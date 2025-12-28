Texas: un padre rescata a su hija secuestrada tras rastrear su celular

El sospechoso "había amenazado a la víctima con un cuchillo" Montgomery County Sheriff's Office

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 27 de diciembre, 2025

Un padre logró rescatar a su hija de 15 años que había sido secuestrada en Texas luego de rastrear la ubicación de su teléfono móvil, en un caso que terminó con la detención del presunto agresor, según informó Fox News.

De acuerdo con el reporte, el hecho ocurrió el día de Navidad en Porter, una localidad cercana a Houston. La adolescente había salido a pasear a su perro y, al no regresar a la hora habitual, sus padres alertaron a las autoridades. Utilizando controles parentales, el padre logró ubicar el teléfono de su hija y se dirigió a una zona apartada del condado de Harris.

Allí encontró a la menor dentro de una camioneta pickup junto a un hombre de 23 años. El padre logró ayudarla a escapar y dio aviso inmediato a la policía.

El sospechoso fue identificado como Giovanni Rosales Espinoza, quien, según la oficina del sheriff del condado de Montgomery, habría amenazado a la víctima con un cuchillo y la habría secuestrado de la vía pública. Fue detenido poco después sin ofrecer resistencia.

Espinoza ahora enfrenta cargos por secuestro agravado e indecencia con una menor y permanece detenido sin derecho a fianza. Las autoridades confirmaron que la investigación continúa abierta.