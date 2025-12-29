Nueva Jersey: un choque de helicópteros deja un muerto y un herido de gravedad

Publicado por Joaquín Núñez 28 de diciembre, 2025

Un choque entre dos helicópteros en Nueva Jersey dejó un muerto y un herido de gravedad. El hecho ocurrió durante la mañana del domingo en el pueblo Hammonton, de aproximadamente 15.000 habitantes ubicado en el condado de Atlantic. En cuanto al herido, las autoridades locales precisaron que sufrió lesiones críticas que ponen en peligro su vida.

Según informó la Administración Federal de Aviación (FAA) el incidente fue entre un helicóptero Enstrom F-28A y un helicóptero Enstrom 280C, sobre el aeropuerto municipal de Hammonton. Solo los pilotos iban a bordo de cada vehículo. La agencia precisó también que ambos "chocaron en el aire" cerca del Aeropuerto Municipal de Hammonton.

Kevin Friel, jefe de la Policía de Hammonton, dijo que los equipos de rescate respondieron a una llamada alertando de un accidente aéreo alrededor de las 11:25 de la mañana. La policía y los bomberos extinguieron rápidamente las llamas que envolvían a uno de los helicópteros. La investigación del incidente será liderada por la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB)

Tahesha Way, vicegobernadora de Nueva Jersey, se expresó en X sobre el accidente: "Me han informado de una colisión en el aire entre dos helicópteros en Hammonton. La Oficina de Gestión de Emergencias del condado de Atlantic, el Departamento de Policía de Hammonton y el personal de Policía Estatal de Nueva Jersey se encuentran en el lugar de los hechos".

"Inmediatamente, el primer helicóptero pasó de estar en posición normal a estar boca abajo y comenzó a girar rápidamente, cayendo del aire. Y luego pareció que el segundo helicóptero estaba bien por un segundo, y luego se oyó otro chasquido o algo así... y entonces ese helicóptero comenzó a girar rápidamente en el aire", declaró Dan Dameshek, residente en Hammonton, en diálogo con NBC10.

El pueblo de Hammonton también está muy cerca de Filadelfia, Pensilvania, a solo 35 millas.