Perry Bamonte, guitarrista y teclista de The Cure, murió a los 65 años

​"Con enorme tristeza confirmamos la muerte de nuestro gran amigo y compañero de banda Perry Bamonte, quien falleció tras una breve enfermedad en casa durante la Navidad", dijo la banda en un comunicado. 

La banda inglesa de rock The Cure informó este viernes de que el guitarrista Perry Bamonte, miembro de la agrupación, falleció a los 65 años de edad.

De acuerdo con el comunicado, Bamonte murió "después de una breve enfermedad en casa" el jueves 25 de diciembre.

En el mensaje, la banda calificó al guitarrista y pianista como "tranquilo, intenso, intuitivo, constante y enormemente creativo". 

"Se convirtió en miembro de tiempo completo de The Cure en 1990, tocando la guitarra, el bajo de seis cuerdas y el teclado en en los álbumes Wish, Wild Mood Swings, Bloodflowers, Acoustic Hits y The Cure, además de actuar en más de 400 conciertos a lo largo de 14 años", detalló el grupo. 

