El cineasta deja una filmografía en la que aparecen películas como When Harry Met Sally... o A Few Good Men, entre otras.
Perry Bamonte
El guitarrista británico Perry Bamonte, miembro de la banda de rock The Cure, murió el 26 de diciembre a los 65 años tras padecer "una breve enfermedad".
Brigitte Bardot
La actriz Brigitte Bardot, uno de los iconos del cine francés a mediados del siglo XX, murió el 28 de diciembre a los 91 años.