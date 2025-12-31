Voz media US Voz.us
Charlie Kirk, papa Francisco, Dick Cheney, Robert Redford...: los famosos que nos dejaron en 2025

Políticos, activistas, actores, científicos, cantantes, diseñadores de moda o deportistas. Estos son algunos de los famosos que murieron este año.

Personalidades que murieron en 2025

Varias personalidades con gran reconocimiento dentro de sus ámbitos murieron este año. Desde políticos a cantantes, pasando por activistas, científicos, actores, deportistas, novelistas o diseñadores de moda.

Nombres propios como los del papa Francisco, el vicepresidente Dick Cheney, el activista conservador Charlie Kirk, el boxeador George Foreman, el cantante Ozzy Osbourne, los actores Val Kilmer y Robert Redford o el escritor peruano Mario Vargas Llosa. Todos ellos nos dejaron en 2025.

Jean-Marie Le Pen, político francés

Jean-Marie Le Pen, político francésAFP.

Jean-Marie Le Pen

Quien fuese el emblema del movimiento conservador (Frente Nacional) en la política francesa, Jean-Marie Le Pen, murió el 7 de enero a los 95 años.
El director de cine David Lynch, en 2017

El director de cine David Lynch, en 2017AFP.

David Lynch

Director de cine, guionista, artista, actor y productor, David Lynch murió el 15 de enero a los 78 años. En su legado cinematográfico figuran películas de culto como Mulholland Drive o series como Twin Peaks, entre otras.
El actor Gene Hackman, en una gala de los Globos de Oro

El actor Gene Hackman, en una gala de los Globos de OroAFP.

Gene Hackman

Gene Hackman y su esposa, la pianista Betsy Arakawa, fueron hallados muertos en su vivienda, ubicada en la localidad de Santa Fe (Nuevo Mexico), el 26 de febrero, aunque la muerte del intérprete se produjo días antes, igual que la de su cónyuge. El actor -quien formó parte del elenco de películas como Superman y sus secuelas o Enemy of the State- tenía 95 años.
El boxeador George Foreman

El boxeador George ForemanCordon Press.

George Foreman

Uno de los boxeadores de todos los tiempos, George Foreman, murió el 21 de marzo a los 76 años. Será recordado por haber coprotagonizado una de las peleas de boxeo más emblemáticas contra Muhammad Ali en 1974.
Val Kilmer, durante una gala de los Grammy

Val Kilmer, durante una gala de los GrammyAFP.

Val Kilmer

El actor que interpretó a personajes como Tom Iceman Kazansky en Top Gun, Bruce Wayne y su alter ego Batman en Batman Forever o Jim Morrison en The Doors, Val Kilmer, murió el 1 de abril a los 65 años. 
El escritor peruano Mario Vargas Llosa

El escritor peruano Mario Vargas LlosaAFP.

Mario Vargas Llosa

Mario Vargas Llosa, escritor peruano con nacionalidad española, murió el 13 de abril a los 89 años. Recibió el premio Nobel de Literatura en 2010 y fue una figura clave del Boom Latinoamericano, junto a autores como Gabriel García Márquez, Julio Cortázar y Carlos Fuentes.
El papa Francisco y su sucesor, el papa León XIV

El papa Francisco y su sucesor, el papa León XIVAFP.

Papa Francisco

El papa Francisco murió el 21 de abril a los 88 años y tras algo más de 12 años al frente de la Iglesia católica. Con el nombre de León XIV, el entonces cardenal Robert Prevost fue designado por la Santa Sede como su sucesor, convirtiéndose en el primer papa estadounidense de la historia.
El expresidente de Uruguay José Mujica, en 2019

El expresidente de Uruguay José Mujica, en 2019Cordon Press.

José Mujica

El expresidente uruguayo José Mujica, más conocido como Pepe Mujica, murió el 13 de mayo a los 89 años. Gobernó su país durante un lustro, desde 2010 hasta 2015.
Frederick Forsyth, en Londres (Reino Unido)

Frederick Forsyth, en Londres (Reino Unido)Cordon Press.

Frederick Forsyth

Autor de obras de espionaje y suspense como The Day of the JackalThe Odessa File, el escritor británico Frederick Forsyth murió el 9 de junio a los 86 años.
Brian Wilson, cofundador de The Beach Boys

Brian Wilson, cofundador de The Beach BoysCordon Press.

Brian Wilson

A los 82, Brian Wilson, cofundador y vocalista del grupo musical The Beach Boys, murió el 11 de junio. Proyectó en su música la esencia de la juventud californiana de los años 1960.
La expresidente de Nicaragua Violeta Barrios de Chamorro

La expresidente de Nicaragua Violeta Barrios de ChamorroAFP.

Violeta Barrios de Chamorro

Violeta Barrios de Chamorro, quien gobernó Nicaragua de 1990 a 1997 y fue la primera mujer elegida presidente en América, murió el 14 de junio a los 95 años. Ha sido una de las más firmes opositoras del dictador Daniel Ortega.
El futbolista portugués Diogo Jota

El futbolista portugués Diogo JotaCordon Press.

Diogo Jota

El futbolista portugués Diogo Jota murió el 3 de julio a los 28 años en un accidente de tráfico en la provincia de Zamora (España). Estaba acompañado de su hermano André, también futbolista y quien también murió.
El deportista extremo austriaco Felix Baumgartner, en 2013

El deportista extremo austriaco Felix Baumgartner, en 2013AFP.

Felix Baumgartner

El deportista extremo austriaco Felix Baumgartner murió el 17 de julio a los 56 años tras sufrir un accidente mientras practicaba parapente en Italia. Será recordado por ser la primera persona en saltar desde la estratosfera, concretamente desde unos 128.000 pies de altura.
El cantante Ozzy Osbourne

El cantante Ozzy OsbourneCordon Press.

Ozzy Osbourne

El vocalista de la banda de heavy metal Black Sabbath, Ozzy Osbourne, murió el 22 de julio a los 76 años. Pocos días antes, se produjo la última actuación del grupo antes de retirarse del panorama musical.
Hulk Hogan, en la Convención Nacional Republicana 2024

Hulk Hogan, en la Convención Nacional Republicana 2024Cordon Press.

Hulk Hogan

Hulk Hogan, el icónico rostro de la lucha libre profesional de la década de 1980, murió el 24 de julio a los 71 años. También participó en diversas películas y programas de televisión durante su trayectoria.
El músico Eddie Palmieri, durante una actuación

El músico Eddie Palmieri, durante una actuaciónAFP.

Eddie Palmieri

Eddie Palmieri, quien revolucionó la música latina y contribuyó enormemente a la explosión de la salsa en Nueva York, murió el 6 de agosto a los 88 años. Hijo de puertorriqueños, Palmieri nació en Nueva York, en el barrio de Harlem y, en 1961, fundó La Perfecta.
El astronauta Jim Lovell

El astronauta Jim LovellCordon Press.

Jim Lovell

El astronauta Jim Lovell murió el 7 de agosto a los 97 años. Fue el comandante de la misión Apolo 13, que casi terminó en catástrofe en 1970 tras una explosión en pleno vuelo.
El político colombiano Miguel Uribe Turbay, durante un mitin

El político colombiano Miguel Uribe Turbay, durante un mitinCordon Press.

Miguel Uribe Turbay

Después de dos meses ingresado en el hospital en estado crítico tras ser tiroteado en un mitin, el candidato presidencial de Colombia Miguel Uribe Turbay murió el 11 de agosto a los 39 años. Fue uno de los mayores críticos del presidente Gustavo Petro.
El diseñador italiano Giorgio Armani, durante la Milan Fashion Week 2023

El diseñador italiano Giorgio Armani, durante la Milan Fashion Week 2023AFP.

Giorgio Armani

El diseñador Giorgio Armani, uno de los grandes referentes de la moda italiana y mundial desde que fundó el grupo Armani hace cinco décadas, murió el 4 de septiembre a los 91 años.
El cantante y fundador de Supertrump, Rick Davies, en una actuación

El cantante y fundador de Supertrump, Rick Davies, en una actuaciónAFP.

Rick Davies

Rick Davies, cantante y cofundador del grupo de rock británico Supertramp, murió el 6 de septiembre a los 81 años, tras una lucha de más de una década contra un cáncer
Donald Trump y el activista conservador Charlie Kirk, en 2024

Donald Trump y el activista conservador Charlie Kirk, en 2024AFP.

Charlie Kirk

Charlie Kirk murió el 10 de septiembre a los 31 años tras ser asesinado cuando ofrecía un evento en la Utah Valley University. Poco después de comenzar, el activista conservador recibió un disparo en el cuello desde larga distancia. El presunto tirador, Tyler James Robinson, se encuentra en prisión provisional a la espera de juicio.
El actor Robert Redford, durante una gala

El actor Robert Redford, durante una galaAFP.

Robert Redford

El legendario intérprete Robert Redford murió el 16 de septiembre a los 89 años. Entre su filmografía, destaca Butch Cassidy and the Sundance Kid, The StingAll the President's Men, entre otras. Su última aparición en el séptimo arte fue en la película de superhéroes Avengers: Endgame.
La actriz italiana Claudia Cardinale

La actriz italiana Claudia CardinaleAFP.

Claudia Cardinale

Claudia Cardinale murió el 23 de septiembre a los 87 años. La actriz italiana participó en películas de reconocidos directores italianos como Sergio Leone, Luchino Visconti o Federico Fellini. Figura en los créditos de producciones como The LeopardRocco and His BrothersThe Pink Panther.
La doctora Jane Goodall

La doctora Jane GoodallCordon Press.

Jane Goodall

La doctora Jane Goodall murió el 1 de octubre a los 91 años. La investigación de la primatóloga transformó la comprensión sobre el comportamiento de los chimpancés.
La actriz Diane Keaton

La actriz Diane KeatonAFP.

Diane Keaton

La ganadora del Óscar a Mejor Actriz en 1978 por su papel en Annie Hall, Diane Keaton, murió el 11 de octubre a los 79 años. Participó en otras grandes producciones como The Godfather -y sus secuelas-, RedsMarvin's RoomSomething's Gotta Give, entre otras.
El exvicepresidente Dick Cheney

El exvicepresidente Dick CheneyAFP.

Dick Cheney

Quien fuese vicepresidente durante la Administración de George W. Bush, Dick Cheney, murió el 3 de noviembre a los 84 años debido a complicaciones derivadas de una neumonía y una enfermedad cardiovascular. Figura clave en el panorama político durante las últimas cuatro décadas, fue una de las voces más críticas con Donald Trump dentro del Partido Republicano.
El cantante Jimmy Cliff, durante una actuación

El cantante Jimmy Cliff, durante una actuaciónCordon Press.

Jimmy Cliff

El jamaicano Jimmy Cliff, icónica estrella del reggae, murió el 24 de noviembre a los 81 años. Deja un legado musical con canciones como 'Many Rivers to Cross', 'You Can Get It If You Really Want' o 'The Harder They Come'.
El arquitecto Frank Gehry

El arquitecto Frank GehryCordon Press.

Frank Gehry

Frank Gehry, una de las figuras más reconocidas de la arquitectura contemporánea, murió el 5 de diciembre a los 96 años, tras sufrir complicaciones derivadas de una enfermedad respiratoria que padecía.
El director Rob Reiner

El director Rob ReinerAFP.

Rob Reiner

El director de cine Rob Reiner y su esposa Michele fueron hallados muertos el 14 de diciembre en su vivienda ubicada en California. Nick Reiner, uno de los hijos del matrimonio, ha sido acusado de homicidio en primer grado por la Fiscalía del condado de Los Angeles. El cineasta deja una filmografía en la que aparecen películas como When Harry Met Sally... o A Few Good Men, entre otras.
El guitarrista Perry Bamonte

El guitarrista Perry BamonteCordon Press.

Perry Bamonte

El guitarrista británico Perry Bamonte, miembro de la banda de rock The Cure, murió el 26 de diciembre a los 65 años tras padecer "una breve enfermedad".
La actriz francesa Brigitte Bardot

La actriz francesa Brigitte BardotAFP.

Brigitte Bardot

La actriz Brigitte Bardot, uno de los iconos del cine francés a mediados del siglo XX, murió el 28 de diciembre a los 91 años.

