California bajo alerta por las lluvias torrenciales e inundaciones repentinas

Publicado por Williams Perdomo 25 de diciembre, 2025

Las lluvias torrenciales desataron inundaciones repentinas y advertencias de flujo de escombros en todo el sur de California, en particular en las zonas afectadas por incendios, con pronósticos de nuevos aguaceros para el jueves, mientras las autoridades declararon el estado de emergencia en varios condados.

Impulsada por un río atmosférico conocido como "the Pineapple Express", que transporta una gran cantidad de humedad desde los climas tropicales de Hawai hasta la costa oeste de EE UU, se esperaba que la tormenta dejara lluvias para varios meses en unos pocos días.

A primera hora del jueves, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) advirtió del riesgo de precipitaciones excesivas sobre partes del sur de California, incluida Los Ángeles, la segunda ciudad más poblada de Estados Unidos.

El NWS advirtió de un "amplio penacho de humedad" que producirá fuertes lluvias en California el día de Navidad, y añadió que había un "riesgo moderado" de precipitaciones excesivas sobre partes del sur del estado.

"Numerosos eventos de inundaciones repentinas son posibles. Además, muchos arroyos pueden desbordarse, afectando potencialmente a ríos más grandes. Las inundaciones pueden incluir flujos de escombros en o cerca de las zonas recientemente quemadas", añadió el boletín, en referencia a las zonas afectadas por los incendios forestales.

Según las previsiones, las lluvias continuarán el viernes.

Las autoridades estatales declararon el estado de emergencia en varios condados, incluido Los Ángeles.

Labores de rescate

Fuertes lluvias azotaron el sur de California este miércoles, provocando inundaciones y flujos de escombros. Algunas comunidades ya habían recibido 25,4 centímetros (10 pulgadas) de lluvia en la primera tormenta, dijeron los meteorólogos.

The Los Angeles Times informó de que al menos tres personas habían muerto en incidentes relacionados con la tormenta, entre ellas un hombre de San Diego que murió por la caída de un árbol.

El miércoles, el Departamento de Obras Públicas del condado de Los Ángeles advirtió a los angelinos que se mantuvieran bien alejados de vías fluviales como canales de control de inundaciones, ríos y arroyos, incluso después de que cesara la lluvia.

"El agua de las comunidades aguas arriba puede moverse rápidamente a través de los canales con poca advertencia. Lo que puede parecer poco profundo o tranquilo puede convertirse repentinamente en rápido movimiento y peligroso", advirtió la agencia en un post en X.

En el condado de San Bernardino, adyacente a Los Ángeles, las autoridades dijeron a la AFP que estaban trabajando para desviar el flujo de agua de la inundación el jueves.

El agua fangosa atravesó la ciudad de Wrightwood un día antes, atrapando a la gente en sus casas, dijo Christopher Prater, portavoz del departamento de bomberos del condado.

"El personal del departamento de bomberos estuvo allí rescatando a personas, ayudándolas a salir de sus casas, poniéndolas a salvo, también mientras efectuaban rescates de personas que estaban varadas en sus vehículos", dijo Prater.