Los estadounidenses despiden el año con pesimismo

Publicado por Carlos Dominguez 30 de diciembre, 2025

Tras haber afrontado el cierre del Gobierno federal más largo de la historia del país, en un contexto de persistente preocupación por la asequibilidad, una encuesta de Gallup revela que los estadounidenses concluyen el año con una visión pesimista del país, de sus líderes y de la economía.

Una baja aprobación del Congreso

El sondeo, realizado entre el 1 y el 15 de diciembre, muestra que las valoraciones del Congreso —incluidos ambos partidos— son bajas y están fuertemente polarizadas en términos políticos.

La aprobación del Congreso se sitúa en apenas un 17%, con un 37% de republicanos que respaldan la labor del órgano legislativo federal bajo su control, frente a solo un 12% de los independientes y un 6% de los demócratas.

La encuesta también revela que, cuando se les pregunta por separado, los estadounidenses califican negativamente el trabajo realizado tanto por los republicanos como por los demócratas en el Congreso:

"La aprobación de los republicanos en el Congreso se sitúa en el 29%, mientras que los demócratas en el Congreso reciben una calificación del 24%".

El estudio indica que el respaldo interno es clave para los republicanos en el Congreso, pues un 69% de los simpatizantes del partido aprueba la labor de sus propios legisladores y senadores. En contraste, solo el 49% de los demócratas avala la labor de los miembros de su propio partido en el Congreso.

Una pésima valoración de los demócratas



Los republicanos en el Congreso han registrado anteriormente índices de aprobación más bajos, incluido un 20 % en septiembre de 2017, pero la valoración actual de los demócratas en el Congreso es inferior a cualquier medición anterior de Gallup

Empeoramiento de las evaluaciones económicas

El sondeo muestra además que solo el 24% de los estadounidenses se declara conforme con la situación del país, mientras que el 74% expresa descontento. Estas cifras, según el estudio, reflejan un ánimo más pesimista que cualquier medición realizada desde enero.

El 47% de los adultos en Estados Unidos califica la situación económica actual como "mala", lo que representa un aumento considerable respecto al 40% registrado en noviembre y el nivel más elevado desde septiembre de 2024. Solo un 21% considera que la economía es "excelente" o "buena", mientras que otro 31% la evalúa como "aceptable".

Mientras tanto, el 68 % afirma que las condiciones económicas están empeorando, frente al 29 % que afirma que están mejorando. En contraste, Gallup reveló que en mayo, el 58 % pensaba que la economía estaba empeorando y el 37 % pensaba que estaba mejorando.

En línea con este deterioro en la percepción económica, cada vez más estadounidenses identifican las cuestiones económicas como el principal desafío que afronta la nación. De acuerdo al sondeo, actualmente el 35 % lo hace, frente al 24 % en septiembre y octubre.

"Las menciones a la economía en general han aumentado hasta el 17 % desde el 10 % en septiembre, mientras que las menciones a la inflación han aumentado hasta el 11 % desde el 6 % en septiembre".

Índice de Confianza Económica



El Índice de Confianza Económica de Gallup se sitúa actualmente en -33, lo que supone un descenso de 10 puntos con respecto a octubre y de 19 puntos con respecto a junio, y es el más bajo desde que registrara -35 en julio de 2024.



Este índice resume las evaluaciones de los estadounidenses sobre la situación económica actual y su percepción de si la economía está mejorando o empeorando. Tiene un rango teórico de -100 a +100.

Los líderes políticos, económicos y judiciales con bajos índices de aprobación

La encuesta revela que el 36% de la población respalda la gestión del presidente Trump, una opinión compartida por el 89% de los republicanos, el 25% de los independientes y apenas el 3% de los demócratas.

Ninguno de los otros 12 dirigentes estadounidenses —ya sea del Congreso, del Gabinete, de la Corte Suprema o de la Reserva Federal— alcanza niveles de aprobación superiores al 50%. Solo dos de ellos, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell (44%), y el secretario de Estado, Marco Rubio (41%), logran superar el umbral del 40%.

Las valoraciones oscilan entre el 35% y el 39% para otros ocho líderes, entre ellos el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson; el secretario de Defensa, Pete Hegseth; la fiscal general, Pam Bondi; el líder demócrata de la Cámara, Hakeem Jeffries; el secretario del Tesoro, Scott Bessent; el presidente de la Corte Suprema, John Roberts; el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr.; y el vicepresidente, JD Vance.

En contraste, el líder republicano del Senado, John Thune (34%), y el líder demócrata, Chuck Schumer (28%), se sitúan en la parte más baja del ranking. De acuerdo a Gallup, la valoración de Schumer entre los miembros de su propio partido ha empeorado notablemente:

"Hace dos años, el 76 % de los demócratas aprobaba su labor y el 20 % la desaprobaba, pero ahora el 39 % la aprueba y el 56 % la desaprueba".

Por otra parte, el estudio revela que la valoración de Hakeem Jeffries, homólogo de Schumer en la Cámara de Representantes, ha experimentado un menor deterioro entre los demócratas, pasando del 80 % de aprobación y el 16 % de desaprobación en 2023 al 64 % de aprobación y el 35 % de desaprobación actuales.

Trump, mejor valorado en liderazgo y peor en honestidad

El sondeo revisó por primera vez cómo los estadounidenses perciben las cualidades presidenciales de Trump. Entre los siete rasgos analizados por Gallup, el que obtiene la valoración más alta es el de "líder fuerte y decidido", una característica que el 48% de la población considera que lo describe.

Cuatro de cada diez estadounidenses considera que el presidente es capaz de impulsar las transformaciones que el país requiere, y, según el sondeo, un 39% opina que tiene la capacidad de administrar el Gobierno de manera efectiva.

Por otra parte, el 37% de los estadounidenses considera que Trump cumple sus promesas; el 35% opina que prioriza los intereses del país por encima de los suyos, y un 34% cree que el presidente se preocupa por las necesidades de personas como ellos. En contraste, solo el 30% de los adultos estadounidenses lo percibe como una figura honesta y digna de confianza.

No obstante, Gallup señala que las opiniones varían de forma notable según la afiliación política. Entre el 89% y el 94% de los republicanos afirman que el presidente es fuerte y decisivo, capaz de impulsar los cambios necesarios y de gestionar el Gobierno de manera eficaz.

En el caso de los independientes, entre el 29% y el 42% coinciden con estas afirmaciones, mientras que solo entre el 7% y el 15% de los demócratas las respaldan.

Gallup señala que el presidente Trump recibe una valoración menos positiva por parte de todos los grupos políticos en lo que respecta a las cualidades relacionadas con el carácter.

Aunque el presidente continúa recibiendo una valoración mayoritariamente positiva, entre el 77% y el 85% de los republicanos destacan sus cualidades de liderazgo y competencia. En contraste, solo entre el 19% y el 27% de los independientes consideran que Trump posee alguna de estas características, mientras que entre los demócratas el respaldo se reduce a cifras de un solo dígito.

Gallup señala que las valoraciones de Trump en estos aspectos se encuentran en los niveles más bajos registrados en las mediciones periódicas realizadas desde 2016, o muy próximos a ellos.