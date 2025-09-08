Murió Rick Davies, cantante del grupo británico Supertramp, a los 81 años

Publicado por Virginia Martínez 8 de septiembre, 2025

Rick Davies, el cantante y cofundador del grupo de rock británico Supertramp, murió el sábado a los 81 años, tras una lucha de más de una década contra un cáncer. La información fue confirmada este domingo por la banda.

Davies cofundó en 1969, junto a Roger Hodgson, Supertramp, un grupo de rock que se hizo conocido por su megaéxito 'Breakfast in America', que vendió decenas de millones de ejemplares y ganó dos premios Grammy.

"Más allá del escenario, Rick era conocido por su calidez, resiliencia y devoción a su esposa Sue, con quien compartió más de cinco décadas. Tras enfrentar serios problemas de salud que le impidieron continuar de gira con Supertramp, disfrutaba tocando con sus amigos de la ciudad natal en la banda Ricky and the Rockets", dijo el grupo en un comunicado.

Davies, nacido en 1944 en Swindon en el Reino Unido, murió en su residencia en Long Island, en Estados Unidos, reportaron varios medios.

El músico, que era cantante y tecladista, compuso temas como 'Goodbye Stranger' o 'Bloody Well Right'.

Davies era el único miembro fundador de Supertramp que seguía en la banda desde la salida de Hodgson en 1983. En teoría, ya no tenía derecho a interpretar las canciones de este último en el escenario, como el éxito 'The Logical Song'.