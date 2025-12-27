Guía de viaje ante la tormenta invernal: aeropuertos afectados, cierres de rutas y alertas del NWS

Publicado por Santiago Ospital 27 de diciembre, 2025

Una tormenta invernal en el noreste del país amenaza con complicar el desplazamiento de millones de viajeros que retornan tras la Navidad o se preparan para las celebraciones de Año Nuevo. El impacto meteorológico no se limita a la costa este; en California, las intensas lluvias y fuertes nevadas continuaron azotando el estado, generando alertas por inundaciones y cierres de infraestructuras críticas.

El caos aéreo ya es una realidad: según el sitio web FlightAware, el viernes se registraron más de 1.490 vuelos cancelados y 5.900 retrasados. Los aeropuertos de Chicago (O’Hare y Midway) y Nueva York (JFK, LaGuardia y Newark) encabezan la lista de terminales más afectadas. Tan solo la madrugada de este sábado, FlightRadar24 reportaba al menos 279 cancelaciones adicionales en los aeropuertos neoyorquinos.

Ante esta situación, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, ha emitido una advertencia de tormenta invernal, confirmando el despliegue de equipos municipales para el mantenimiento y limpieza de carreteras principales. Por su parte, la gobernadora, Kathy Hochul, declaró el estado de emergencia en el estado de NY para los condados afectados por la tormenta invernal.

El pronóstico en el Noreste: nieve y condiciones peligrosas para viajar

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) advierte que la combinación de lluvia helada, aguanieve y nieve creará condiciones de viaje peligrosas desde los Grandes Lagos hasta el sur de Nueva Inglaterra.

El NWS emitió advertencias y alertas de tormenta invernal para áreas de Nueva York, Pensilvania, Massachusetts, Nueva Jersey, Vermont y Nuevo Hampshire.

"Gran parte del centro y sur de Nueva Inglaterra se despertará con entre 10 y 20 cm (entre 4 y 8 pulgadas) de nieve esta mañana, mientras un sistema de baja presión con vientos cortantes continúa avanzando hacia el este contra un sistema de alta presión canadiense que suministra aire frío", advirtió el NWS.

A lo largo del día, el sistema tormentoso irá ganando potencia y desplazándose hacia el Atlántico "poniendo fin a esta última ronda de tormentas invernales en el noreste con temperaturas más frías de lo normal durante el resto del fin de semana".

Aviso de tormenta invernal: ¿qué significa y cómo prepararse?

Un aviso de tormenta invernal es una alerta oficial que indica una probabilidad superior al 80% de condiciones meteorológicas severas. Se emite bajo los siguientes criterios:

Nevadas intensas: Al menos 15 cm (6 pulgadas) en 12 horas o 20 cm (8 pulgadas) en 24 horas.

: Al menos 15 cm (6 pulgadas) en 12 horas o 20 cm (8 pulgadas) en 24 horas. Aguanieve: Acumulaciones iguales o superiores a 1,2 cm (0,5 pulgadas).

Para mantenerse informado, se recomienda consultar las actualizaciones de la NOAA y las oficinas locales del NWS.

Lluvias récord y nevadas en California: el 'Estado Dorado' bajo agua

California ha registrado precipitaciones récord. En el centro de Los Ángeles, se han acumulado 70 mm (2,79 pulgadas) de lluvia, convirtiendo este periodo festivo en el más lluvioso desde 1971.

El aeropuerto de Santa Bárbara tuvo que cerrar temporalmente debido a las inundaciones, y el departamento de transporte estatal trabaja contrarreloj para habilitar rutas afectadas por daños en la infraestructura.

Si planea conducir por el suroeste de California, es imperativo verificar el estado de las vías, ya que los cierres y retrasos podrían alargarse durante el fin de semana.

Consejos de seguridad vial ante condiciones extremas

Si es inevitable tomar el volante, extreme las precauciones. La visibilidad reducida y el pavimento deslizante aumentan drásticamente el riesgo de accidentes.

Kit de emergencia esencial para el automóvil:



Iluminación y energía: Linterna con pilas de repuesto y cargador de teléfono portátil.

Alimentación: Agua embotellada y alimentos no perecederos ricos en calorías.

Herramientas: Pala, raspador de hielo, cables de arranque y material abrasivo (arena o sal).

: Pala, raspador de hielo, cables de arranque y material abrasivo (arena o sal). Refugio: Mantas abrigadas y una muda de ropa extra.

Qué hacer en caso de emergencia en la carretera:



Permanezca en el vehículo: Es su refugio más seguro.

Hágase visible : Encienda la luz interior y coloque señales brillantes en la antena.

Prevenga la intoxicación por monóxido de carbono: Asegúrese de que el tubo de escape no esté obstruido por la nieve y solo encienda el motor brevemente para calentar el habitáculo.

Cómo revisar el tráfico aéreo y estado de vuelos en directo

Para evitar esperas innecesarias en las terminales, utilice herramientas digitales de monitoreo:

FlightRadar24: Ideal para seguir vuelos en tiempo real y ver el estado general de los aeropuertos.

NWS AWC (Centro Meteorológico Aeronáutico): Ofrece mapas interactivos sobre complicaciones como turbulencias.

App de su aerolínea: Es la fuente más directa para cambios en su itinerario específico.

Contraste meteorológico: calor récord en Texas

Mientras el noreste se congela, el sur de EE. UU. experimenta un calor anómalo. En Texas y el valle de Tennessee, se esperan máximas de entre 21 y 27 °C, rompiendo récords que datan de 1880.

El domingo, un frente frío ártico provocará tormentas eléctricas y que desplomará las temperaturas desde Arkansas hasta el Medio Oeste en cuestión de horas.