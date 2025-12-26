La secretaria de prensa Karoline Leavitt anuncia que está embarazada de una niña

Publicado por Sabrina Martin 26 de diciembre, 2025

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, anunció que está esperando una niña, cuyo nacimiento está previsto para mayo de 2026. La noticia fue compartida por la propia funcionaria a través de una publicación en Instagram y confirmada en declaraciones a Fox News Digital. Un alto funcionario de la Casa Blanca indicó al mismo medio que Leavitt continuará desempeñando sus funciones como secretaria de prensa.

Leavitt y su esposo, Nick, esperan a su segundo hijo. Su primer hijo, Niko, nació en julio de 2024. Con este embarazo, Leavitt se convertirá en la primera secretaria de prensa embarazada en la historia de Estados Unidos.

El anuncio personal y el crecimiento de su familia

En su publicación en Instagram, Leavitt calificó la llegada de su hija como “el mejor regalo de Navidad” que su familia podría recibir. En el mismo mensaje expresó su entusiasmo por ver a su hijo convertirse en hermano mayor y manifestó gratitud por la maternidad, a la que describió como una bendición.

En declaraciones a Fox News Digital, Leavitt reiteró ese mensaje y señaló que tanto ella como su esposo están felices de ampliar su familia. “Estoy rebosante de gratitud a Dios por la bendición de la maternidad, que creo firmemente que es lo más cercano al Cielo en la Tierra”, afirmó.

Agradecimiento al respaldo dentro de la Casa Blanca

Leavitt destacó el apoyo recibido por parte del presidente Donald Trump y de la jefa de gabinete, Susie Wiles. En sus declaraciones a Fox News Digital, dijo estar “extremadamente agradecida” por el respaldo y por el ambiente que, según señaló, se fomenta dentro de la Casa Blanca.

La secretaria de prensa afirmó que existe un entorno de apoyo entre sus colegas del Ala Oeste, muchos de los cuales también tienen bebés y niños pequeños. Según explicó, esa realidad ha permitido que los funcionarios se acompañen mutuamente mientras desarrollan sus responsabilidades profesionales y crían a sus familias.