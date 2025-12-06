Muere Frank Gehry, el importante arquitecto que convirtió edificios en esculturas

Publicado por Sabrina Martin 5 de diciembre, 2025

Frank Gehry, una de las figuras más reconocidas de la arquitectura contemporánea, murió este viernes en su casa de Santa Mónica, California, a los 96 años, tras una corta pero intensa enfermedad respiratoria, según confirmó la jefa de personal de su estudio, Gehry Partners.

De Toronto a Los Ángeles: raíces y formación

Nacido en Toronto en febrero de 1929 como Ephraim —Frank— Owen Goldberg, Gehry se mudó en su adolescencia a Los Ángeles por motivos de salud de su padre y allí hizo su vida profesional. Estudió en el L.A. City College, continuó en la Universidad del Sur de California (USC) y completó parte de su formación en Harvard.

Un estilo que convirtió edificios en esculturas

Gehry desarrolló un enfoque en el que la obra arquitectónica se concibe como una pieza escultórica, pionero en la combinación de tecnología y metal —especialmente titanio— para lograr geometrías poco convencionales. Recibió reconocimientos como el Premio Pritzker en 1989, la Medalla Presidencial de la Libertad en 2016.

Su consagración internacional llegó con la apertura del Museo Guggenheim Bilbao en 1997. Ese edificio, con su gran estructura de titanio sobre la ría del Nervión, cambió la fisonomía de la ciudad española y alimentó lo que se conoce como el “efecto Guggenheim”, reconvirtiendo Bilbao de un enclave industrial a un polo de atracción cultural, turístico y gastronómico.

Proyectos emblemáticos en casa y en el mundo

En Estados Unidos, Gehry firmó obras muy visibles: el Museo de la Cultura Pop de Seattle (financiado por Paul Allen), el Walt Disney Concert Hall de Los Ángeles y otros auditorios como el Jay Pritzker Pavilion de Chicago. A nivel internacional trabajó en el Pierre Boulez Hall en Berlín y la Fundación Louis Vuitton en París, inaugurada en 2014. Entre sus proyectos con apertura futura figura el Guggenheim de Abu Dabi, previsto para 2026 tras décadas de encargo y retrasos.