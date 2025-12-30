Una tormenta invernal con 'efecto lago' amenaza al centro de Nueva York

Trabajadores limpian la nieve en las calles de Nueva York AFP

Publicado por Diane Hernández 30 de diciembre, 2025

Una intensa tormenta invernal con efecto lago se desplaza por el centro del estado de Nueva York y podría dejar más de 24 pulgadas de nieve (más de 60 cm) en algunas áreas, junto con vientos fuertes y condiciones peligrosas para viajar.

La gobernadora Kathy Hochul declaró el estado de emergencia en todo el estado de Nueva York debido a una intensa tormenta invernal, que afecta el oeste del estado, Finger Lakes, el centro de Nueva York y North Country durante toda la semana.

Pronóstico general y acumulaciones de nieve

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) indicó que el sistema de nieve con efecto lago se mantendrá desde la noche del lunes hasta el miércoles, con acumulaciones significativas previstas.

En partes de la región central, incluida la zona de Syracuse, se esperan alrededor de 24 pulgadas de nieve (60 cm), mientras que otras áreas del centro podrían recibir entre 12 y 18 pulgadas (30 a 45 cm) o más, dependiendo de las bandas de nieve localizadas.

En localidades como Baldwinsville, las acumulaciones podrían alcanzar hasta 30 pulgadas (76 cm) hacia la noche del miércoles.

El fenómeno del efecto lago seguirá generando nevadas intensas y persistentes, con bandas estrechas que pueden provocar diferencias marcadas de acumulación en distancias cortas.

El NWS advierte que la visibilidad podría ser extremadamente limitada o cercana a cero durante los periodos de nieve más intensa.

¿Qué es el 'efecto lago' y cómo puede afectarnos? efecto lago es un fenómeno que ocurre en invierno cuando aire frío y seco pasa sobre un lago relativamente cálido que aún no se ha congelado. Al tomar humedad y calor del agua, el aire se vuelve inestable, formando nubes densas que descargan nieve intensa y concentrada al llegar a tierra.



Características principales:



Bandas estrechas de nieve : La nieve puede caer con mucha intensidad en franjas muy localizadas, mientras que a pocos kilómetros apenas cae.

: La nieve puede caer con mucha intensidad en franjas muy localizadas, mientras que a pocos kilómetros apenas cae. Alta acumulación en poco tiempo : La tasa de nieve puede ser de 2 a 3 pulgadas (5–8 cm) por hora.

Visibilidad reducida : Puede provocar condiciones similares a una ventisca, dificultando la conducción.

Duración variable : Mientras el viento mantenga la dirección correcta y el lago no esté congelado, la nieve puede persistir horas o incluso días.

Zonas afectadas: Ciudades cerca de los Grandes Lagos, como Syracuse, Buffalo, Rochester o Watertown, suelen recibir las mayores acumulaciones.

Intensidad de la nieve, vientos y sensación térmica

La nieve podría caer a una intensidad de 2 a 3 pulgadas por hora (5 a 8 cm por hora) durante los periodos más fuertes.

Se esperan vientos fuertes del oeste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 50 millas por hora (80 km/h).

Las temperaturas frías combinadas con el viento mantendrán una sensación térmica que no superará los 10 grados Fahrenheit durante este martes.

Condiciones peligrosas y avisos de viaje

El clima severo podría hacer que conducir sea extremadamente peligroso, especialmente durante la noche y la madrugada.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la combinación de nieve intensa y viento provocará condiciones similares a una ventisca, con acumulación rápida y carreteras cubiertas.

Las autoridades de los condados de Onondaga y Madison han advertido a los residentes que eviten viajes innecesarios mientras persista la tormenta.